ETV Bharat / state

Explainer: फरीदाबाद के AC ब्लास्ट में खाक हुआ परिवार, आखिर AC कैसे बन जाता है बम, A टू Z सवालों के जानिए जवाब

जवाब - किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग काफी ज्यादा जरूरी है खासतौर पर एसी की. रेगुलर एसी की सर्विसिंग ना करवाना भी AC ब्लास्ट का बड़ा कारण है. कई लोग एसी खरीद जरूरत लेते हैं लेकिन खरीदने के बाद सर्विसिंग पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं. एसी को भगवान भरोसे रख देते हैं जो बाद में दुर्घटना का कारण बनता है. ऐसे में समय-समय पर AC की सर्विसिंग जरूर करवाएं. आप जितना ज्यादा एसी चलाते हैं, उतनी तेज़ी से एसी के अंदर गंदगी जमा होती है जो एसी के मोटर को ठीक से काम नहीं करने देती जिसके चलते एसी का कंप्रेसर गर्म हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है.

जवाब - इंजीनियर संदीप वर्मा ने बताया कि AC ब्लास्ट होने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण है क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स देखे बगैर सस्ता पड़ने वाले एसी को घर में लगाना. सस्ते के चक्कर में लोग अकसर लोकल या बिना बीआईएस मार्क वाला एसी घर में लगा लेते हैं जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमी होती है. हर शख्स को ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का एसी ही खरीदना चाहिए. इसके लिए कस्टमर्स रिव्यू और सेफ्टी फीचर्स का जरूर ख्याल रखें. सस्ते के चक्कर में रिस्क लेने से बचना चाहिए. एसी में ज़रा सी भी तकनीकी गड़बड़ी आ जाए और सावधानी ना बरती जाए तो एसी में ब्लास्ट हो सकता है.

कई बार एसी बन चुका बम : देश के करोड़ों घरों में इस वक्त एसी लगा हुआ है. गर्मी से बचने के लिए लोग एसी की ठंडी-ठंडी हवा से अपने घर को कूल-कूल करते हैं. लेकिन इस घटना ने सभी को डरा दिया है. हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, जब एसी में आग लगने या ब्लास्ट होने की ख़बर आई हो. इससे पहले भी कई बार ऐसी ख़बरें हरियाणा समेत देश के कई राज्यों से आ चुकी है. ऐसे में सवाल है कि आखिर आपके घर को ठंडा करने वाला एसी अचानक से इतना गर्म कैसे हो जाता है कि वो बम की शक्ल अख्तियार कर लेता है और धमाके के साथ पूरे परिवार को तबाह कर डालता है. आज इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर एसी में ब्लास्ट होता क्यों है. आप अपने घर में रखे एसी को ब्लास्ट से कैसे बचा सकते हैं. इसके लिए आपको कौन-कौन सी ख़ास सावधानियां रखनी होंगी.ईटीवी भारत ने इन तमाम सवालों को जानने के लिए फरीदाबाद में AC के सीनियर इंजीनियर संदीप वर्मा से बातचीत की है.

फरीदाबाद में एसी में ब्लास्ट : फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल में AC में ब्लास्ट हो गया और घर में आग लग गई. वहां रह रहे दंपति ने तो अपनी जान बचा ली लेकिन आग का धुआं बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और वहां रह रहे सचिन कपूर (48), पत्नी रिंकू कपूर (13) और बेटी सुजान कपूर और पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत हो गई जबकि बेटे आर्यन (24) ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई.

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में घर में लगे एयर कंडीशनर(AC) में ब्लास्ट हुआ और एक ही परिवार के तीन लोगों की घुट-घुटकर मौत हो गई. ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे घर में लगा एसी(AC) एक बम में तब्दील हो गया जिसने रात की नींद में सोए एक हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया.

जवाब - जब भी घर में एसी लगवाएं तो कोशिश करें कि घर में नई वायरिंग हो. पुरानी वायरिंग जिसे कई साल बीत चुके हैं. ऐसी वायरिंग से एसी चलाने से ब्लास्ट का ख़तरा बना रहता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपकी वायरिंग कितनी पुरानी है और कितनी मजबूत है. ऐसे में जब भी घर में एसी लगवाएं तो अपने AC कनेक्शन की वायरिंग में नए वायर का इस्तेमाल करें.

