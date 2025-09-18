जो हमने बोया, आज उसी को तुम काट रहे हो, फिर भी पूछते हो, हमने 70 सालों में क्या किया: ज्योत्सना महंत
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि आज एयरपोर्ट, बैंक, जंगल, सरकारी उपक्रम बिक रहे हैं. सांस लेने के लिए ताजी हवा भी नहीं मिल रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025
Updated : September 18, 2025 at 7:36 PM IST
राजकुमार शाह
कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 साल का समय पूरा हो चुका है. सरकार रजत जयंती वर्ष मना रही है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की इकलौती सांसद ज्योत्सना महंत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. ज्योत्सना महंत और उनके परिवार का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है. ज्योत्सना महंत के पति डॉ चरण दास महंत भी सांसद और विधायक रह चुके हैं. वर्तमान में चरण दास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. ज्योत्सना महंत का परिवार हो या डॉ महंत का परिवार, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही सियासत में अहम ओहदों पर अपना योगदान देते रहे हैं. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ज्योत्सना महंत ने बड़ी ही बेबाकी के साथ आम जनता और कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवालों का जवाब देती नजर आईं.
जवाब: कांग्रेस पार्टी हमारे भारतीय परंपराओं से रची बसी हुई है. किसान, जवान और संविधान इन तीनों स्तंभों पर हमारी कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है. मोदी जी को 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए. लेकिन उनके राज में क्या काम हुआ है सब जानते हैं. सब तरह की चोरी हो रही है. देश बिकने पर है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, चाहे बैंक ले लें, या अन्य उपक्रम सब पर बिकने का खतरा मंडरा रहा है. अब एक नई चीज उभर के सामने आई है. 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक ऐसा खुलासा किया जो अब तक के इतिहास में संविधान पर सबसे बड़ी चोट हुई है. वह वोट की चोरी है. वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने दिया, हमने पहले तो गोरों से लड़ाई की और 1947 में हम आजाद हुए. तब गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं. जनता के लिए कांग्रेस पार्टी फिर मैदान में खड़ी है. हमारे संविधान में जो हमारा अधिकार है, हम अपने पसंद से मतदान कर अपनी सरकार का चुनाव करते हैं. अपने नेता चुनते हैं, जब एक विधानसभा में 1 लाख 250 वोटर अचानक प्रकट हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं. उनकी जगह कुछ नए आ जाते हैं. इस तरह से एक विधानसभा में अगर 1 लाख वोट बढ़ गए, तो कांग्रेस कहां से टिक पाएगी. यह हमारे मताधिकार का हक मारा जा रहा है. चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार का सपोर्ट कर रहा है. उसके खिलाफ राहुल ने अलख जगाई है.
सवाल: राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया तब इसके बाद से चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं. भाजपा की ओर से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ?
जवाब: देखिए, हलफनामा वह दें, जिसके पास तथ्य न हो. राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सारे देश के सामने तथ्यों के साथ साफ कर दिया कि एक घर में 80 वोट कहां से आए, एक झोपड़ी उसका नाम ही नहीं है, एक घर का जीरो नंबर है, वहां से भी कई वोटर आए. हमने सबूत सामने रखा. अरे आप हलफनामा दो कि वोट चोरी नहीं हुई है. राहुल गांधी को क्यों कह रहे हो. हमने तो साबित कर दिया वोट की चोरी हुई है. आप सिद्ध करो कि वोट की चोरी नहीं हुई है. हम क्यों हलफ़नामा दें.
सवाल: छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है. आपका परिवार काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है. महंत जी हों या आप अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से आप शासन का हिस्सा रहे हैं. इस सफर के बारे में बताएं ?
जवाब: राजनीति के क्षेत्र में तो 45 साल मुझे हो गए हैं. तब मध्य प्रदेश था. अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है. 25 वर्ष हो गए हैं, प्रदेश युवा हो चुका है. छत्तीसगढ़ में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है. लेकिन इन 25 सालों में यदि रायपुर को अलग कर दिया जाए, नया रायपुर और उसके पास वाले सब इलाकों को, तो मेरे हिसाब से किसान की वही दुर्दशा, जवान की वही दुर्दशा, संविधान की वही दुर्दशा की जा रही है. मुझे लग नहीं रहा है कि सुशासन चल रहा है. जब से यह सरकार आई है. तब से अपराध बढ़ गया है, चोरी डकैती बढ़ गई है. बिजली बिल की मार पड़ रही है. हम लोगों को खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिल रहा है, कहां से सुशासन चल रहा है विष्णु जी का. यह तो सांय सांय पेड़ काट रहे हैं. ऑक्सीजन की भी कमी कर रहे हैं. जल जंगल जमीन खतरे में है. रजत जयंती मना रहे हैं अपनी खुशी के लिए. इनकी आदत है, हमने बोया और इन्होंने काटा है. जब 1947 में हमें भारत मिला था तब एक कंगाल भारत था. उसके पास कुछ नहीं था. निरीह हालत में मिला था. उसे नेहरू जी ने संवारा, इंदिरा जी ने संवारा. हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने उसे संवारा है. अब आप कहते हो की 70 साल में आपने क्या किया. अरे हमने जो किया है, उसी को तो काट रहे हो. जो हमने बनाया था उसी को तो आप सींच रहे हो. हमसे क्या पूछते हो.
