ETV Bharat / state

IIT-Delhi: आर्का एयरोस्पेस ने दिखाए 3 उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम, एक साथ उड़ेंगे 64 इंटरसेप्टर, दुश्मन ड्रोन होंगे ध्वस्त

आईआईटी दिल्ली में प्रदर्शनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 25, 2025 at 10:46 AM IST 3 Min Read