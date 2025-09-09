ETV Bharat / state

दिल्ली में फूड आउटलेट के AC में जोरदार धमाका, लगी आग, 5 लोग बुरी तरह घायल

इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिलहाल स्थानीय पुलिस थाना इस घटना की जांच कर रहा है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक फ़ूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक एसी कंप्रेसर में धमाका हो गया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर तीन दमकल गाड़ियाँ भेजीं.

बता दें कि बीते दिन ही हरियाणा के फरीदाबाद में घर में भी लगे एयर कंडीशनर(AC) में ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की घुट-घुटकर मौत हो गई. ये हादसा फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल में लगी AC में ब्लास्ट हुआ जिससे घऱ में आग लग गई. वहां रह रहे दंपति ने तो अपनी जान बचा ली लेकिन आग का धुआं बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और वहां रह रहे सचिन कपूर (48), पत्नी रिंकू कपूर (13) और बेटी सुजान कपूर और पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत हो गई जबकि बेटे आर्यन (24) ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई.

कई बार एसी बन चुका बम

देश के करोड़ों घरों में इस वक्त एसी लगा हुआ है. गर्मी से बचने के लिए लोग एसी की ठंडी-ठंडी हवा से अपने घर को कूल-कूल करते हैं. लेकिन इस घटना ने सभी को डरा दिया है. हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, जब एसी में आग लगने या ब्लास्ट होने की ख़बर आई हो. इससे पहले भी कई बार ऐसी ख़बरें देश के कई राज्यों से आ चुकी है. ऐसे में सवाल है कि आखिर आपके घर को ठंडा करने वाला एसी अचानक से इतना गर्म कैसे हो जाता है कि वो बम की शक्ल अख्तियार कर लेता है और धमाके के साथ पूरे परिवार को तबाह कर डालता है.

