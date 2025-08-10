जशपुर: 10 अगस्त 2025 रविवार का दिन छत्तीसगढ़ के बैकिंग इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ. सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर के तीन गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया. जशपुर के तीन विकासखंडों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का सीएम साय ने वर्चुअली शुभारंभ किया.

जशपुर के गांव में बैकिंग सुविधाएं: जशपुर के ग्राम आरा, ग्राम कुड़ेकेला और ग्रा छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का विधिवत शुभआरंभ किया. इससे जशपुर के 23 गांव के 44 हजार से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. उन्हें बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी. सीएम ने इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर ग्राम छिछली की सरपंच अनिमा मिंज, ग्राम आरा के सरपंच मनोज भगत और ग्राम कुडे़केला की सरपंच शशिकांता पैंकरा ने सीएम साय का आभार व्यक्त किया.

जशपुर में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा (ETV BHARAT)

मुझे खुशी है कि जशपुर जिले के तीन विकासखंडों में आज एक साथ तीन ग्रामीण बैंक शाखाओं का शुभारंभ हुआ है. इससे किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को अब बैंकिंग कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. समय और पैसे दोनों की बचत होगी. राज्य और जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार बैंकों से संपर्क कर नई शाखाएं खोलने का प्रयास कर रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय के साथ बैंक के अधिकारी (ETV BHARAT)

जशपुर में 268 पंचायत डिजिटल: सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि यह गर्व की बात है कि जशपुर में 268 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को उनके ही गांव में वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं. अब तक इन केंद्रों से लगभग 15 करोड़ रुपये का लेन-देन हो चुके हैं. आगामी पंचायत दिवस तक सभी पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू करने की योजना है. जिससे हर गांव में बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी.

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (ETV BHARAT)

बैंक खुलने से ग्रामीणों को जरूरी कामों और शासकीय योजनाओं का सीधा फायदा होगा.जन धन योजना के खातों से वित्तीय जागरूकता बढ़ी है और बैंकिंग सुविधाएं अब आमजन तक पहुंच रही हैं- गोमती साय, पत्थलगांव विधायक

तीन नए ग्रामीण बैंक शाखाओं के खुलने से इस क्षेत्र का विकास होगा और शासकीय योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा- रायमुनि भगत, जशपुर विधायक

बैंकों की शाखा का शुभारंभ करते सीएम साय (ETV BHARAT)

कुल मिलाकर जशपुर में लगातार हो रही बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से लोगों को अच्छा फायदा होगा. इससे लोगों को सही समय पर सही योजनाओं की राशि मिल सकेगी.