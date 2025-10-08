ETV Bharat / state

''प्रजातंत्र में प्रशासक का यह व्यवहार ठीक नहीं'', हाउस अरेस्ट से छूटने के बाद पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

जवाब: सोनपुरी के ग्रामीण मेरे पास आए थे. रेत के संबंध में विवाद हुआ था, तो वहां के लोग मेरे पास आए. जनरली यह मेरा पुराना क्षेत्र है, मैं सन 72 से चुनाव लड़ रहा हूं. उसके पहले भी मैं पार्टी का काम करता था, तो वहां के लोगों को साथ लेकर मैं कलेक्टर के पास गया. मैंने उनसे कहा की रेत के संबंध में ग्रामीणों की यह समस्या है. कलेक्टर ने सीधे जवाब दिया कि आप इन लोगों को मेरे पास क्यों लेकर आते हो, अब जिसकी समस्या है, वो लोग मेरे पास आएंगे तो उनको तो मैं सही जगह तक ले जाऊंगा. अब मैं पटवारी से तो बात कर नहीं सकता. कलेक्टर से ही बात करुंगा. उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास मत लेकर आईये. तो कुल मिलाकर शुरुआत वहीं से हुई थी. अब मैं इस पर क्या कहूं. वह उम्र में मुझसे बहुत छोटे पड़ेंगे. उनके बोलने की जो शैली है, ईश्वर ही जाने वह क्या है. वह किसी पार्टी का लगता है. कोई न कोई पार्टी को वह बिलॉन्ग करता है, कम्युनिस्ट पार्टी का हो सकता है. सवाल: कलेक्टर के खिलाफ आपने 14 बिंदुओं पर शिकायत की थी उसमें आपने क्या क्या मुद्दे उठाए थे ?

कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े पूर्व गृहमंत्री: रायपुर से लौटने के बाद भी ननकी राम कंवर की तल्खियां बरकरार है. वह कहते हैं कि ''कलेक्टर का विरोध जारी रखेंगे, जल्द ही मामला कोर्ट तक जाएगा. जनतंत्र में एक प्रशासक का व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए. पत्नी की अस्पताल में नियुक्ति करवाने के साथ एसईसीएल के क्षेत्र में बिना मुआवजा तोड़े गए मकानों का मामला गम्भीर है. कई गलत काम किये गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष ने 7 दिन में ट्रांसफर कर देने की बात कही है. इसलिए इतने दिन इंतजार करूंगा''. इस पूरे मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत ने ननकी राम कंवर से खास बातचीत की है. कलेक्टर अजीत वसंत से भी उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने "नो कॉमेंट्स" कहते हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

कोरबा: भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी लीडर और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर और कलेक्टर के बीच विवाद गहराता जा रहा है. 84 वर्षीय ननकी राम कंवर खुलकर कलेक्टर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. इस विवाद से जहां ब्यूरोक्रेसी पर दाग लगा है वहीं, जनप्रतिनिधियों की साख पर भी सवाल खड़े हुए हैं. इस विवाद के चक्कर में ननकी राम कंवर अपनी ही पार्टी में अलग थलग भी पड़ गए हैं. विपक्षी दल इस विवाद में पूर्व गृहमंत्री के साथ खड़ी है. एक दिन पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने उनकी मांग का समर्थन किया, यह भी कहा कि ननकी के साथ जो हुआ वह अकल्पनीय है.

जवाब: उनकी जो घपलेबाजी चली उसे लेकर मैंने शिकायतें की. इन्होंने अपनी पत्नी की नियुक्ति अस्पताल में करवा दी, डीएमएफ के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है. ऐसा मुझे पता चला है. इतनी तो मुझे समझ है कि कहीं न कहीं से तनख्वाह निकालने की कोशिश की गई है. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य किया जा सकता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के तौर पर नियुक्त करवाना गलत है. पहले उन्हें विज्ञापन निकालना चाहिए था. इतना ही नहीं सरपंचों के लिए इन्होंने एक दलाल रखा हुआ है. सरपंचों को खबर दिलवाया जा रहा है कि 30% और 40% में काम दिया जा रहा है. अरे आपको इस तरह के कार्यों की आवश्यकता क्या है. खैर उन्होंने गलत किया है, कितना भी बचाव कर लें, विज्ञापन निकालना चाहिए था. यदि हॉस्पिटल को किसी डॉक्टर की जरूरत थी तो अस्पताल से विज्ञापन निकलवाना था पत्नी की नियुक्ति इस तरह से नहीं करवानी थी. मेरे पत्र के बाद एक जानकारी सार्वजनिक करवाई गई की 600 ऑपरेशन इन्होने किया है. उसमें भी जांच हो जाए, मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी कहूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए. यह सब बातें धीरे से अभी सामने आने वाली हैं. दो-चार दिन के भीतर इन सभी गलत कार्यों को लेकर कोर्ट में भी केस लगाया लग जाएगा.



