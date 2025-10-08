Breaking; कानपुर में जबरदस्त विस्फोट, 5 लोग घायल, दीवारों में आई दरारें
मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार इलाके की घटना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:37 PM IST
कानपुर: शहर में देर शाम तेज धमका हो गया. मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार इलाके में खड़ी दो स्कूटी में जबरदस्त विस्फोट होने से हड़कंप मच गया. तेज धमाकों से आसपास के कई मकानों की दीवारें चटक गईं. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फ़ोर्स व बम स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं. पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं.
खबर अपडेट की जा रही है...