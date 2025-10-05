ETV Bharat / state

अयोध्या में विस्फोट; एक की मौत, 2 लोग घायल, कुछ ही पल में मलबे में तब्दील हो गया घर, धमाके से पास के कई मकानों में आईं दरारें

पुलिस कर रही घटना की जांच. ( Photo Credit; local resident )

Published : October 5, 2025 at 6:09 PM IST

अयोध्या : तेज धमाके के साथ एक मकान मलबे में तब्दील हो गया. घटना में एक की मौत हो गई. जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाके से आसपास के कई घरों की दीवारों में भी दरारें आ गईं हैं. घटना राम मंदिर से करीब 28 किलोमीटर दूर बीकाकुर के तेंदुआ माफी में वार्ड नंबर 11 में हुई. यह जगह कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई. अग्निशमन विभाग के अनुसार मकान पुराना था. मौके से सिलेंडर या अन्य कोई सबूत नहीं मिले हैं. लिंटर में सरिया आदि का प्रयोग नहीं हुआ था. मौके पर जुटी लोगों की भीड़. (Video Credit; local resident) जेसीबी से घायलों को निकाला गया बाहर : सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार जिस घर में विस्फोट हुआ वह विवेकानंद पांडे का था. घटना रविवार दोपहर की है. धमाके के साथ मकान जमींदोज हो गया. हादसे के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. कुछ ही देर में पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. जेसीबी की मदद से अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला गया. घटना में घायल तीन लोगों को आनन-फानन में अस्पताल भिजवाया गया.