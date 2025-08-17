ETV Bharat / state

साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा, किसे मिलेगी जगह? क्या है हरियाणा फॉर्मूला? जानिए सब कुछ - EXPANSION OF SAI CABINET

19 अगस्त को साय कैबिनेट की बैठक है. 21 अगस्त से मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर रहेंगे, हो सकता है कि इससे पहले ही विस्तार हो.

Expansion of Sai Cabinet
साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 6:40 PM IST

6 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. चर्चा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा . मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी संकेत दिए हैं, कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. हालांकि इससे पहले 19 अगस्त को साय कैबिनेट की बैठक भी होनी है. इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है . वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने इसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार की बात कही.

साय कैबिनेट की 34वीं बैठक: साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 19 अगस्त को होने जा रही है . यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी . जो सुबह 11 बजे शुरू होगी. यह मंत्रिमंडल की 34वीं बैठक है . इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. खासकर खाद बीज की आपूर्ति सहित अन्य विषय इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं. इसके अलावा प्रदेश के विकास से संबंधित अन्य कार्यों पर भी चर्चा 19 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकती है.

साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा, किसे मिलेगी जगह? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

19 को कैबिनेट की बैठक है. इसमें कई महत्वपूर्ण विषय रखे जाएंगे, एजेंडा होगा या फिर निर्णय लिये जाएंगे इसकी जानकारी समय पर दी जाएगी. मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री परिषद से संबंधित जो भी काम है, वह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी है, वही कुछ कह पाएंगे- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

मंत्री की रेस में ये नाम आगे

Expansion of Sai Cabinet
साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्यपाल से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री: प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों पर है. संभावना जताई जा रही है कि एक-दो दिन में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी. इसकी संभावना तब और प्रबल हो जाती है जब मुख्यमंत्री अचानक राज्यपाल से मिलने पहुचंते हैं. चर्चा है कि, मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम तय हो गए हैं और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल को इससे संबंधित जानकारी दी है और जल्द ही नए मंत्रियों के शपथ की तारीख तय की जाएगी.

आधिकारिक बयान अब तक नहीं: हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था, कि इंतजार करिए, जल्द ही विस्तार होगा . उन्होंने यह भी कहा था कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार उनके विदेश दौरे से पहले हो सकता है. विष्णु देव साय के इस संकेत के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार लगभग तय माना जा रहा है . हालांकि अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई भी शासन या प्रशासन की ओर से बयान जारी नहीं किया गया है.

Expansion of Sai Cabinet
साय कैबिनेट में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

21 अगस्त को है दौरा: जानकारी के मुताबिक भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी पहले ही दे दी थी. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया का आधिकारिक दौरा तय है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी.

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल से जुड़ी कुछ अहम बातें

  • छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री बनाए गए हैं.
  • वहीं वर्तमान भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री बनाए गए थे.
  • यानी एक मंत्री पद पहले ही खाली रखा गया था.
  • सांसद बनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस्तीफा दिया.
  • इस तरह 13 में से दो मंत्री पद खाली हो गए. फिलहाल मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री हैं.

हरियाणा फॉर्मूला लागू हो सकता है: बता दें कि हरियाणा में 90 विधायक हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ में भी 90 ही सीट है, ऐसे में जब हरियाणा में 90 विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो यहां भी ऐसा फॉर्मूला लागू होने की चर्चा है. ऐसे में 3 नए मंत्री भी मिल सकते हैं.

क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी 13 की जगह 14 मंत्री हो सकते हैं या फिर ऐसा करना संभव नहीं है. आइये जानने की कोशिश करते हैं-

जानकारों की माने तो मंत्रियों की संख्या उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या पर निर्भर करती है. राज्य में जितने कुल विधायकों की संख्या होगी, उसका 15% विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे. हरियाणा में वर्तमान में 90 विधायक हैं और उसके अनुसार 13.5 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं , उन्होंने मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है. वही छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं, बावजूद इसके यहां पर महज 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती रही है.

कैसा होगा साय कैबिनेट का विस्तार: सूत्रों की मानें तो साय कैबिनेट विस्तार के दौरान सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर तीन नए मंत्री यदि बनाए गए, तो एक सामान्य वर्ग, एक अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है . साथ ही बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से एक-एक मंत्रियों के नाम शामिल किए जाने की संभावना है . कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बनाए जाने वाले तीन मंत्रियों में से दो संगठन और एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद का मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होगा.

किसे मिलेगी जगह?: कुछ जानकारों का मानना है कि पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. वहीं कुछ का कहना है कि नए विधायकों को प्राथमिकता मिलेगी. कुछ की माने तो पूर्व मंत्री और नए विधायकों को मिलाकर तीन नाम की घोषणा की जाएगी. संभावना यह भी है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले तीनों विधायक तीन संभाग यानी कि बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग से हो सकते हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, माओवादियों के अर्बन और फाइनेंसियल बेस पर प्रहार: विजय शर्मा
छत्तीसगढ़ में न्यू सैंड पॉलिसी और DMF रूल में बदलाव पर साय कैबिनेट का फैसला
साय कैबिनेट के 12 बड़े फैसले, युवाओं किसानों के साथ बिजनेस क्लास पर फोकस

रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. चर्चा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा . मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी संकेत दिए हैं, कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. हालांकि इससे पहले 19 अगस्त को साय कैबिनेट की बैठक भी होनी है. इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है . वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने इसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार की बात कही.

