एक्सप्रेसवे से कोटा से दिल्ली का सफर दिवाली बाद होगा शुरू, मुंबई के लिए करना होगा इंतजार
कोटा से दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे दिवाली के बाद सीधा खोल दिया जाएगा, जबकि मुंबई के लिए अभी अगले साल का इंतजार करना होगा.
Published : September 20, 2025 at 1:44 PM IST
कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसे साल 2023 में पूरा होना था, लेकिन समय बढ़ता गया और अब वह साल 2026 में पूरा हो पाएगा. कोटा भी इससे भी वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जुड़ा है. लोग इसके सीधा जुड़ने का काफी इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में इस साल दिवाली के बाद कोटा दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा, जबकि मुंबई से सीधा जुड़ने के लिए उसे अगले साल का इंतजार करना होगा.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोटा संदीप अग्रवाल का कहना है कि कोटा से दिल्ली का रूट इस साल नवंबर या दिसम्बर तक शुरू हो जाएगा, जबकि दिल्ली से मुंबई का सफर अगले साल ही हो पाएगा. इसमें बन रही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण फरवरी 2026 के बाद ही होगा, इसीलिए सीधा मुंबई से कनेक्ट भी अगले साल ही होगा. दौसा पीआईयू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 26.5 किलोमीटर लंबे पैकेज नंबर 10 का निर्माण अभी चल रहा है. इसका निर्माण 95 फ़ीसदी पूरा हो गया है. महज 5 फ़ीसदी ही काम शेष है, जिसमें फिनिशिंग वर्क ही शामिल है.
765 केवी की हाई टेंशन लाइनों को शिफ्ट करने से देरी : दौसा पीआईयू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह का यह भी कहना है कि इस पैकेज के निर्माण में बारां जिले के अंता से जयपुर के फागी जा रही 765 केवी डबल सर्किट पावर ट्रांसमिशन हाई टेंशन लाइन आ रही है. यह लाइन एक्सप्रेसवे के एलायमेंट में किलोमीटर में दो जगह पर क्रॉस कर रही है. इनकी शिफ्टिंग को लेकर काफी जद्दोजहद हुई है. इस निर्माण के लिए शटडाउन लेना काफी जरूरी था, इसलिए भी निर्माण में देरी हुई है. एक पावर ट्रांसमिशन हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए 1 सितंबर से शटडाउन मिल गया था, जिसका कार्य जारी है. यह शटडाउन 1 महीने के लिए है. इसके बाद दूसरी हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए भी शटडाउन लेना होगा. हालांकि, पैरेलल और पूरे काम कर लिए है. कुछ देरी संवेदक के स्तर से भी हुई है.
NHAI मैनेजमेंट का फोकस, पीडी ने किया कैंप : भरत सिंह ने बताया कि एनएचएआई प्रबंधन के लिए यह पैकेज प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर है. मैनेजमेंट का पूरा फोकस इस पैकेज नंबर 10 पर ही है. इसे जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास हैं. मैंने खुद ने सवाई माधोपुर में ही कैंप कर लिया है. दिन-रात इसके प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है. जुलाई और अगस्त बारिश के चलते काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि निर्माण साइट तक पहुंचाने के रास्ते भी खराब हो गए हैं. मटेरियल साइट पर नहीं पहुंच पा रहा है और मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी देरी हो रही है. जैसे ही काम मिलने के लिए जगह मिली है हमने तेज गति से शुरू कर दिया है. एक्सप्रेसवे 8 लेन का है तो हम एक तरफ 4 लेन का चालू करने की कोशिश कर रहे हैं. एनएचएआई प्रबंधन पहले सेफ्टी ऑडिट करवाएगा. इसके बाद ही तय होगा कि एक साइड का खोलने का अनुमति मिलती है या नहीं. इसके सारे पैरामीटर के फिट हो जाने के बाद इसे खोला जाएगा.
एक्सप्रेसवे छोड़ पकड़ना पड़ता है मेगा हाईवे : वर्तमान में कोटा से दिल्ली जाने के लिए एक्सप्रेसवे से उतर कर दोबारा चढ़ना पड़ता है, जिसमें 60 किमी दो लेन के मेगा हाईवे पर चलना होता है. इसमें पहले एक्सप्रेसवे से कोटा से बूंदी जिले के लबान तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके बाद मेगा हाईवे कोटा लालसोट पर 60 किलोमीटर चलना पड़ता है. इसके बाद सवाई माधोपुर के कुश्तला से वापस दिल्ली तक एक्सप्रेसवे मिल जाता है, लेकिन दो लेन के कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर काफी परेशानी वाहनों को होती है. बीच में काफी दिन तक ही यह रास्ता बंद भी किया गया था. फिलहाल हाल ही में 12 सितंबर से इसे दोबारा चालू किया गया है.
प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व से भी हुई निर्माण में देरी : राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम दो पैकेज में पूरा नहीं हुआ है. पहला पैकेज सवाई माधोपुर और बूंदी जिले के बॉर्डर पर पैकेज नंबर 10 है. यहां पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर और बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है. एक्सप्रेसवे दोनों रिजर्व के कोर एरिया के नजदीक से गुजर रहा है, इसलिए भी निर्माण में काफी समस्या आई है. यहां पर एनिमल अंडरपास बनाया गया है. इसके बाद पैकेज और ओवरपास के निर्माण करवाए गए हैं. इसी तरह से कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के चलते ही निर्माण में देरी हो रही है. यहां पर 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण चल रहा है, जिसमें पहले निर्माण की अनुमति काफी देरी से मिली थी. टनल की दोनों ट्यूब में आर पार की खुदाई हो गई है. हालांकि, इसमें काफी कुछ कार्य अभी शेष हैं. एनएचएआई के पीडी अग्रवाल के मुताबिक फरवरी 2026 तक टनल का निर्माण की डेडलाइन आगे बढ़ाई गई थी.