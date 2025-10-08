ETV Bharat / state

Breaking; कानपुर में जबरदस्त विस्फोट, 5 लोग घायल, दीवारों में आई दरारें

कानपुर: शहर में देर शाम तेज धमका हो गया. मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार इलाके में खड़ी दो स्कूटी में जबरदस्त विस्फोट होने से हड़कंप मच गया. तेज धमाकों से आसपास के कई मकानों की दीवारें चटक गईं. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फ़ोर्स व बम स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं. पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं.