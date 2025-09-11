ETV Bharat / state

प्रदेश के हर जिले में तैयार होगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब; 12 जिलों में जमीन चिन्हित, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास

प्रदेश के हर जिले में तैयार होगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 7:10 AM IST 2 Min Read