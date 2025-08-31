ETV Bharat / state

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट; 2 लोगों की मौत, मलबे में दबकर 5 घायल, आसपास के 4 मकान भी क्षतिग्रस्त - FIREWORKS FACTORY EXPLOSION

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, रविवार की दोपहर गुडंबा इलाके में मची अफरातफरी, धमाकों से सहमे लोग.

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट.
लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 1:31 PM IST

लखनऊ : पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया. इसमें 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं मलबे में दबकर 5 लोग घायल हो गए. रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला गया. घायलों में 2 की हालत गंभीर है. उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. धमाके से आसपास से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए. विस्फोट की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस जांच कर रही है.

गुडंबा इलाके के बेहटा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री है. दीपावली के लिए यहां पर पटाखे तैयार कराए जा रहे थे. रविवार की दोपहर 12 बजे के करीब फैक्ट्री में कर्मचारी काम में जुटे थे. इस बीच अचानक फैक्ट्री में आग लग गई. इसके बाद फैक्ट्री में रखे पटाखों में विस्फोट होने शुरू हो गए. कुछ ही देर में फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. कई लोग इसके नीचे दब गए.

पटाखा फैक्ट्री में धमाकों से सहमे लोग. (Video Credit; ETV Bharat)

धमाकों की आवाज सुनकर जुटी भीड़ : धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. हादसे में फैक्ट्री मालिक आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई. जबकि मलबे में दबने के कारण आलम का बेटा इरशाद, पड़ोसी नदीम और हूरजहां समेत 5 लोग घायल हो गए. इनमें 2 की हालत गंभीर है.

हादसे के कारणों पर जांच जारी : पुलिस-प्रशासन के तमाम अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर लीकेज से आग लगने की आशांका जता रहे हैं. डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, इसकी जानकारी के लिए संबंधित विभाग की टीम को बुलाया गया है. अधिकारियों के अनुसार आलम के घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. इसे लेकर स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी. एसडीआरएफ, फोरेसिंक और फायर ब्रिगेड की टीम के अलावा बम निरोधक दस्ता भी जांच-पड़ताल कर रहा है.

डीएम ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

डीएम बोले-जुटाए जा रहे साक्ष्य : वहीं डीएम विशाख जी ने बताया कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग और इमरजेंसी रेस्पांस की सभी टीमें मौके पर पहुंचीं. 2 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं. इनमें 2 की हालत गंभीर है. उन्हें केजीएमयू रेफर किया गया है. घायलों के अच्छे उपचार के लिए टीम वहां मौजूद है. साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आलम का मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है. आसपास के भी 3 से 4 मकान धमाकों के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं.

