ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी को बताया निर्दोष, बोले - "व्लॉगिंग के लिए तो दोस्त बनाने पड़ेंगे" - JYOTI MALHOTRA FATHER INTERVIEW

ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी को बताया निर्दोष ( Etv Bharat )

हिसार : हरियाणा के हिसार की रहने वाली महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. लेकिन अब उसके पिता मीडिया के सामने आए और ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि ज्योति मल्होत्रा निर्दोष है. ज्योति मल्होत्रा के पिता ने क्या कहा ? : ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिसकर्मी उनके घर आए थे और मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक खातों की जानकारी के साथ उनकी स्कूटी भी ले गए हैं. उन्होंने उस वक्त घर आने के बाद परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ज्योति मल्होत्रा पिछले 3 साल से व्लॉगिंग का काम कर रही थी और वीडियो बना रही थी. जहां तक पाकिस्तान जाने की बात है तो उनके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा एक या दो बार पाकिस्तान जा चुकी है. ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी को बताया निर्दोष (Etv Bharat) "व्लॉगिंग के लिए तो दोस्त बनाने पड़ेंगे": उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उसके कोई गलत संबंध नहीं है. वहां अगर कोई जा रहा है तो वहां कोई दोस्त तो बनाना पड़ता है, व्लॉगिंग के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है. दोस्त नहीं बनाएंगे तो कैसे व्लॉगिंग करेंगे. किसी ना किसी को तो दोस्त बनाना ही पड़ेगा. अगर मित्र-दोस्त बना लिया तो उससे तो बातचीत करनी ही करनी है. उन्होंने कहा कि वो पहले प्राइवेट नौकरी करती थी और लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी.

