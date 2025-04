ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, खनन के दौरान विस्फोट, क्रूड ऑयल का चल रहा था सर्वे - CHAPRA EXPLOSION

छपरा में विस्फोट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 8, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 8:04 AM IST 3 Min Read

सारण: बिहार के छपरा में विस्फोट की खबर आ रही है. जिले के मढ़ौरा और इसुआपुर के सीमावर्ती इलाके नवादा में खनन कार्य के दौरान डेटोनेटर विस्फोट हो गया. इस घटना में काम कर रहे मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया. आनन-फानन उसे मढ़ौरा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से पहले सदर अस्पताल और फिर पटना रेफर कर दिया गया. जख्मी मजदूर की हालत दयनीय बताया जा रहा है. मढ़ौरा रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी था. चेहरे और सीने का हिस्सा भी काफी प्रभावित हुआ है. इसलिए इसे रेफर किया जा रहा है. छपरा में विस्फोट (ETV Bharat) "जख्मी को अस्पताल लाया गया. साथ में आए कर्मियों ने बताया कि विस्फोट हुआ है. हालात गंभीर है इसलिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा है." -डॉ राजीव रंजन, चिकित्सक, मढ़ौरा यूपी का रहने वाला है मजदूर: जख्मी मजदूर की पहचान यूपी के गाजीपुर निवासी गरीब दास का 30 वर्षीय पुत्र रामबाबू दास बताया गया है. घटना को लेकर मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी लेना चाहा लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है. डीएसपी ने बताया कि इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कैसे यह घटना हुई है. "जख्मी मजदूर के अर्ध मूर्छित होने से पुलिस को स्पष्ट जानकारी मिलने में असुविधा हो रही है. घटना के बारे में बताया जा रहा है." -नरेश पासवान, डीएसपी, मढ़ौरा अस्पताल में मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मजदूर?: जख्मी के साथ पहुंचे एक अन्य मजदूर सुपौल निवासी रंजन कुमार यादव ने बताया कि "पटाखा में विस्फोट हुआ है. बाद में ऐजेंसी के कर्मियों ने अस्पताल पहुंच कर पुलिसकर्मियों को जानकारी उपलब्ध कराई. हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. दरअसल, भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी से रोहतास के बीच सीस्मिक सर्वे करायी जा रही है. इसका उद्धेश्य धरती के अंदर क्रूड ऑयल और गैस के बारे में पता लगाना है. इसको को लेकर खनन चल रहा था. सोमवार की घटना: मजदूरों के अनुसार ऑयल का पता लगाने के लिए जमीन के 30 मीटर अंदर तक खनन करना होता है. इसके लिए वायरल और डेटोनेटर लगाया जाता है. सोमवार की सबुह 11:30 बजे में डेटोनेटर लगाने के दौरान ही विस्फोट हो गया. डेटोनेटर क्या है: डेटोनेटर एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ को सक्रिय करने के लिए किया जाता है. यह ट्रिगर की तरह काम करता है. इसके माध्यम से विस्फोटक को आसानी से विस्फोट किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल खनन और पहाड़ों में चट्टान तोड़ने के लिए किया जाता है. डेटोनेटर (Social Media) कितना खतरनाक?: इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो यह विस्फोट हो सकता है. इससे इंसान को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसका उपयोग बम नाने में भी किया क्रूड ऑयल क्या है?: क्रूड ऑयल कच्चा तेल को कहा जाता है. दरअसल, हम जिस इंधर का उपयोग करते हैं उसे रिफाइनिंग प्रक्रियाओं बनाया जाता है. क्रूड ऑयल पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है. कच्चा तेल में पेट्रोल-डीजल आदि शामिल हैं. सीस्मिक सर्वे क्या है?: यह एक तरह का सर्वे है, जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर खनिज कहां है. धरती के अंदर विस्फोट किया जाता है. फिर सेंसर से खनिज के बारे में पता लगाया जाता है. ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में सिलेंडर विस्फोट! रेलवे ट्रैक के किनारे बस्ती में लगी आग, कई झोपड़ी जलकर राख

