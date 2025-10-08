ETV Bharat / state

'एक्सपोजर और इंटर्नशिप ही भविष्य की पहली सीढ़ी...'; डीयू रोजगार मेले में छात्रों ने ऐसा क्यों कहा, जानिए

महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्र मोहम्मद अली ने बताया; ''हम यहां आए हैं ताकि हमें अच्छी इंटर्नशिप मिल सके. इससे हमें कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने का अनुभव मिलेगा और हम समझ पाएंगे कि वास्तविक कार्य-प्रणाली क्या होती है. यह हमारे एकेडमिक ज्ञान और मजबूत होगा.''

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) परिसर में बुधवार को कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा रोजगार मेला लगाया गया. रोजगार मेले में हजारों छात्रों ने भाग लिया. इस दौरान छात्र काफी उत्साहित दिखे. अधिकांश छात्रों का लक्ष्य इंटर्नशिप और कॉरपोरेट दुनिया का एक्सपोजर हासिल करना रहा. रोजगार मेले में उपस्थित छात्रों ने कहा कि आज की पीढ़ी केवल नौकरी नहीं, बल्कि कौशल विकास और व्यावहारिक अनुभव को ज्यादा महत्व दे रही है.

वहीं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र शोभित का बताया; ''मैं अभी जॉब नहीं बल्कि इंटर्नशिप चाहता हूं. इससे मुझे एक्सपोजर मिलेगा और स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा. मैंने पहले भी इंटर्नशिप की है और अब दूसरी कर रहा हूं ताकि भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार रह सकूं.'' बीकॉम तृतीय वर्ष के एक छात्र सूरज ने बताया, ''मेरा मकसद यहां आने का एक्सपोजर लेना है, ताकि इंटर्नशिप से अनुभव और अतिरिक्त आय दोनों मिल सकें. मैंने अब तक तीन कंपनियों में इंटरव्यू दिया है. ऐसे में पढ़ाई के साथ-साथ काम करने का भी मौका मिलेगा.''

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) परिसर में बुधवार को कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा रोजगार मेला लगाया गया (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय की जॉइंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर हेना सिंह ने बताया; ''हमारा उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत से जोड़ना है. छात्र न केवल रोजगार पाएं बल्कि अपने कौशल और अनुभव से समाज में सकारात्मक योगदान दें. रोजगार मेले में अब तक 7273 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए वॉक-इन छात्रों को भी अवसर दिया है. इस बार 61 कंपनियां शामिल हुई हैं, जिनमें से 14 ऑनलाइन और बाकी ऑन-साइट मौजूद हैं. इनमें 24 कंपनियां इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों अवसर दे रही हैं.''

दिल्ली विश्वविद्यालय के जॉब फेयर में छात्रों की उमंग- “एक्सपोजर और इंटर्नशिप ही भविष्य की पहली सीढ़ी” (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: