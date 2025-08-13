जबलपुर: हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि आत्मसमर्पण किये बिना आपराधिक पुनरीक्षण अपील दायर करने की छूट विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाती है. अपीलकर्ता के तरफ से आत्मसमर्पण से छूट के लिए दायर आवेदन में असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है. निचली अदालत में आत्मसमर्पण किये बिना अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं. जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने ये आदेश जारी करते हुए अपील को खारिज कर दिया.

इंदौर निवासी सतीश शर्मा ने दायर की थी आपराधिक पुनरीक्षण अपील

इंदौर निवासी सतीश शर्मा की तरफ से दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण अपील में कहा गया था कि जेएमएससी न्यायालय जबलपुर ने उसे धारा 138 के तहत दंडित किया था. जिसके खिलाफ उसने अपील दायर की थी. अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने उसकी अपील खारिज कर दी थी जिसके कारण हाईकोर्ट में पुनरीक्षण दायर की गई है.

अपील खारिज होने के बाद अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष नहीं किया था आत्मसमर्पण

अपील खारिज होने के बाद अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया था. अपीलकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आत्मसमर्पण करने या कारावास में रखे जाने पर दायर कर सकते हैं अपीलकर्ता पर्याप्त गारंटी देने को तैयार है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के नियम 48 अध्याय के अनुसार आत्मसमर्पण से छूट प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता आवेदन दायर कर सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के नियम 48 अध्याय के अनुसार विशेष मामले में दोषसिद्धि पर आत्मसमर्पण से छूट प्रदान का प्रावधान है. आत्मसमर्पण से छूट के आवेदन में कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया था. एकलपीठ ने इस आदेष के साथ अपील खारिज कर दी.