सवाल : क्या एसी चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

जवाब- नहीं. एसी को चलाने के लिए आपको कभी भी एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एसी को चलाने के लिए डेडिकेटेड पावर सर्किट का ही इस्तेमाल करें. अगर आप एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगो तो सर्किट ओवरलोड होकर गर्म हो सकता है जो बाद में आग लगने का कारण बन सकता है.

सवाल : एसी चलाने के लिए क्या वोल्टेज स्टेबलाइज़र जरूरी होता है ?

जवाब - संदीप वर्मा कहते हैं कि जब भी आप AC का इस्तेमाल घर में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे डायरेक्ट मैन स्विच से कनेक्ट ना करें बल्कि उसके वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल जरूर करें. वोल्टेज में अप-डाउन लगा रहता है. ये हर जगह की कॉमन प्रॉब्लम है. ऐसे में एसी लगवा रहे हैं तो कुछ एक्सट्रा पैसे खर्च करके एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र खरीदें और फिर एसी का इस्तेमाल करें. अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जब बिजली का वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा तो उस दौरान AC ठीक से काम नहीं करेगा और ज्यादा वोल्टेज आने पर ब्लास्ट होने का ख़तरा भी रहता है.

एसी में ब्लास्ट से बचने के लिए क्या करें (Etv Bharat)

सवाल : क्या रातभर एसी चलाना बिलकुल सुरक्षित है ? कितनी देर एसी चलाना चाहिए ?

जवाब- कई लोगों को एसी में ही सोने की आदत होती है और ऐसे में वे रात भर के लिए एसी को चालू रखते हैं. लेकिन बिना सर्विंसिंग के एसी को कंटीन्यू चलाना ख़तरे से कम नहीं है. साथ ही एसी को रात में चलाने के साथ कुछ देर का ब्रेक भी देना जरूरी है ताकि वो ओवरहीट ना हो सकें. इसके लिए आप एसी में टाइमर सेट कर सकते हैं जिससे एसी अपने आप कुछ देर बाद बंद हो जाए. इससे कमरा ठंडा भी रहेगा और कोई ख़तरा भी नहीं होगा. संदीप वर्मा ने कहा कि AC पर अधिक लोड कभी भी ना दें. समय-समय पर AC को बंद भी करते रहें ताकि उस पर ज्यादा लोड ना पड़े. अगर काफी देर तक एसी लगातार चल रहा है तो उसका कंप्रेसर गर्म हो जाता है जिसके साथ ही एसी ब्लास्ट का ख़तरा बना रहता है.

सवाल : एसी के साथ सर्ज प्रोटेक्टर या MCB इस्तेमाल करना चाहिए ?

जवाब- संदीप वर्मा कहते हैं कि अगर आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में सर्ज प्रोटेक्टर या एमसीबी जिसे मिनी सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल जरूर करें. अचानक करंट बढ़ने पर ये सिस्टम को ऑटोमैटिक ऑफ कर देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने और आग लगने का ख़तरा टल जाता है. कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करें और सुरक्षित रहें.

सवाल : एसी रिपेयरिंग के वक्त सर्विस पार्ट्स कितने ज्यादा अहम हो जाते हैं. रिपेयरिंग करवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ?

जवाब - AC की सर्विस समय-समय पर जरूर करवाएं. वहीं AC में सर्विसिंग हमेशा ब्रांड वाली कंपनी से ही करवाएं. जिस कंपनी का एसी है, उसी कंपनी के पार्ट्स एसी में रिपेयरिंग के वक्त लगवाएं. सस्ते के चक्कर में लोकल पार्ट्स लगवाने से नकली पार्ट्स का भी ख़तरा रहता है जो जल्दी खराब हो जाता है या फिर ठीक से काम नहीं करता और एसी में ब्लास्ट का ख़तरा बना रहता है.

सवाल : क्या स्प्लिट एसी और विंडो एसी की सेफ्टी में कोई विशेष फर्क होता है?

जवाब- दोनों की सेफ्टी में कोई विशेष फर्क नहीं होता है. दोनों में गलत फिटिंग या सस्ते पार्ट्स के इस्तेमाल से ब्लास्ट का ख़तरा होता है. याद रखिए कि वायरिंग, सर्विसिंग और वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखें. अगर आप एसी का आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करवा रहे हैं तो याद रखिए कि उसे ऐसी जगह पर इंस्टॉल करवाएं, जहां पर वो सीधे धूप के कॉन्टैक्ट में ना आएं क्योंकि धूप से आउटडोर यूनिट ज्यादा गर्म हो सकती है. इसके लिए आप आउटडोर यूनिट के ऊपर एक शेड भी लगवा सकते हैं जिससे उसे गर्म होने से आप बचा सकें.