सारण: बिहार के छपरा में विस्फोट की खबर आ रही है. जिले के मढ़ौरा और इसुआपुर के सीमावर्ती इलाके नवादा में खनन कार्य के दौरान डेटोनेटर विस्फोट हो गया. इस घटना में काम कर रहे मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया. आनन-फानन उसे मढ़ौरा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से पहले सदर अस्पताल और फिर पटना रेफर कर दिया गया. जख्मी मजदूर की हालत दयनीय बताया जा रहा है. मढ़ौरा रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी था. चेहरे और सीने का हिस्सा भी काफी प्रभावित हुआ है. इसलिए इसे रेफर किया जा रहा है. छपरा में विस्फोट (ETV Bharat) "जख्मी को अस्पताल लाया गया. साथ में आए कर्मियों ने बताया कि विस्फोट हुआ है. हालात गंभीर है इसलिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा है." -डॉ राजीव रंजन, चिकित्सक, मढ़ौरा यूपी का रहने वाला है मजदूर: जख्मी मजदूर की पहचान यूपी के गाजीपुर निवासी गरीब दास का 30 वर्षीय पुत्र रामबाबू दास बताया गया है. घटना को लेकर मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी लेना चाहा लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है. डीएसपी ने बताया कि इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कैसे यह घटना हुई है. "जख्मी मजदूर के अर्ध मूर्छित होने से पुलिस को स्पष्ट जानकारी मिलने में असुविधा हो रही है. घटना के बारे में बताया जा रहा है." -नरेश पासवान, डीएसपी, मढ़ौरा अस्पताल में मौजूद पुलिस (ETV Bharat) क्या कहते हैं मजदूर?: जख्मी के साथ पहुंचे एक अन्य मजदूर सुपौल निवासी रंजन कुमार यादव ने बताया कि "पटाखा में विस्फोट हुआ है. बाद में ऐजेंसी के कर्मियों ने अस्पताल पहुंच कर पुलिसकर्मियों को जानकारी उपलब्ध कराई. हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. दरअसल, भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी से रोहतास के बीच सीस्मिक सर्वे करायी जा रही है. इसका उद्धेश्य धरती के अंदर क्रूड ऑयल और गैस के बारे में पता लगाना है. इसको को लेकर खनन चल रहा था. सोमवार की घटना: मजदूरों के अनुसार ऑयल का पता लगाने के लिए जमीन के 30 मीटर अंदर तक खनन करना होता है. इसके लिए वायरल और डेटोनेटर लगाया जाता है. सोमवार की सबुह 11:30 बजे में डेटोनेटर लगाने के दौरान ही विस्फोट हो गया. डेटोनेटर क्या है: डेटोनेटर एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ को सक्रिय करने के लिए किया जाता है. यह ट्रिगर की तरह काम करता है. इसके माध्यम से विस्फोटक को आसानी से विस्फोट किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल खनन और पहाड़ों में चट्टान तोड़ने के लिए किया जाता है. डेटोनेटर (Social Media) कितना खतरनाक?: इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो यह विस्फोट हो सकता है. इससे इंसान को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसका उपयोग बम नाने में भी किया क्रूड ऑयल क्या है?: क्रूड ऑयल कच्चा तेल को कहा जाता है. दरअसल, हम जिस इंधर का उपयोग करते हैं उसे रिफाइनिंग प्रक्रियाओं बनाया जाता है. क्रूड ऑयल पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है. कच्चा तेल में पेट्रोल-डीजल आदि शामिल हैं. सीस्मिक सर्वे क्या है?: यह एक तरह का सर्वे है, जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर खनिज कहां है. धरती के अंदर विस्फोट किया जाता है. फिर सेंसर से खनिज के बारे में पता लगाया जाता है. ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में सिलेंडर विस्फोट! रेलवे ट्रैक के किनारे बस्ती में लगी आग, कई झोपड़ी जलकर राख

Last Updated : April 8, 2025 at 8:04 AM IST