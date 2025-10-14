ETV Bharat / state

आज के कलाकार कम मेहनत में ज्यादा नाम कमाना चाहते हैं: कविता वासनिक

लोक गायिका कविता कहती हैं कि कलाकार को सम्मान पदक और प्रशस्ति पत्र से नहीं मिलता बल्कि दर्शकों की तालियों से मिलता है.

CHHATTISGARHIA FOLK SINGER
लोक गीतों की गायिका कविता वासनिक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 2:49 PM IST

5 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़िया लोक कलाकारों ने गीत और संगीत के क्षेत्र में देशभर में नाम कमाया है. अपनी मेहतन और सादगी के दम पर छत्तीसगढ़िया कलाकार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. इन्ही कलाकारों में से एक हैं कविता वासनिक. कविता वासनिक उस दौर की कलाकार हैं जब रेडियो से छत्तीसगढ़ी गीतों का प्रसारण होता था. छत्तीसढ़िया गीतों को सुनने के लिए लोग अपने रेडियो सेट पर निर्भर होते थे. समय बदला और अब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ी गीतों की सीरीज मौजूद हैं. लेकिन गीत-संगीत को जानने-समझने वाले आज भी कलाकारों के सामने बैठकर अपनी संस्कृति को समझना और सुनना पसंद करते हैं.

लोक गायिका कविता वासनिक किसी पहचान की मोहताज नहीं: दुर्ग मठपारा में 19 जुलाई 1962 को जन्मीं कविता वासनिक का बचपन अन्य बच्चों से अलग रहा. छोटी सी उम्र में अपने दादाजी, पिताजी की कला को देख उनके मन मे भी गीत संगीत में रुचि बढ़ी. बचपन में ही घर पर उन्हे गीत संगीत सीखने अवसर मिला. स्कूल में शिक्षकों और साथियों ने उनके गाये गीतों पर तालियां बजाई, उनकी हौसला अफजाई की. लोगों ने उनके गले को सराहा तो कविता को कुछ नया करने और सीखने का जज्बा मिला. धीरे धीरे कविता वासनिक धार्मिक और शुभ कार्यों में जाकर गाने लगीं.

काम कम नाम ज्यादा चाहते हैं कलाकार (ETV Bharat)

''मेरी सफलता के पीछे परिवार का हाथ'': गाने प्रति उनकी रुचि को देखकर घरवालों ने भी उनका हौसला बढ़ाया. फिर क्या था घर से शुरु हुआ उनका सफर धीरे धीरे कर जिला स्तर तक पहुंचा. इसी बीच छत्तीसगढ़ी के जाने माने गीतकार और संगीतकार ख़ुमानसाव की नजर उनपर पड़ी. खुमानसाव ने उनकी आवाज़ सुनकर उन्हे गाने का मौका दिया. उस वक्त कविता 5वीं कक्षा में पढ़ती थीं. मंच पर जब वो गाने के लिए पहुंची तो वहां पर उनका साथ देने के लिए प्रसिद्ध गीतकार व संगीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया मौजूद थे. बाद में कविता वासनिक ने जानी मानी गायिका संगीता चौबे की बेटी साधना चौबे के साथ भी गीत गाए.


दिग्विजय सिंह कॉलेज से की पढ़ाई: कविता वासनिक ने दिग्विजय कालेज से बीएससी की पढाई पूरी की. पढ़ाई के बाद बैंक की परीक्षा पास की. परिवार वालों ने बेटी की शादी भी कर दी. कविता कहती हैं कि उनके ससुराल वालों ने उनके आगे बढ़ने में उनकी हर संभव मदद की. कविता कहती हैं कि साल 1982 में उनके दादाजी ने उनको अनुराग धारा की कमान सौंपी जिसे आज वो बखूबी आगे बढ़ा रही हैं. अनुराग धारा से जरिए वो लोकगीतों की परंपरा को आगे ले जा रही हैं. कविता कहती हैं कि खुमानलाल साव उनके गुरु रहे.

कविता वासनिक कहती हैं कि आज कल जो गीत लिखे और गाए जाते हैं वो द्विअर्थी और फूहड़ता लिए होते हैं. कविता कहती हैं कि आज के दौर में भी अच्छा गाने और गीत लिखने वाले हैं. जरुरत बस ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने की है. कविता कहती हैं कि आज के कलाकारों को चाहिए कि वो पुराने कलाकारों से सीखें कि कैसे गीत और संगीत की लोकप्रियता बनाए रखा जा सकता है. कैसे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में लोक गीतों की मदद ली जा सकती है.

लोक गायिका को मिले कई सम्मान

  • अखिल भारतीय नाट्य स्पर्धा जबलपुर (म.प्र.) में संगीत शिल्पी सम्मान हासिल किया.
  • शिमला (हिमाचल प्रदेश) में श्रेष्ठ लोक गायिका के रूप में पुरस्कृत की गईं.
  • छ.गढ़ राज्य अभिनंदन समारोह बालोद द्वारा छत्तीसगढ़ी कला धरोहर सम्मान से नवाजी गईं.
  • अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजनांदगांव जि.प्र. द्वारा सम्मानित किया गया.
  • संगीत शिखर सम्मेलन जांजगीर में लता श्री अवार्ड हासिल किया.
  • राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर विशेष सम्मान से नवाजी गईं.
  • राजनांदगांव की समाज सेवी संस्था उदयाचल द्वारा विशिष्ट कला सम्मान दिया गया.
  • भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मार्च 1999 में आयोजित कृषक मिलन-मिलन समारोह में भारतीय स्टेट बैंक एवं कृषक क्लब द्वारा स्नेह अभिनंदन किया गया.
  • लायन्स क्लब ऑफ राजनांदगांव, उदयाचल एवं मुक्तिबोध जूनियर चेम्बर के संयुक्त आयोजन भावांजली में सम्मानित किया गया.
  • वर्ष 2003-2004 में श्रेष्ठ विडियो एलबम 'जय माँ काली' के लिये बहुरंग फिल्म फेयर अवार्ड पाया.
  • भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 2002-2003 में दाऊ महासिंग चन्द्राकर सम्मान हासिल किया.
  • सन् 2003-2004 में आयोजित कुंभ मेला उज्जैन में छ.ग.शासन के संस्कृति विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि गायिका के रुप में श्रेष्ठ प्रस्तुति पर सम्मानित किया.
  • जमशेदपुर-टाटानगर (झारखंड) में संस्कृति मंत्री द्वारा जनवरी 2006 में सी.पी.एन. क्लब सोनारी द्वारा सम्मानित किया गया.
  • छत्तीसगढ़ साहित्य समिति के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम 19.02.06 को रायपुर में माननीय बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री (छत्तीसगढ़ शासन) द्वारा सम्मानित किया गया.
  • महाराष्ट्र में जनवरी 2006 को सम्मानित, छग शासन द्वारा 2017 में दाऊ मंदराजी सम्मान से नवाजी गईं.


जब कैंसर होने की मिली जानकारी: कविता कहती हैं कि उनके जीवन में सबसे मुश्किल पल तब आया जब साल 2008 में उनको डॉक्टर ने कैंसर होने की जानकारी दी. कई महीनों तक उनका मुंबई में इलाज चला, ऑपरेशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. कविता कहती हैं कि उस मुश्किल दौर में परिवार और चाहने वालों ने उनका हौसला बढ़ाया. कविता वासनिक ने लोक संगीत मे डिप्लोमा इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त किया है.