सीनियर इंजीनियर की क्या है सलाह (Etv Bharat)

सवाल : एसी की सर्विसिंग कब करवानी चाहिए ?

जवाब- एसी की सर्विसिंग उसके यूज़ पर निर्भर करती है. माना जाता है कि 600 घंटे एसी की यूज़ के बाद उसकी सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए. मान लीजिए कि आप अगर एक दिन में 10 घंटे एसी को चला रहे हैं तो 2 महीने के बाद एसी की सर्विसिंग जरूर करवा लीजिए. साथ ही ये याद रखिए कि दो घंटे एसी चलाने के बाद उसे आधे घंटे का ब्रेक जरूर दें जिससे वो ओवरहीट ना हो सके. इसके अलावा कोशिश होनी चाहिए कि एसी को ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मोड पर चलाएं जिससे एसी पर ज्यादा लोड ना पड़ें.

सवाल : क्या एसी में ब्लास्ट या आग लगने से पहले कोई अलार्मिंग साइन भी नज़र आता है ?

जवाब- हां बिलकुल. एसी से जलने की बदबू आने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है और वायरिंग या सर्किट में हीटिंग हो रही है जिसका एसी संकेत दे रहा है. वहीं अगर स्पार्किंग या ज्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है तो ये कम्प्रेसर या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की ओर इशारा है. अगर आपको कभी भी एसी से ज़रा सा भी धुआं निकलता दिखे तो फौरन एसी को बंद कर दें. अगर एसी बार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है तो ये ओवरलोड होने या वोल्टेज की गड़बड़ी का संकेत है. अगर आपका एसी छूने पर असामान्य तौर पर गर्म हो रहा है तो ये कम्पोनेंट के ओवरहीट होने का संकेत है जिससे ब्लास्ट का ख़तरा है. आपको अगर इनमें से कोई भी संकेत नज़र आ रहे हैं तो एसी यूनिट को मेन सप्लाई से बंद रखें और सर्विस सेंटर को रिपेयरिंग के लिए कॉल करें. खतरे से बिलकुल ना खेलें.

सवाल : अगर कभी एसी में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए ?

जवाब- एसी में आग लगने की सूरत में सबसे पहले बिजली की मेन सप्लाई को बंद कर देना चाहिए. कोशिश करें कि घर की मेन सप्लाई भी बंद करें ताकि घर को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे. कनेक्शन बंद नहीं करने तक पानी का इस्तेमाल बिलकुल ना करें वर्ना करंट फैल सकता है और आपकी जान भी जा सकती है. इसके अलावा घर के गैस सिलेंडर को सबसे पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि अगर एसी की आग फैली तो सिलेंडर में विस्फोट हो सकता है. इसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फौरन कॉल करें और आग बुझाने की अपनी ओर से कोशिशें करें. अगर बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा हुआ है तो उसे दबाएं और सभी को आग लगने के बारे में सूचित करें.

कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अगर आप गर्मी से बचने के लिए अपने घर में एसी लगवा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि एसी ब्रांडेड हो, प्रॉपर वायरिंग, वोल्टेज के अपडाउन की सुरक्षा के साथ इसे लगवाएं और बिना किसी देरी के सही समय पर इसकी सर्विसिंग जरूर करवाएं ताकि आपको ठंडी हवा देने वाली मशीन सालों-साल बिना किसी ख़तरे के आपके घर को ठंडा-ठंडा कूल-कूल रख सकें.

फरीदाबाद में एसी में ब्लास्ट के बाद घर की हालत (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : भूकंप के "टाइम बम" पर बैठा हरियाणा, लाखों ज़िंदगियों पर मंडरा रहा खतरा

ये भी पढ़ें : हरियाणा में अचानक लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए देने का ऐलान, क्या है बीजेपी सरकार का "मास्टर प्लान"?

ये भी पढ़ें : क्या हरियाणा की "मिलेनियम सिटी" बन गई है "सिंक सिटी", गगनचुंबी चकाचौंध के बीच आखिर क्या है कड़वी सच्चाई ?