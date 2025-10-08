ETV Bharat / state

Breaking; कानपुर में जबरदस्त विस्फोट, 5 लोग घायल, दीवारों में आई दरारें

मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार इलाके की घटना

मिश्री बाजार में धमाका.
मिश्री बाजार में धमाका. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में देर शाम तेज धमका हो गया. मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार इलाके में खड़ी दो स्कूटी में जबरदस्त विस्फोट होने से हड़कंप मच गया. तेज धमाकों से आसपास के कई मकानों की दीवारें चटक गईं. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फ़ोर्स व बम स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं. पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं.

खबर अपडेट की जा रही है...

For All Latest Updates

TAGGED:

EXPLOSION IN KANPUREXPLOSION IN SCOOTEREXPLOSION IN MISHRI BAZAARकानपुर में ब्लास्टKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.