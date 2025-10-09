एक्सपायर फूड कलर-चॉकलेट से लजीज भोजन बना रहे हैं रेस्टोरेंट मालिक! जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
गिरिडीह में रेस्टोरेंट की जांच की गई. जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
Published : October 9, 2025 at 9:50 AM IST
गिरिडीह: जिले में लजीज भोजन के नाम पर कई रेस्टोरेंट ढाबे के साथ-साथ मिठाई के दुकानदार सीधे तौर पर सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं. घटिया और एक्सपायर सामानों से भोजन बनाया जा रहा है और लोगों को परोसा जा रहा है. इसका खुलासा गिरिडीह जिला प्रशासन ने किया है. खाद्य सुरक्षा ने शहर के रेस्टोरेंट से कई सामानों को बरामद किया है जो एक्सपायर हो चुकी थी. इसी एक्सपायर्ड सामानों का उपयोग लजीज भोजन बनाने में किया जा रहा था.
रेस्टोरेंट के छानबीन में हुआ खुलासा
दरअसल, जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करने का निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार को दिया था. इसी निर्देश पर बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक विभिन्न किराना दुकान, आइसक्रीम फैक्ट्री एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया.
निरीक्षण के क्रम खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कैपिटल मॉल स्थित सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट पहुंचे और छानबीन की. इस दौरान पाया गया कि कि यहां एक्सपायर्ड फूड कलर, एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, मिसब्रांडेड चॉकलेट पाउडर, बोतल एक्सपायर्ड मॉकटेल का उपयोग भोजन बनाने में किया जा रहा है.
जब्त हुआ सामान, लगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मामले की सूचना डीसी को देते हुए रेस्टोरेंट से 17 बोतल एक्सपायर्ड फूड कलर, 2 किलो एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, 5 किलो मिसब्रांडेड चॉकलेट पाउडर, 2 बोतल एक्सपायर्ड मॉकटेल क्रश जब्त किया. साथ ही साथ रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया.
कई रेस्टोरेंट संचालक को मिला निर्देश
डीसी रामनिवास यादव ने जानकारी दी कि टीम द्वारा भंडारीडीह स्थित फ्रेश आइसक्रीम फैक्ट्री और गोल्डन आइसक्रीम फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया. दोनों के परिसर में पर्याप्त स्वच्छता पाई गई. दोनों को अपने आइसक्रीम का प्रमाणित फूड लैब से क्वालिटी का जांच करवाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा गांधी चौक स्थित अशोक होटल, टावर चौक स्थित केडिया होटल, जरासंघ चौक स्थित मधुबन विजेश, निखर लाउंज का निरीक्षण किया गया.
इन सभी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक निर्देश दिए गए. टॉवर चौक के ही कैपिटल मॉल स्थित सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट से एक्सपायर्ड फूड कलर, एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, मिसब्रांडेड चॉकलेट पाउडर, एक्सपायर्ड मॉकटेल क्रश जब्त किया गया तथा रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्ष को जुर्माना लगाया गया है.
