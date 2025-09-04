रांची: झारखंड अपने उत्कृष्ट मानसिक रोग अस्पताल रिनपास का शताब्दी दिवस सेलिब्रेट कर रहा है. रिनपास के 100 सालों पूरे होने से भी ज्यादा पुरानी है मानसिक रोग अस्पताल के स्थापना की कहानी. रिनपास के निदेशक डॉ. अमूल रंजन सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस अस्पताल की स्थापना 100 साल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पुरानी है.

दरअसल, 1795 में बिहार के मुंगेर में इस अस्पताल की स्थापना की गई थी, तब यह ब्रिटिश काल में घायल ब्रिटिश सैनिकों के इलाज के लिए हुआ करता था. बाद में 1821 यह मुंगेर से पटना शिफ्ट हो गया और 1921 तक यह पटना में ही रहा. 4 सितंबर 1925 को यह रांची शिफ्ट हुआ, उस समय भी देश पर ब्रिटानिया हुकूमत की थी.

रिनपास निदेशक से बातचीत करते संवाददाता उपेंद कुमार (Etv Bharat)

भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव का गवाह बना रिनपास

डॉ. अमूल रंजन सिंह बताते हैं कि जब पटना से यह अस्पताल रांची शिफ्ट हुआ तो उस समय इसका नाम IMH यानी इंडियन मेडिकल हॉस्पिटल था और यह सिर्फ इंडियन यानी भारतीय मानसिक रोगियों का इलाज करता था. क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने यूरोपियन लोगों के लिए अलग से एक अस्पताल (वर्तमान के CIP) जहां भारतीयों को इलाज कराने की इजाजत नहीं थी बना रखा था. एक तरह से इलाज में भी नस्लवाद को दिखाता है. जहां अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे.

मानसिक रोगियों के लिए बेहतर अस्पताल

निदेशक बताते हैं कि उस समय के सरकारी दस्तावेज और वृत्तांतों के अनुसार और आज भी रांची की बेहतरीन क्लाइमेट स्थिति, यहां की ठंडी जलवायु (salubrious climate) शांत, वनाच्छादित वातावरण और विस्तृत भूमि की उपलब्धता के कारण ही कांके मानसिक चिकित्सालय के लिए उपयुक्त माना गया, संभवतः इसी 'बेहतर जलवायु' के चलते पटना से इसे रांची शिफ्ट किया गया होगा.

रिनपास का मेन गेट (Etv Bharat)

4 सितंबर 1925 को क्यों मानते हैं स्थापना दिवस?

साल 1925 में पटना से रांची शिफ्ट होने के पहले साल 1918 से ही अस्पताल भवन का बनना शुरू हो गया था. निदेशक डॉ. अमूल रंजन सिंह बताते हैं कि 4 सितंबर 1925 को पटना से 110 मानसिक रोगियों को इलाज के लिए रांची शिफ्ट किया गया था, जबकि 19 सितंबर 1925 को 53 महिला मानसिक रोगियों को पटना से रांची शिफ्ट किया गया था. इसके बाद अन्य जगहों से भी मानसिक रोगियों को इलाज के लिए रांची के IMH में भर्ती कराया गया.

देश की आजादी के बाद बदला नाम

रिनपास के निदेशक ने बताया कि देश की आजादी के बाद इसका नाम, शासन-संरचना और कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन हुए. 1958 इंडियन मेंटल हॉस्पिटल का नाम बदल कर रांची मानसिक आरोग्यशाला किया गया. 1994 में मानसिक अस्पतालों में मानवीय स्थितियों पर दायर एक PIL पर 8 सितंबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रांची मानसिक आरोग्यशाला को स्वायत्त संस्थान घोषित किया गया. बाद में अदालत ने NHRC को निगरानी दी.

शताब्दी दिवस सेलिब्रेट कर रहा रिनपास (Etv Bharat)

10 जनवरी 1998 को रखा गया नया नाम रिनपास

10 जनवरी 1998 को रांची मानसिक आरोग्यशाला का नया नाम RINPAS (Ranchi Institute of Neuro-Psychiatry & Allied Sciences) रखा गया. इस संस्थान में 500 बेड की क्षमता है और मरीजों के इलाज के साथ यह संस्थान शिक्षण और रिसर्च का भी केंद्र है. हाल के कुछ सालों में वार्षिक ओपीडी लोड रिनपास में करीब 80 हजार मरीज भर्ती हुए हैं.

बिहार के ऊपर है 140 करोड़ का बकाया: निदेशक

रिनपास के निदेशक ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों के इलाज में किये खर्च के 140 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है और उसके भुगतान की कोशिश की जा रही है.