सवाल: इन 25 सालों में कोई एक ऐसा काम जो अच्छा काम हुआ हो, और एक जो सबसे बड़ी खामी हो, कि भाई 25 वर्षों में कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए ?
जवाब: देखिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान. लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया. उन्हें समय पर खाद, बीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. क्या उन्हें समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है. आज बेरोजगारी चरम पर है. शराबबंदी करने वाले थे, लेकिन शराब दुकान और खुल गई. हमारे स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं. शिक्षा पर तो कुछ भी ध्यान नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हम महतारी वंदन योजना दे रहे हैं. कल यहां हमारे एक मंत्री आए थे. कहा कि 600, 650 करोड़ हर महीने डीएमएफ से आ रहे हैं. लेकिन वह पैसा जा कहां रहा है. क्या सड़कें बनी, स्कूल बने. इस तरह से थोड़े ही ना विकास होता है. विकास होता है सार्वजनिक काम करने से. फिर आपने किया क्या है. रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पर गड्ढे हो रहे हैं. मुझे तो नहीं लगता कि पिछले डेढ़ साल में कुछ हुआ है. बेरोजगारी युवाओं को चोरी सिखाती है. अपराध से ही अपराधी बनते हैं. हमें सबसे पहले महंगाई को कम करना चाहिए, बेरोजगारी को कम करना चाहिए.
सवाल: कुछ दिनों पहले दिशा की बैठक हुई थी, उस निगरानी समिति के अध्यक्ष सांसद होते हैं, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा होती है. उस बैठक से आप अधिकारियों के कामकाज से काफी संतुष्ट होकर बाहर निकलीं थीं.
जवाब: मैं किसी की भी बुराई नहीं करती हूं, यह मेरी आदत है. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करना चाहिए. यहां डीएमएफ का इतना फंड है. करोड़ों का फंड आता है. वह तो बेचारे अधिकारी हैं, जितना निर्देश मिलेगा उतना काम करते हैं. दुनिया भर को हम ऊर्जा देते हैं, उजाला करते हैं यहां अंधेरा रहता है. यहां लगातार बिजली की कटौती होती है. आपको इसका पता ही है, राख और प्रदूषण का क्या हाल है. सरकार और अधिकारियो को भी सोचना चाहिए.
सभी जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि हम अपने पार्टी लेवल से अलग होकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मिलकर एकजुट होकर काम करें, और मैंने जो काम दिए हैं(स्थानीय प्रशासन को) मैं कहती जरूर हो कि संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे भी कितने काम कराने थे, वह नहीं हो पाए हैं. बैठक में मैने सिर्फ इतना कहा था कि आपको ईमानदारी से जहां जरूरत है वहां काम करें. यह न सोचे कि यह मेरा काम है या बीजेपी के विधायक का काम है. हम सब का काम है. कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार करना चाहिए.
सवाल: रेल सुविधाओं के मामले में आपने कई बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया भी है, सबसे ज्यादा राजस्व हम देते हैं फिर भी उपेक्षा क्यों है, आपने क्या प्रयास किए हैं? उसका कोई परिणाम भी निकला ?
जवाब: रेल मंत्री वैष्णव जी को न जाने कितने पत्रों का पत्राचार किया, ना जाने कितनी बार मिली. जब भी उनसे पूछती हूं तो वह एक ही बात कहते हैं की बहन एक दो साल और रुक जाइए. मेरे ख्याल से पिछले 8-10 महीने या 1 साल हो गया है. अब मैं थोड़े दिन बाद फिर उनसे मिलूंगी. यह बात बिल्कुल सही है की सबसे ज्यादा राजस्व हमारा कोरबा जिला देता है. कोयला दे रहा है देशभर को. लेकिन यहां से जो हमारी जमीन ले ली गई है. भू विस्थापितों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं. उन्हें मुआवजा नहीं मिला है. जब यहां से राजस्व ले रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनको सोचना चाहिए. यहां का जो बिगड़ा हुआ प्रदूषण है. पानी नीचे स्तर पर चला गया है. हम उसके लिए क्या कर रहे हैं. कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. जब भी मेरी बात होती है, क्योंकि मैं कोल इंडिया की भी मेंबर हूं. मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहती हूं की आदिवासी लोग हैं. बड़े सीधे-साधे लोग हैं. उनकी जमीनों को आपने ले लिया है. इसके बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं. वह बीमार हो जाते हैं, उन्हें पर्याप्त इलाज तक नहीं मिलता. उन्हें पानी तक नहीं मिल रहा है. हमारे गांव के लोग, उस तरह का पानी पीते हैं. जिस पानी से हम हाथ धोना भी पसंद नहीं करते. वह उस तरह का पानी पी रहे हैं. इसके अलावा 12 जो मेमू ट्रेन रोक दी गई थी उसके लिए भी मैंने बात की थी, उसे चालू किया गया. मैंने धन्यवाद दे दिया, लेकिन फिर पता चला कि गेवरा से सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है. कोरबा को मिनी इंडिया कहते हैं. पूरे देश के राज्य के लोग यहां रहते हैं. लेकिन उन्हें अपने घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलती. मंत्री जी कहते हैं हवाई जहाज से जाओ. हर कोई हवाई जहाज से तो नहीं जा सकता है, उन्हें रेल सुविधा चाहिए. तीज त्योहार में वह अपने गांव जाना चाहें, अपने शहर जाना चाहें. तो नहीं जा सकते, छुट्टियां बिताने नहीं जा सकते. रेल की सुविधा तो होनी ही चाहिए. मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि 4, 6 महीने देख लीजिए. अगर मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इसके बाद फिर लड़ाई शुरू करूंगी.
