चिंतन: इंसानी भूल ने प्राकृतिक आपदाओं को बनाया घातक! हिमालय पर वैज्ञानिक आधार पर ही हो निर्माण

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं से हुए नुकसान और उनके कारणों पर विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने चिंतन किया.

प्राकृतिक आपदाओं पर चिंतन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2025 at 8:18 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 8:25 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इस साल मानसून भारी बारिश राज्य के तमाम इलाकों के लिए बेहद ज्यादा नुकसान लेकर आई. हालांकि प्राकृतिक आपदा से नुकसान की वजह विशेषज्ञ प्रकृति को नहीं बल्कि खुद इंसानों को ही मानते हैं. हिमालय में आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने चिंतन करते हुए आपदा के बाद की तैयारी के बजाय इससे पहले की तैयारी पर काम करने को जरूरी बताया.

उत्तर भारत में इस बार मानसून कई राज्यों के लिए बेहद खराब रहा. खास तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हुए. कई क्षेत्रों में लोगों की जान गई तो वहीं आर्थिक रूप से भी इस दौरान बेहद ज्यादा नुकसान हुआ.

हिमालय पर वैज्ञानिक आधार पर ही हो निर्माण (ETV Bharat)

इस बार मानसून में उत्तराखंड के भीतर ही 22 प्रतिश ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई और इसमें सबसे ज्यादा चिंता उन जिलों को लेकर रही जहां बारिश सामान्य से भी 100% से अधिक रिकार्ड की गई. देहरादून में आज तमाम विशेषज्ञों, जानकार और पर्यावरण विद हिमालय पर इसी तरह के हालात को लेकर एक मंच पर आए. खास बात यह थी कि इस दौरान जनप्रतिनिधि भी इस चिंतन में शामिल हुए.

इस बैठक में न केवल उत्तराखंड में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम विधायक मौजूद थे, बल्कि नागालैंड, हिमाचल और अरुणाचल जैसे तमाम दूसरे राज्यों के जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. बैठक में वैसे तो क्षेत्रीय जरूरत और उसके लिए वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन के बाद निर्माण किए जाने को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन इस दौरान इस बात पर भी विशेष फोकस रहा कि आपदा आने के बाद की तैयारी के बजाय सभी सरकारों को आपदा से पहले की तैयारी पर फोकस करना चाहिए.

जाने माने पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा ने बताया कि तमाम सरकारें आपदा आने के बाद विभिन्न निर्णय लेती है, लेकिन आपदा से पहले ही तैयारियों पर कोई काम नहीं हो पाता. पहाड़ों पर जिस तरह से अनियोजित विकास किया जा रहा है, उसे प्रकृति आपदा के रूप में वापस करती है. इसलिए इस वक्त हिमालय पर वैज्ञानिक आधार पर ही निर्माण किए जाने की जरूरत है.

बैठक के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहाड़ों पर चौड़ी सड़क को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि उत्तराखंड में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण हो रहा है, उसे केवल विकास या सुविधाओं के लिहाज से न देखा जाए, बल्कि यह निर्माण सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. इसीलिए विकास कार्यों को कैटिगरीज करके ही और जरूरत के लिहाज से ही निर्मित होना चाहिए.

चिंतन के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर और जलवायु परिवर्तन की स्थितियों पर भी बात हुई. इस काम करने के लिए वृक्षारोपण जैसे कदम उठाए जाने की भी बात कही गई. खास बात यह रही कि इस मानसून के दौरान राज्य में जान माल के हुए नुकसान के लिए इंसानों को ही जिम्मेदार माना गया. यह कहा गया कि जितनी जगह पर भी नुकसान हुआ है वह वहीं क्षेत्र से जहां लोग नदी के मुहाने पर निर्माण करके रह रहे थे.

