अयोध्या में विस्फोट; एक की मौत, 2 लोग घायल, कुछ ही पल में मलबे में तब्दील हो गया घर, धमाके से पास के कई मकानों में आईं दरारें

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री, CFO बोले- बिल्डिंग काफी पुरानी थी.

पुलिस कर रही घटना की जांच.
पुलिस कर रही घटना की जांच. (Photo Credit; local resident)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
अयोध्या : तेज धमाके के साथ एक मकान मलबे में तब्दील हो गया. घटना में एक की मौत हो गई. जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाके से आसपास के कई घरों की दीवारों में भी दरारें आ गईं हैं.

घटना राम मंदिर से करीब 28 किलोमीटर दूर बीकाकुर के तेंदुआ माफी में वार्ड नंबर 11 में हुई. यह जगह कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई. अग्निशमन विभाग के अनुसार मकान पुराना था. मौके से सिलेंडर या अन्य कोई सबूत नहीं मिले हैं. लिंटर में सरिया आदि का प्रयोग नहीं हुआ था.

मौके पर जुटी लोगों की भीड़. (Video Credit; local resident)

जेसीबी से घायलों को निकाला गया बाहर : सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार जिस घर में विस्फोट हुआ वह विवेकानंद पांडे का था. घटना रविवार दोपहर की है. धमाके के साथ मकान जमींदोज हो गया. हादसे के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. कुछ ही देर में पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. जेसीबी की मदद से अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला गया. घटना में घायल तीन लोगों को आनन-फानन में अस्पताल भिजवाया गया.

मां बोली- घर में केवल बेटा मौजूद था : अस्पताल में इलाज के दौरान श्रवण कुमार की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल विवेकानंद और नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर विजय यादव का इलाज चल रहा है. विवेकानंद की मां ऊषा देवी ने बताया कि घटना के दौरान वह घर में नहीं थीं. केवल उनका बेटा ही मौजूद था. उसके सिर में गंभीर चोट लगी है.

मौके से नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री : वहीं धमाके से आसपास के घरों की दीवारों में भी दरारें आ गईं. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. अग्निशमन विभाग के अनुसार मकान का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं हुआ था. लिंटर में सरिया आदि का प्रयोग नहीं किया गया था. इसकी वजह से मकान गिरा. अभी तक की जांच में मौके से सिलेंडर या अन्य कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. फोरिंसक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं.

सीएफओ बोले-बिल्डिंग काफी पुरानी थी : मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी. 13.55 बजे बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली थी. तुरंत टीम पहुंची. मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. मकान का कंस्ट्रक्शन पूअर (घटिया निर्माण) था.बिल्डिंग गिरने से ही धमाके जैसी तेज आवाज हुई. घटना में एक की मौत हुई है, जबकि 2 घायल हैं. वहीं बीकापुर नगर पंचायत के अध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि शोर सुनकर हम लोग पहुंचे तो वहां मलबा हटाया जा रहा था. मकान का छत गिर गया था.

