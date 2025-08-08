उत्तरकाशी: बीती 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा गाड़ ने भारी तबाही मचाई है. ऐसे में आपदा के बाद घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. पूरा सरकारी अमला उत्तरकाशी में डेरा डाले हुए है. गढ़वाल कमिश्नर, आईजी गढ़वाल समेत सभी विभागों की वरिष्ठ अधिकारी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं तो वहीं से सभी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए लगातार युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से ईटीवी भारत ने बातचीत की और हालातों को लेकर अपडेट लिया.

धराली में राहत बचाव कार्यों के अलावा 3 अहम टास्क: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन 3 कंपोनेंट पर काम कर रहा है. पहला है धराली में फंसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बाहर निकलने का काम, जिसे सेना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जा रहा है. दूसरा अहम कंपोनेंट है रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों को दुरुस्त करना है.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

बता दें कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लेकर धराली तक 8 से 10 जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिन्हें लगातार खोलने का काम किया जा रहा है. वहीं, इसके अलावा धराली में नेटवर्क सुविधा को बहाल करना है. इसके लिए कल ही पोर्टेबल इंटरनेट की व्यवस्था धराली में की जा रही है, जिसके लिए इक्विपमेंट वहां पर भेजे जा चुके हैं. ताकि, वहां पर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को बहाल किया जाएगा. अच्छी बात ये है कि आज दोपहर हर्षिल घाटी में मोबाइल नेटवर्क काम करने लगा है.

वहीं, इसके अलावा तीसरा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है धराली में आपदा के दौरान लापता हुए लोगों की खोजबीन करना. धराली में मलबे को हटाना, उसमें से डेड बॉडी से रिकवर करना बड़ी चुनौती बना हुआ है. वहां पर सरकारी और निजी संपत्तियों को जो नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट करना. इस तरह से इन तीनों दिशाओं में सरकार समानांतर रूप से काम कर रही है.

धराली में जल सैलाब (फोटो सोर्स- Local Resident)

अभी तक 566 लोगों का रेस्क्यू गया: रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट देते हुए कमिश्नर पांडे ने बताया कि हेली सेवा से अब तक 566 लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला जा चुका है. आज सुबह 7 से दोबारा हेली सर्विस शुरू हो गई है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है. अब तक सुबह से 62 लोगों को और रेस्क्यू किया जा चुका है. अगर मौसम साथ देता है तो आज शाम तक धराली और आसपास फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकलने का काम पूरा हो जाएगा.

गंगनानी में वैली ब्रिज का काम शुरू, 48 से 72 घंटे में होगा तैयार: अभी तक रेस्क्यू अभियान पूरी तरह से हेली सर्विस की मदद से किया जा रहा है तो वहीं क्योंकि, आपदाग्रस्त क्षेत्र में तेजी से रिकंस्ट्रक्शन के कामों के लिए सड़क मार्ग खुलने बेहद जरूरी है. इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि निश्चित तौर से सड़क मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, इसके लिए लगातार रात दिन काम चल रहा है.

धराली में सैलाब के बाद नजारा (फोटो सोर्स- Local Resident)

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगनानी तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है. वहां तक कनेक्टिविटी ठीक है. हालांकि, उसे और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गंगनानी के बाद जो एक ब्रिज टूट हो गया था, वो निश्चित तौर से एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज सुबह जानकारी मिली है कि बीआरओ (BRO) ने वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है.

उन्होंने बताया कि वैली ब्रिज को तैयार होने में 48 से 72 घंटे लगते हैं. जैसे ही यह वैली ब्रिज बन जाएगा, उसके बाद रोड कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी. क्योंकि, इस वैली ब्रिज से हमारी हैवी मशीनरी आगे जाएगी और जहां पर समस्याएं हैं, वहां पर सड़क को बहाल करते हुए धराली तक पहुंचा जाएगा. वहीं दूसरी तरफ से भी लगातार बीआरओ की टीम सड़क खोलने के लिए लगी हुई है.

धराली घटना की जांच करेगी विशेषज्ञों की टीम: गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले तीन दिनों से उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं. धराली में आई आपदा के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि कल इस बारे में जब पूरे ऑपरेशन पर ब्रीफिंग हुई तो जरूर बात सामने आई थी.

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग एक इन्वेस्टिगेशन डेलिगेशन तैयार कर रहा है. हालांकि, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का यह कहना है कि आपदा के समय में प्राथमिकता तय की जाती है. इस वक्त सरकार की पहली प्राथमिकता वहां पर जिंदा और घायल बचे लोगों को रेस्क्यू करना है. इस काम को पहले किया जा रहा है.