साय कैबिनेट की 34वीं बैठक: साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 19 अगस्त को होने जा रही है . यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी . जो सुबह 11 बजे शुरू होगी. यह मंत्रिमंडल की 34वीं बैठक है . इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. खासकर खाद बीज की आपूर्ति सहित अन्य विषय इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं. इसके अलावा प्रदेश के विकास से संबंधित अन्य कार्यों पर भी चर्चा 19 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकती है.

साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा, किसे मिलेगी जगह? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

19 को कैबिनेट की बैठक है. इसमें कई महत्वपूर्ण विषय रखे जाएंगे, एजेंडा होगा या फिर निर्णय लिये जाएंगे इसकी जानकारी समय पर दी जाएगी. मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री परिषद से संबंधित जो भी काम है, वह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी है, वही कुछ कह पाएंगे- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

मंत्री की रेस में ये नाम आगे

Expansion of Sai Cabinet
साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्यपाल से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री: प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों पर है. संभावना जताई जा रही है कि एक-दो दिन में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी. इसकी संभावना तब और प्रबल हो जाती है जब मुख्यमंत्री अचानक राज्यपाल से मिलने पहुचंते हैं. चर्चा है कि, मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम तय हो गए हैं और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल को इससे संबंधित जानकारी दी है और जल्द ही नए मंत्रियों के शपथ की तारीख तय की जाएगी.

आधिकारिक बयान अब तक नहीं: हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था, कि इंतजार करिए, जल्द ही विस्तार होगा . उन्होंने यह भी कहा था कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार उनके विदेश दौरे से पहले हो सकता है. विष्णु देव साय के इस संकेत के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार लगभग तय माना जा रहा है . हालांकि अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई भी शासन या प्रशासन की ओर से बयान जारी नहीं किया गया है.

Expansion of Sai Cabinet
साय कैबिनेट में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

21 अगस्त को है दौरा: जानकारी के मुताबिक भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी पहले ही दे दी थी. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया का आधिकारिक दौरा तय है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी.

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल से जुड़ी कुछ अहम बातें

  • छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री बनाए गए हैं.
  • वहीं वर्तमान भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री बनाए गए थे.
  • यानी एक मंत्री पद पहले ही खाली रखा गया था.
  • सांसद बनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस्तीफा दिया.
  • इस तरह 13 में से दो मंत्री पद खाली हो गए. फिलहाल मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री हैं.

हरियाणा फॉर्मूला लागू हो सकता है: बता दें कि हरियाणा में 90 विधायक हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ में भी 90 ही सीट है, ऐसे में जब हरियाणा में 90 विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो यहां भी ऐसा फॉर्मूला लागू होने की चर्चा है. ऐसे में 3 नए मंत्री भी मिल सकते हैं.

क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी 13 की जगह 14 मंत्री हो सकते हैं या फिर ऐसा करना संभव नहीं है. आइये जानने की कोशिश करते हैं-

जानकारों की माने तो मंत्रियों की संख्या उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या पर निर्भर करती है. राज्य में जितने कुल विधायकों की संख्या होगी, उसका 15% विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे. हरियाणा में वर्तमान में 90 विधायक हैं और उसके अनुसार 13.5 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं , उन्होंने मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है. वही छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं, बावजूद इसके यहां पर महज 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती रही है.

कैसा होगा साय कैबिनेट का विस्तार: सूत्रों की मानें तो साय कैबिनेट विस्तार के दौरान सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर तीन नए मंत्री यदि बनाए गए, तो एक सामान्य वर्ग, एक अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है . साथ ही बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से एक-एक मंत्रियों के नाम शामिल किए जाने की संभावना है . कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बनाए जाने वाले तीन मंत्रियों में से दो संगठन और एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद का मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होगा.

किसे मिलेगी जगह?: कुछ जानकारों का मानना है कि पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. वहीं कुछ का कहना है कि नए विधायकों को प्राथमिकता मिलेगी. कुछ की माने तो पूर्व मंत्री और नए विधायकों को मिलाकर तीन नाम की घोषणा की जाएगी. संभावना यह भी है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले तीनों विधायक तीन संभाग यानी कि बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग से हो सकते हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, माओवादियों के अर्बन और फाइनेंसियल बेस पर प्रहार: विजय शर्मा
छत्तीसगढ़ में न्यू सैंड पॉलिसी और DMF रूल में बदलाव पर साय कैबिनेट का फैसला
साय कैबिनेट के 12 बड़े फैसले, युवाओं किसानों के साथ बिजनेस क्लास पर फोकस

For All Latest Updates

TAGGED:

साय कैबिनेट विस्तारHARYANA FORMULAछत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तारCHHATTISGARH MINISTEREXPANSION OF SAI CABINET

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.