कानपुर में क्राफ्ट प्रदर्शनी; लोगों को भा रही मुरादाबाद की कैंडिल लाइट, पसंद आ रहे कर्नाटक के वुडन टॉयज
क्राफ्टरूट्स संस्था की ओर से चुन्नीगंज स्थित कंवेंशन सेंटर में 100 से अधिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:24 AM IST
कानपुर : धनतेरस और दीपावली के पर्व को अब महज कुछ दिनों का ही समय बचा है. ऐसे में आमजन अपने घरों को सजाने-संवारने के लिए जिन उत्पादों को खरीदना चाहते हैं, उनकी सूची बना चुके हैं. इसी के तहत कानपुर के चुन्नीगंज क्षेत्र स्थित कंवेंशन सेंटर में क्राफ्टरूट्स की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई है.
प्रदर्शनी में 100 से अधिक उत्पादों को देखने के लिए भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है. चार अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में लोगों को मुरादाबाद की कैंडिल लाइट, गुजरात से पहुंचे सेरेमिक के ईयर रिंग्स, लाख की चूड़ियां, डिजाइनर बैग्स समेत अन्य उत्पाद खूब भा गए. उत्पादों को लेकर काकादेव निवासी शिवेष सिंह का कहना था, उत्पादों की गुणवत्ता शानदार है. घरों के लिए खूब सामान खरीदा गया है. गुमटी नंबर पांच निवासी खुशबू अग्रवाल ने बताया कि दीपावली की शॉपिंग का जो प्लान था उसमें कई सामान यहीं से खरीद लिए हैं.
उत्पादों की कीमत 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक : प्रदर्शनी में दिल्ली से आए रिजवान ने बताया कि उनके स्टाल्स पर अधिकतर उत्पाद लाइटों से जुड़े हैं. इनमें कैंडिल लाइट, डिजाइनर लैंप, दीये, झालरें शामिल हैं. जिनकी कीमत 200 रुपये से लेकर आठ हजार रुपये तक है. सभी उत्पाद मुरादाबाद के हैं.
कर्नाटक से पहुंचे सैय्यद इलियासुद्दीन का कहना है कि उनके स्टाल पर लकड़ी से बने खिलौने, वंदनवार, एजूकेशन ट्वायज हैं. जिनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है. इन उत्पादों को वेजिटेबल कलरों से तैयार किया गया है. सभी उत्पाद पूरी तरह से स्वदेशी हैं. वहीं, गुजरात से पहुंचे विजय परमार ने बताया कि उनके स्टाल पर सेरेमिक से बने उत्पाद हैं. जिनमें हैंडमेड ईयर रिंग्स, विंड चाइम्स, नेकलेस व तरह-तरह के खिलौने शामिल हैं. इनकी कीमत 200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक है.
