IIT-Delhi: आर्का एयरोस्पेस ने दिखाए 3 उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम, एक साथ उड़ेंगे 64 इंटरसेप्टर, दुश्मन ड्रोन होंगे ध्वस्त
आईआईटी दिल्ली में आईएचएफसी के पांच वर्ष पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया.
Published : September 25, 2025 at 10:46 AM IST
नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली में आई-हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स (IHFC) के पांच वर्ष पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शनी रिसर्च इनोवेशन पार्क में लगाई गई. इस प्रदर्शनी में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाले मिसाइल ड्रोन जैमर-रोधी ड्रोन जैसे नवाचार प्रदर्शित किए गए. इसी कड़ी में हैदराबाद स्थित आर्का एयरोस्पेस ने एक उन्नत हार्ड किल एंटी-ड्रोन सिस्टम विकसित किया है.
आर्का एयरोस्पेस के सीईओ सूरज बोनागिरी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन को मारने में मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया. यह भारत के लिए काफी महंगा था. उसके बाद कम खर्च में उन्हें मारने के लिए हमने नई तकनीके जरिये इंटरसेप्ट ड्रोन बनाए हैं. इनके ऊपर विस्फोटक लगा होगा और एक रडार सिस्टम के जरिये यह संचालित होंगे. दुश्मन ड्रोन को यह खुद ट्रेक कर लेंगे और खत्म कर देंगे. एक बार में 64 ऐसे ड्रोन छोड़े जा सकते हैं.
कंपनी के निदेशक सूरज बोनागिरी ने ईटीवी भारत बताया कि इस सिस्टम में तीन प्रमुख उपकरण शामिल हैं, जो दुश्मन के ड्रोन और जैमर से निपटने में सक्षम हैं. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्का एयरोस्पेस ने 50 से अधिक ड्रोन सेना को भेजे थे. इस अनुभव से पता चला कि देश को ऐसे एंटी-ड्रोन सिस्टम की जरूरत है जो कम लागत में अधिक प्रभावी हो. पारंपरिक मिसाइल की लागत बहुत अधिक होती है, जबकि ड्रोन की कीमत कम होती है. इसी समस्या के समाधान के लिए कंपनी ने तीन प्रकार के उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम बनाए हैं.
यूनिवर्सल काइनेटिक इंटरसेप्टर ड्रोन (यूकेआईडी): यह ड्रोन अलॉय ईडी-आईआर-रडार थर्मल कैमरा, डे-कैमरा और कंट्रोल यूनिट से लैस है. यह लगातार स्पेस में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है. यूकेआईडी की खासियत यह है कि यह एक बार में 64 ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं और इसकी रेंज 3 किलोमीटर है. यह विशेष रूप से सेना के महत्वपूर्ण क्षेत्र, वीआईपी मूवमेंट और आर्मी पोजीशन की सुरक्षा के लिए उपयोगी है. यूकेआईडी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़कर दुश्मन के ड्रोन के सामने जाकर फट जाता है, जिससे खतरा तुरंत समाप्त हो जाता है.
अंजम्बल कामाकाजी यूएवी फाइबर एक्स: यह यूकेआईडी ड्रोन में लगा होता है. इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल लगी होती है. इसका मुख्य काम यह है कि जब दुश्मन सिग्नल जाम करता है और GPS या कंट्रोल सिस्टम प्रभावित होता है, तब भी फाइबर एक्स से नियंत्रित ड्रोन अपने लक्ष्य तक सही दिशा में पहुंच जाता है. यह प्रणाली दुश्मन के जैमर से प्रभावित नहीं होती और मिशन को सुरक्षित रूप से पूरा करती है.
पैरो नेट थ्रो सिस्टम स्काई कैच: यह दुश्मन के ड्रोन को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर फेंकने के लिए बनाई गई है. पारंपरिक मिसाइल हमलों में अगर दुश्मन का ड्रोन एयरबेस या रनवे के ऊपर फट जाए, तो उसके टूटे हुए हिस्से रनवे पर गिरकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं. स्काई कैच ड्रोन के नीचे लगाया जाता है और इसमें लगी चार नालियों में विशेष पाउडर होता है, जो इसमें लगे जाल तेजी से फेंकता है और दुश्मन के ड्रोन को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है.
