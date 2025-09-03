कुल्लू: कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मनाली का सोलंग नाला और सोलंग गांव इन दिनों प्रकृति की मार झेल रहा है. हर साल लाखों सैलानियों की होलीडे डेस्टनी बनने वाला पर्यटन नगरी मनाली का सोलंग गांव भी अब भूस्खलन की चपेट में आ रहा है. वहीं, बात अगर कुल्लू जिले की करें तो यहां भारी बारिश के चलते बंजार, सैंज और मणिकर्ण के कई गांवों पर भूस्खलन होने का खतरा मंडरा रहा है.

बता दें कि सोलंग गांव देश दुनिया में पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है. सोलंग गांव में ही सोलंग नाला मैदान है, जहां पर पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियां करवाई जाती है. बर्फबारी के मौसम में सोलंग नाला सैलानियों की पहली पसंद बना रहता है. वही, सोलंग नाला से ही अटल टनल की ओर भी सैलानी गुजरते हैं. इसके अलावा सोलंग नाला के साथ ही अंजनी महादेव का मंदिर बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे, तो उन्होंने भी सोलंग नाला में ही पैराग्लाइडिंग सीखी थी. ऐसे में पर्यटन गतिविधियों के लिए भी यह गांव देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है.

सोलंग गांव में लैंडस्लाइड से घरों पर मंडराया खतरा (ETV Bharat)

गांवों पर मंडराया खतरा

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, क्लॉड ब्रस्ट और फ्लैड फ्लड से प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं. वहीं, बाढ़ के बाद अब कई जगह भूधंसाव की समस्या सामने आ रही है. जिसकी वजह से लोगों के आशियानों में दरारें पड़ने लगी है. ऐसे में अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी से बनाए घरों को लोग छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं.

घरों को कराया गया खाली

सोलंग गांव में एक घर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है. इसके अलावा 9 अन्य घरों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है. मनाली प्रशासन द्वारा फिलहाल इन सभी घरों को खाली करवा दिया गया है. ऐसे में अगर जल्द ही भूस्खलन को रोकने की दिशा में कार्य नहीं किया गया तो पूरे गांव को खतरा पैदा हो सकता है. मिली जानकारी के अनुसार सोलंग गांव चारों तरफ से भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिससे गांव उजड़ने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में यहां गांव के चारों ओर लगातार भूस्खलन होने लगा है.

सोलंग गांव में भूंधसाव (ETV Bharat)

सोलंग गांव निवासी देवी चंद ने बताया, "लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण अब गांव में चारों ओर से मुसीबत घिर गई है. उनका मकान भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिसके चलते अब उन्होंने अपना सारा सामान निकाल लिया गया है. अब वह गांव में ही दूसरों के घर पर अपने परिवार के साथ पनाह लिए हुए हैं. ये हाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि गांव के कई परिवारों का यही हाल हो रखा है. साथ ही अब खतरा गांव के दर्जनों घरों पर मंडरा रहा है".

सोलंग गांव में 15 घरों पर खतरा

बता दें कि सोलंग गांव में 15 घर है. जिनमें नौ घर कभी भी गिर सकते हैं. साल 2023 में भी जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी तो उस दौरान भी यहां पर भूस्खलन का खतरा बना था. ऐसे में 2 साल से ग्रामीण लगातार नदी के किनारे सुरक्षा दीवार लगाने का सरकार से आग्रह कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया. अब गांव के ऊपर पहाड़ी से लगातार पानी आ रहा है. जल्द ही इस पानी को अगर रोका नहीं गया तो इससे बाकी घरों को भी खतरा पैदा हो सकता है.

पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया, "सोलंग गांव की स्थिति अब गंभीर हो चुकी है और यहां लगातार हो रहा भूस्खलन अब इस ऐतिहासिक गांव के लिए खतरा बना हुआ है. यहां बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क न होने से सूचना लोगों को परेशान कर रही है. ऐसे में अब प्रशासन और सरकार को इनकी मदद के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने पड़ेंगे. गांव में 8 से 9 घरों को लोगो ने खाली कर दिया है, अब यह सभी परिवार गांव में पड़ोसियों या रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर है".

"फिलहाल सोलंग गांव में खतरे के साथ में आने वाले घरों को खाली करवा दिया गया है और सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं. वहीं, इस बारे प्रदेश सरकार को भी सूचित किया गया है. मौसम साफ होने के बाद विशेषज्ञों की टीम के द्वारा भी गांव का दौरा किया जाएगा और पूरे हालात की रिपोर्ट तैयार की जाएगी":- तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

