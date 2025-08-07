Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सबसे पहले इन्होंने दी थी प्रशासन को धराली आपदा की सूचना, अभी कैसे हैं हालात सुनिए उन्हीं की जुबानी - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने जिला प्रशासन को सबसे पहले दी थी धराली आपदा की जानकारी, धराली तक तीन जगहों पर सड़क है वाश आउट

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read

नवीन उनियाल, उत्तरकाशी: धराली में खीर गंगा गाड़ में आए जल सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई है. सैलाब के आगे जो आया, वो सब तबाह हो गया. इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, कई सारे लोग लापता हैं तो 274 से ज्यादा से लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे की जानकारी प्रशासन को सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत कर उस वक्त के हालात जानने की कोशिश की.

बता दें कि 5 अगस्त को धराली में खीर गंगा गाड़ में अचानक जल सैलाब आ गया था. जिसे देख लोगों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन प्रशासन को इस हादसे की जानकारी सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक्शन लिया.

आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

जिला प्रशासन को घटना के बारे में कराया था अवगत: ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश रावत ने बताया कि दोपहर करीब 1.30 बजे के आस पास यह घटना हुई थी. उनके पास धराली से हरीश शास्त्री का फोन आया और उन्होंने सैलाब आने की जानकारी दी. जिस पर उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में जल सैलाब (फोटो- ETV Bharat)

राजेश रावत ने बताया कि उनकी सूचना पर जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आया और उत्तरकाशी से एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया. इस टीम में वो भी शामिल थे. जब मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद डरावना था. चारों ओर मलबा पसरा था. इसके बाद आईटीबीपी की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में सर्च अभियान चलाते आईटीबीपी के जवान (फोटो सोर्स- ITBP)

रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण: उन्होंने बताया कि वीडियो में भी दिख रहा है कि फ्लड में कई लोग दब गए हैं. ऐसे में कितनी मौतें हुई हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी भी युद्धस्तर पर रेस्क्यू जारी है. घटनास्थल पर मलबा सूख गया है. ऐसे में रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. सर्चिंग के दौरान एक शव मिला था.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
गंगनानी तक पहुंची जेसीबी (फोटो- ETV Bharat)

तीन जगहों पर सड़क वाश आउट: अगर मार्ग की बात करें तो हर्षिल से सोनगाड़ तक सड़क ठीक है, लेकिन सोनगाड़ से गंगनानी तक 3 जगह पर सड़क वाश आउट हो रखा है. सोनगाड़ में 200-250 मीटर सड़क वाश आउट है. जबकि, डबरानी में 150-200 मीटर सड़क वाश आउट है. वहीं, गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नागमणि मंदिर के पास पुल पूरा वाश आउट हुआ है.

धराली में नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति ठप: वहीं, ईटीवी भारत पर स्वयंसेवक राजेश रावत ने धराली क्षेत्र में अभी नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से तमाम सुविधाएं जुटाई जा रही है. फिलहाल, गंगनानी तक जेसीबी पहुंच चुकी है. इसके साथ वैली ब्रिज को लेकर बीआरओ की टीम भी पहुंच चुकी है. जो पुल बनाने से लेकर सड़क खोलने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-

नवीन उनियाल, उत्तरकाशी: धराली में खीर गंगा गाड़ में आए जल सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई है. सैलाब के आगे जो आया, वो सब तबाह हो गया. इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, कई सारे लोग लापता हैं तो 274 से ज्यादा से लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे की जानकारी प्रशासन को सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत कर उस वक्त के हालात जानने की कोशिश की.

बता दें कि 5 अगस्त को धराली में खीर गंगा गाड़ में अचानक जल सैलाब आ गया था. जिसे देख लोगों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन प्रशासन को इस हादसे की जानकारी सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक्शन लिया.

आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

जिला प्रशासन को घटना के बारे में कराया था अवगत: ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश रावत ने बताया कि दोपहर करीब 1.30 बजे के आस पास यह घटना हुई थी. उनके पास धराली से हरीश शास्त्री का फोन आया और उन्होंने सैलाब आने की जानकारी दी. जिस पर उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में जल सैलाब (फोटो- ETV Bharat)

राजेश रावत ने बताया कि उनकी सूचना पर जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आया और उत्तरकाशी से एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया. इस टीम में वो भी शामिल थे. जब मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद डरावना था. चारों ओर मलबा पसरा था. इसके बाद आईटीबीपी की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में सर्च अभियान चलाते आईटीबीपी के जवान (फोटो सोर्स- ITBP)

रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण: उन्होंने बताया कि वीडियो में भी दिख रहा है कि फ्लड में कई लोग दब गए हैं. ऐसे में कितनी मौतें हुई हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी भी युद्धस्तर पर रेस्क्यू जारी है. घटनास्थल पर मलबा सूख गया है. ऐसे में रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. सर्चिंग के दौरान एक शव मिला था.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
गंगनानी तक पहुंची जेसीबी (फोटो- ETV Bharat)

तीन जगहों पर सड़क वाश आउट: अगर मार्ग की बात करें तो हर्षिल से सोनगाड़ तक सड़क ठीक है, लेकिन सोनगाड़ से गंगनानी तक 3 जगह पर सड़क वाश आउट हो रखा है. सोनगाड़ में 200-250 मीटर सड़क वाश आउट है. जबकि, डबरानी में 150-200 मीटर सड़क वाश आउट है. वहीं, गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नागमणि मंदिर के पास पुल पूरा वाश आउट हुआ है.

धराली में नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति ठप: वहीं, ईटीवी भारत पर स्वयंसेवक राजेश रावत ने धराली क्षेत्र में अभी नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से तमाम सुविधाएं जुटाई जा रही है. फिलहाल, गंगनानी तक जेसीबी पहुंच चुकी है. इसके साथ वैली ब्रिज को लेकर बीआरओ की टीम भी पहुंच चुकी है. जो पुल बनाने से लेकर सड़क खोलने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

आपदा स्वयंसेवक राजेश रावतDISASTER VOLUNTEER RAJESH RAWATDISASTER IN UTTARKASHIउत्तरकाशी में आपदाUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.