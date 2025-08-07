Essay Contest 2025

इसके आगे फेल हो गए इंटरनेशनल ब्रांड, 50 हजार तक की कीमत में बिक रहा ये कुल्लवी परिधान - NATIONAL HANDLOOM DAY

आज राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर गेयटी थियेटर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है.

गेयटी में लगी प्रदर्शनी में चंबा डॉल
गेयटी में लगी प्रदर्शनी में चंबा डॉल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 1:12 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:39 PM IST

शिमला: "हर धागे में बसी है एक कहानी... परंपरा की, पहचानों की, और मेहनत की..." हथकरघा सिर्फ कपड़ा नहीं, संस्कृति का जीवित दस्तावेज है और आज का दिन, यानी 7 अगस्त, उन्हीं बुनकरों को सलाम करने का दिन है जो अपनी मेहनत से न सिर्फ कपड़े, बल्कि भारत की पहचान बुनते हैं.

शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में, जहां रंग-बिरंगे कपड़ों की चुप्पी में भी हिमाचल की आवाज गूंज रही है. यहां लगी हथकरघा दिवस की प्रदर्शनी सिर्फ एक मेले जैसा आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल की आत्मा को करीब से महसूस करने का मौका है. यहां चंबा का रुमाल हो, किन्नौर की ऊनी टोपी, या कुल्लू की शॉल हर चीज़ में उन महिलाओं के हाथों के छालों की मेहनत है, जो करघों पर बैठकर इस हस्तकला को नई पीढ़ियों तक पहुंचा रही हैं. कोई चुपचाप बुनाई करती है, तो कोई रंगों का चुनाव इतनी संवेदनशीलता से करती है कि हर कपड़ा कला का जीवित उदाहरण बन जाता है.

गेयटी में लगी हैंडलूम प्रदर्शनी (ETV Bharat)

नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में इस बार सिर्फ रंग-बिरंगे कपड़े ही नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और बुनकरों की मेहनत का अनमोल संगम देखने को मिला. यहां लगी हिमाचल राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम की प्रदर्शनी में प्रदेश के लगभग हर ज़िले की पारंपरिक कला और पहनावे को सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है.

चंबा के परिधान में सजी गुड़िया
चंबा के परिधान में सजी गुड़िया (ETV Bharat)

50, हजार तक है कुल्लवी पट्टू का रेट

कुल्लू की बुनाई, किन्नौर की कारीगरी, चंबा की कढ़ाई प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही परंपरागत पोशाकों में सजी डॉल्स, जिन्हें देखकर लग रहा है मानो हिमाचल की देव परंपरा साक्षात रूप में सामने खड़ी हो यहां हर जिले की अनोखी हस्तकला को हाथ से बुनी वस्तुओं, आभूषणों, कढ़ाई वाले रुमालों और शॉलों के जरिए प्रस्तुत किया गया है. कुल्लू शॉल में ऊन, याक ऊन, अंगोरा, और रेशम जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है. कुल्लू की पारंपरिक पोशाक (पट्टू) की कीमत ₹7,925 से शुरू होकर ₹50,000 तक जाती है, जो कि सामग्री, डिज़ाइन, और कारीगरी पर निर्भर करती है. किन्नौरी शॉलें अधिक जटिल पैटर्न और चमकदार रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं. हाथ से बुनी हुई शॉलें मशीन से बनी शॉलों की तुलना में महंगी होती हैं, जैसे कि भुट्टिको ब्रांड की शॉलें, जिनकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है. गेयटी में लगी प्रदर्शनी में कुल्लू और किन्नौरी पट्टी से बना नेकपीस दर्शकों का खास ध्यान खींच रहा है. इस नेकपीस को पूरी तरह हाथ से तीन दिनों में तैयार किया जाता है. इसकी कीमत ₹500 से ₹2500 तक है.

गेयटी थियेटर में लगी प्रदर्शनी
गेयटी थियेटर में लगी प्रदर्शनी (ETV Bharat)

डॉल्स की पहाड़ी पोशाक

यहां रखी पहाड़ी डॉल्स में पहाड़ की पोशाक, संस्कृति की पहचान का खास ध्यान रखा गया है. इस ट्रेडिशनल डॉल्स में हर डिटेलिंग बेहद सजीव लगती है सिर पर टोपी, गले में हंसली, रंग-बिरंगा पट्टू और कमरबंद. हर डॉल की पोशाक मिनी बुनकर-कला जैसी लगती है, नन्हे आकार में भी पूरी बारीकी से सजी हुई है. कुल्लू ड्रेस में सजी डॉल्स को रंगीन पट्टू, गले में चांदी की हंसली, चांदी की चूड़ियों, सिर पर ढकने वाली लाल टोपी से सजाया गया है. किन्नौरी डॉल को भारी ब्रोकेड वाला चोला, गले में चांदी के भारी हार, सिर पर लहराती पट्टी, जिसे डॉमन कहा जाता है में सजाया है.

कुल्लवी परिधान
कुल्लवी परिधान (ETV Bharat)

चंबा रुमाल – हर टांका बोले लोक कथा

चंबा के प्रसिद्ध 'चंबा रुमाल' को भी प्रदर्शनी में खास जगह दी गई है. यह रुमाल सिर्फ रुमाल नहीं, बल्कि हाथ की कढ़ाई से बुनी जाता है. इसकी हर बुनाई में कहानियां हैं. चंबा रुमाल के चित्रों में पौराणिक चित्र कढ़ाई के ज़रिए उकेरे जाते हैं. इनकी कीमत ₹500 से ₹18,000 तक जाती है. इसकी कीमत डिज़ाइन, धागे और कढ़ाई की बारीकी पर निर्भर करती है.

चंबा रुमाल
चंबा रुमाल (ETV Bharat)

क्रोशिए से बनाए गए हैं हैंडमेड फ्लावर्स

प्रदर्शनी में शॉलों के अलावा खरगोश और लैम्ब्स ऊन से बने स्वेटर, मफलर, सदरी, टोपी, और जुराबें भी उपलब्ध हैं. इन्हें देखने वाले दर्शक खुद को छूकर इनकी मुलायमियत और गर्मी को महसूस कर रहे हैं. तो वहीं, क्रोशिए से बनाए गए हैंडमेड फ्लावर्स, सजावट की नई परिभाषा दे रहे हैं.

गेयटी थियेटर में पहुंचे बुनकरों का कहना है कि "हम सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, विरासत बुनते हैं. हाथ से बुनाई करने में समय तो लगता है, लेकिन हर धागा हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है. ये उत्पाद सिर्फ पहनने के लिए नहीं, हिमाचल को जीने के लिए हैं. कुल्लू की ड्रेस बनाना आसान नहीं,धागा चुनने से लेकर पट्टू बुनाई, फिर गहनों का मेल बैठाना... हर एक पोशाक एक आर्ट है,”

