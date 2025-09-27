ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ नहीं पर्यटनगढ़ बन रहा बस्तर संभाग, कांकेर जिले का एक हिडन प्लेस जिसे देखने पहाड़ी चढ़कर पहुंचे कलेक्टर

नक्सलगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. कांकेर कलेक्टर ने देखा भुरका की हसीन पहाड़ियों का नजारा. कहा इसे पर्यटन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

kanker tourism hill station
कांकेर जिले का एक हिडन प्लेस जिसे देखने पहाड़ी चढ़कर पहुंचे कलेक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
कांकेर: जिले में कई हिडन टूरिस्ट प्लेस हैं. यानी ऐसे क्षेत्र जो मनमोहक प्राकृतिक नजारों से भरे हैं लेकिन अब तक ज्यादा चर्चा में नहीं हैं. ऐसा ही एक हिल स्टेशन है कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर जलहुर गांव में है. इसे हकुममाड़ के नाम से जाना जाता है. पर्यटन की दृष्टि से बेहद खूबसूरत घाटीनुमा पहाड़ यहां हैं.

नक्सलगढ़ नहीं पर्यटनगढ़ बन रहा बस्तर संभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहाड़ी चढ़कर कलेक्टर पहुंचे: प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक खूबसूरती से भरा है कांकेर जिला. खमढोडगी, धारपारूम के बाद भानुप्रतापपुर क्षेत्र में एक और पर्यटन क्षेत्र विकसित होने जा रहा है, ग्राम पंचायत परवी के आश्रित ग्राम जलहूर और भुरका की पहाड़ियों में पर्यटन की संभावना तलासने कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर और जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी पहाड़ी चढ़कर इस पर्यटन क्षेत्र पहुंचे.

कहां है हकुममाड़: कांकेर जिले से भानुप्रतापपुर करीब 45 किलोमीटर दूर है, यहां से अंतागढ़ मार्ग में 15 किलोमीटर दूर है केंवटी गांव. यहां से 20 किलोमीटर दूर खड़का, भुरका, परवी की पहाड़ियों में स्थित है ये प्लेस जिसे आसपास के लोगों ने ही एक्सप्लोर किया है. अब अधिकारियों ने भी ग्राम जलहूर से लगभग डेढ़ किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़कर पूरे इलाके का मुआयना किया.

भविष्य में हकूम माड़ क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. नई पर्यटन नीति के तहत सैलानियों को अपेक्षाकृत अधिक सहूलियतें प्रदान करने वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है.- नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर

kanker tourism hill station
नक्सलगढ़ नहीं पर्यटनगढ़ बन रहा बस्तर संभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुविधाओं की कमी लेकिन होम स्टे उपलब्ध: यहां फिलहाल रास्ते और ट्रांसपोर्ट के नाम पर सुविधा काफी कम है. हालांकि यहां ग्रामीणों की तरफ से ही होम स्टे दिया जाता है. एक खूबसूरत झोपड़ीनुमा स्टे पर्यटकों के लिए ही बनाया गया है. कलेक्टर ने भी कहा कि, ग्राम खड़का के पास एक साल के भीतर पुल तैयार किया गया और इस क्षेत्र में दो और बहु प्रतीक्षित पुलियों की स्वीकृति प्रशासन से मिली है.

स्थानीय लोगों के द्वारा इतने बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र को एक्सप्लोर किया गया है जो सराहनीय है, इस इलाके में सुरक्षा और मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की प्रशासनिक पहल की जाएगी.- जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी

स्वच्छ रखने की अपील: अधिकारियों ने मावा पर्यटन स्थल हकुम माड़ समिति के सदस्यों और स्थानीय सरपंच को इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाने, प्लास्टिक और पॉलीथिन आदि प्रतिबंधित करने और नशामुक्त क्षेत्र रखने की अपील की. साथ ही कई योजनाओं का लाभ दिलाने ग्रामीणों को जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग करने की भी बात कही।

कुछ एडवेंचर पसंद हो तो एक्सप्लोर करें ये जगह: भले ही यहां तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते, ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा अभी नहीं है, लेकिन इसे जल्द विकसित भी करने की तैयारी की जा रही है. फिर भी अगर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी की सोच रहे हैं तो ये जगह आपके लिए है. क्योंकि, इस टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचने के दौरान चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखेंगे, बीच बीच में छोटे-छोटे नालों में बहता पानी, कच्चे रास्ते, और कुछ दूर तो पैदल पहाड़ी भी चढ़नी होगी, लेकिन इसके बाद दूर-दूर तक फैले हर-भरे घाटीनुमा पहाड़ का नजारा आपकी पूरी थकान दूर कर देगा.

