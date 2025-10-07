ETV Bharat / state

यूपी के निर्यातकों को मिलेगी राहत; इंडिया ईएफटीए से मिला स्विट्जरलैंड व नार्वे का बाजार, इन उत्पादों का होगा निर्यात

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निर्यातकों को होगा लाभ.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन
फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 9:21 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : लगातार पिछले कई माह से अमेरिकी कारोबार के संकट से जूझ रहे सूबे के निर्यातकों के लिए केंद्र द्वारा किए गए इंडिया ईएफटीए (यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) से राहतभरी खबर सामने आई है.

अब इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूपी व कानपुर के निर्यातक स्विट्जरलैंड, नार्वे, लिकेंस्टीन व आइसलैंड में ड्यूटी फ्री होकर अपने उत्पादों को निर्यात कर सकेंगे. जिसमें कारोबार के नजरिए से स्विट्जरलैंड यूपी के निर्यातकों को एक बड़ा बाजार मिल गया है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

अभी तक जो निर्यातक उक्त देशों के साथ अपना कारोबार कर रहे थे, वह ड्यूटी लगने पर बहुत अधिक रुचि नहीं ले रहे थे. स्विट्जरलैंड व नार्वे के साथ ही आइसलैंड व लिंकेस्टीन में भी कारोबारी अपने उत्पादों को भेजने के लिए दूतावासों में लगातार संपर्क कर रहे हैं.

दरअसल, केंद्र सरकार ने जो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद एक अक्टूबर से यह समझौता भारत के लिए प्रभावी हो गया है. अब यूपी व कानपुर के निर्यातक अपने ऑर्डर की तलाश में लग गए हैं.

यह समय ऐसा है, जब निर्यातक परेशान हैं. लेकिन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उन्हें जिन देशों संग कारोबार का मौका मिल रहा है, उसमें बिना देर किए ही अपने उत्पादों का निर्यात वह शुरू कर दें, ताकि उनके अमेरिकी कारोबार के घाटे की भरपाई इन देशों के कारोबार से हो सके.
सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

चीन से बढ़ती दोस्ती का मिलेगा लाभ : इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निर्यातकों को तो लाभ होगा ही, साथ ही जिस तरह चीन से भारत की कारोबारी दोस्ती बढ़ रही है, उसका भी अतिरिक्त लाभ निर्यातक ले सकेंगे.

उन्होंने कहा कि कानपुर व यूपी के कारोबारी अमेरिकी कारोबारी संकट से परेशान जरूर थे, लेकिन अब उनके सामने ये संकट खत्म हो जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से लगातार निर्यातकों को नए देशों के बाजारों से जोड़ा जा रहा है. अधिक से अधिक देशों संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिससे उनका कारोबार बढ़ सके.



इन उत्पादों का होगा निर्यात : उन्होंने बताया कि प्रोसेस्ड फूड, राइस (बासमती), लेदर गारमेंट्स, वालेट, बेल्ट्स, बैग्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी गुड्स आदि का निर्यात होगा.


यह भी पढ़ें : एक्सप्लेनर: भारत-इंग्लैंड मुक्त व्यापार समझौता, दोनों देशों पर क्या होगा असर?

Last Updated : October 7, 2025 at 9:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR NEWSINDIA EFTAFREE TRADE DEALEXPORTERS OF UPKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.