सवाल: रायपुर में आप जहां रुके थे क्या आपको वहां पर नजरबंद किया गया था ?

जवाब: जब मैं रायपुर पहुंचा तो वहां बहुत से अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे. बाहर से ताला बंद कर दिया गया. मैंने लोगों को बोला भी की रॉड दो ताकि मैं ताला तोड़ सकूं. इतना होने के बाद भी मैं शांत बना रहा. सारी बातों की जानकारी मिलने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो इससे घटिया सरकार नहीं हो सकती. फिर एसईसीएल के क्षेत्र में मकानो को तोड़ने का मामला है. एसईसीएल का इलाका है, मान लीजिए वहां खदान खोलने हैं. तो उन्हें मुआवजा तो मिलना चाहिए, पहले नोटिस मिलना चाहिए. बिना मुआवजा के मकान टूट गया. जैसा कि छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि बाप का राज है. उस तरह से काम किया गया, यह प्रजातंत्र है. प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है. इसके विपरीत बहुत से लोग हैं जिनके मकान नहीं, दुकान नहीं, फैमिली नहीं, उनको भी मुआवजा दिया गया है. ऐसा है कि मैं हर चीज की जांच नहीं कर सकता. यदि इस सरकार में दम है तो मेरे साथ वह गांव चले, क्योंकि यहां तो कमीशनखोरी से जेब भरी जा रही है.



सवाल: प्रदेश अध्यक्ष से क्या कोई इस संबंंध में आपकी बात हुई ?

जवाब: नजरबंद किए जाने की घटना के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मुलाकात के लिए बुलाया था. मेरी जब बात हुई थी तब सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही साथ में थे. प्रदेश अध्यक्ष से पहले ही मेरी बात हुई थी, वह जगदलपुर निकलने वाले थे. प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कहा है कि 7 दिन के भीतर ट्रांसफर हो जाएगा देख लीजिएगा. अगर नहीं होगा तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को ही पकड़ने जाऊंगा. मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि कलेक्टर के आने के बाद जिस तरह के कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है. अब उम्र में तो प्रदेश अध्यक्ष भी मुझसे छोटे हैं. यदि मैं किसी बात को कह रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. जो गड़बड़ी चल रही थी. सभी बातें उन्हें बताई है. अब प्रदेश अध्यक्ष खुद मुझसे कोई बात कहें तो मुझे संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा. अब अगर इसके बाद भी वह नहीं करेंगे, यदि केंद्र से कोई फरमान आ जाए कि ननकी राम के कहने से ट्रांसफर नहीं करना है तो आगे फिर देखा जाएगा क्या करना है.



सवाल: विपक्षी दलों के नेता आपकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं ?

जवाब: विपक्ष मेरी बात को सही मान रहे है ठीक है. लेकिन मैं विपक्षियों के साथ मिलकर कोई काम करने नहीं जा रहा. अगर वो मेरे पक्ष में बोल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है. सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए. अभी हम फिलहाल समय सीमा के पूर्ण होने का इंतजार करेंगे, लेकिन इस कलेक्टर को हम बख्शने के मूड में नहीं हैं. हम सभी लोगों को बताएंगे कि प्रजातंत्र में कलेक्टर का किस तरह का व्यवहार होता है. मैंने तो विपक्ष को भी यह बातें कहीं हैं कि मैं जो काम करता हूं, वह काम यदि किसी ने भी आज तक किया होगा तो मैं उसके चरण छूने जाऊंगा. मैं जब बोलता हूं तो आप इधर-उधर की बात मत करिए, मुझे भाषण देना नहीं आता. लेकिन मैं तार्किक बात कहता हूं.



सवाल: आप साफ साफ बोलते हैं इसलिए आपकी ही पार्टी के लोग आपसे नाराज रहते हैं क्या ?

जवाब: डॉ रमन सिंह की मुझसे नाराजगी तो है और नाराजगी की शुरुआत तब हुई जब मैं मंत्रिमंडल में था. चावल में जो चावल के टुकड़े होते हैं. इसका मैंने विरोध किया था, मैंने कहा था कि चावल के टुकड़े लोग क्यों खाएंगे. उस समय मुझे मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था. मेरी क्या गलती थी. अभी भी मेरे विधानसभा से जो विधायक जीते हैं. मुझे चुनाव हरवाने के लिए पैसे भिजवाए गए. जो पांडे बंधु हैं, वह मुझसे नाराज हैं, उन्होंने भी मेरे विरोध में काम किया. इस मामले में पार्टी को एकजुट होकर साथ देना चाहिए था. एक सीनियर कार्यकर्ता ने विरोध किया है तो पार्टी का कार्यकर्ताओं को साथ देना चाहिए.