सवाल: हाल ही में डॉ महंत का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने चमचागिरी शब्द का जिक्र किया. भाजपा ने भी काफी मजे लिए कि कांग्रेस वाले चमचागिरी वाली राजनीति करते हैं ?
जवाब: वह जो बयान वायरल हुआ था, उसमें इतना कुछ खास नहीं है बस तूल दे दिया गया. ऐसा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो. चमचे हर जगह मौजूद हैं. चमचे वह होते हैं जो पद और गरिमा को देख कर आते हैं. आज सरकार है तो इधर आ गए कल सरकार उधर चली गई तो उधर चले जाएंगे. मतलब आगे पीछे होते रहते हैं. दूसरा हमारे कार्यकर्ताओं से हमको उम्मीद रहती है कि वह हमारे मतदाता से जुड़े रहें. वह हमारा अच्छा चाहते हैं. अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो वह आकर हमसे लड़ता है कि नहीं दीदी यह काम मत करिए, हमारा यह काम आप करिए. लेकिन चमचे यह नहीं करते. चमचे सिर्फ ताली बजाते हैं. चमचे सिर्फ खुशामद करते हैं और वह सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हैं. यह हमारी परिभाषा है. चमचा किसी को हमने कहा नहीं था, ना महंत जी ने कहा था. सवाल यह है कि जब हम जनप्रतिनिधियों को चाहे वह जिला अध्यक्ष हो, एमएलए हो. हमने अपनी पार्टी को सजग किया कि चमचों से सजग रहो और कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करो.
सवाल: छत्तीसगढ़ से आप कांग्रेस की इकलौती सांसद हैं. मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में भी काफी चुनिंदा सांसद कांग्रेस से हैं. तो क्या इसका कोई अतिरिक्त दबाव है, लोकसभा में भी आपको समय पर्याप्त मिलता है या नहीं ?
जवाब: यह बात तो सही है मध्य प्रदेश वाले भी हमसे कहते हैं कि मेरा भी यह काम कर दो, अभी मध्य प्रदेश वालों की एक ट्रेन मैनें चलवाई है जबलपुर से दिल्ली. ऐसी बातें मैं हमेशा करती हूं. मांग रखती हूं. और इकलौती सांसद होने का भैया दबाव तो बहुत है. अब क्या करें अकेले हैं तो ना तो हमारा कोई साथी ही है. जब भी मैं सोनिया जी से मिलती हूं तो कहती हूं कि मैं तो अकेली हूं. किसके साथ रहूं तो वह हंसने लगती हैं. तो मैं अकेली हूं, जितने भी कांग्रेसी यहां के हैं वह चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए. पूरे छत्तीसगढ़ से मेरे पास फोन आते हैं कि हमारा यह काम है. लेकिन जितना हो सकता है, विपक्ष में रहकर मैं उतना करती हूं. लेकिन सबके काम कर पाना तो संभव नहीं है.
सवाल: एनएचएम के कर्मचारियों ने आपसे मुलाकात की थी, सारे के सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी बुरा हाल है. कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भी आदिवासी इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से तालाबंदी है. लोग परेशान हैं, क्या आप कोई पहल कर रही हैं ?
जवाब: एनएचएम के कर्मचारी जब मेरे पास आए तो अपनी समस्याओं से उन्होंने मुझे अवगत कराया. उनको जो अल्टीमेटम दिया गया है वह भी उन्होंने मुझे बताया. उनकी मांग सरकार जानें, क्योंकि सरकार दूसरी है (हमारी नहीं) वह क्या सोचते हैं, पता नहीं. मैंने एक लेटर उनको दिया है, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि हमारे ग्राम के जो वासी हैं, जो शहर के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग का कामकाज डिस्टर्ब हो रहा है. टीकाकरण रुका हुआ है. पूरी व्यवस्था चरमरा गई है. मैं चाहती हूं उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो. सरकार से मैंने मांग की है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से शुरू किया जाए.