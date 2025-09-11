प्रदेश के हर जिले में तैयार होगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब; 12 जिलों में जमीन चिन्हित, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास
यूपी के MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार की बड़ी पहल. हर जिले में 100 एकड़ जमीन तैयार होगा एक्सपोर्ट हब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:10 AM IST
कानपुर: प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से योगी सरकार पहली बार सभी 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब लाने जा रही है. यह औद्योगिक आस्थान औद्योगिक इकाईयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे. हर जिले में इनके लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है. इस औद्योगिक क्लस्टर में उद्योग विभाग का कार्यालय होगा. पैकैजिंग सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, स्किल वर्कर्स ट्रेनिंग सेंटर समेत अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
काफी सालों से उद्यमियों की यह मांग रही है, कि उन्हें ऐसा स्थान (औद्योगिक आस्थान) के तौर मिले, जहां उनकी औद्योगिक इकाईयों से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो सके. इस दिशा में एमएसएमई विभाग के अफसरों ने कवायद करते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने का खाका खींच लिया है.
12 जिलों में जमीन चिन्हित: यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इसके लिए 12 जिलों में जमीन चिन्हित की जा चुकी है. इन जिलों में कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, लखनऊ, फतेहपुर आदि शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम यह तोहफा पूरे प्रदेश को देंगे. पहली बार 100 एकड़ जमीन पर बनने वाले औद्योगिक आस्थानों पर इकाईयां तो संचालित होंगी हीं, उद्योग विभाग का कार्यालय भी होगा. इन स्थानों से युवाओं व स्किल वर्कर्स को रोजगार मुहैया हो सकेगा. यूपी में उद्यमिता को विस्तार मिल सकेगा. उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा.
क्या होता है औद्योगिक आस्थान: अधिकारियों की मानें तो यह ऐसी जगह होती है, जहां उद्योंगों से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही जगह संभव है. यूपी में ओडीओपी योजना के विस्तार के लिए भी यह खास मायने रखता है. इन जगहों पर उद्योग विभाग कार्यालय, उद्योगों की तकनीक, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और स्टोर की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
