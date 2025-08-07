नवीन उनियाल, उत्तरकाशी: धराली में खीर गंगा गाड़ में आए जल सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई है. सैलाब के आगे जो आया, वो सब तबाह हो गया. इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, कई सारे लोग लापता हैं तो 274 से ज्यादा से लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे की जानकारी प्रशासन को सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत कर उस वक्त के हालात जानने की कोशिश की.
बता दें कि 5 अगस्त को धराली में खीर गंगा गाड़ में अचानक जल सैलाब आ गया था. जिसे देख लोगों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन प्रशासन को इस हादसे की जानकारी सबसे पहले आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने दी थी. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक्शन लिया.
जिला प्रशासन को घटना के बारे में कराया था अवगत: ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश रावत ने बताया कि दोपहर करीब 1.30 बजे के आस पास यह घटना हुई थी. उनके पास धराली से हरीश शास्त्री का फोन आया और उन्होंने सैलाब आने की जानकारी दी. जिस पर उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराया.
राजेश रावत ने बताया कि उनकी सूचना पर जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आया और उत्तरकाशी से एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया. इस टीम में वो भी शामिल थे. जब मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद डरावना था. चारों ओर मलबा पसरा था. इसके बाद आईटीबीपी की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया.
रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण: उन्होंने बताया कि वीडियो में भी दिख रहा है कि फ्लड में कई लोग दब गए हैं. ऐसे में कितनी मौतें हुई हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी भी युद्धस्तर पर रेस्क्यू जारी है. घटनास्थल पर मलबा सूख गया है. ऐसे में रेस्क्यू का काम काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. सर्चिंग के दौरान एक शव मिला था.
तीन जगहों पर सड़क वाश आउट: अगर मार्ग की बात करें तो हर्षिल से सोनगाड़ तक सड़क ठीक है, लेकिन सोनगाड़ से गंगनानी तक 3 जगह पर सड़क वाश आउट हो रखा है. सोनगाड़ में 200-250 मीटर सड़क वाश आउट है. जबकि, डबरानी में 150-200 मीटर सड़क वाश आउट है. वहीं, गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नागमणि मंदिर के पास पुल पूरा वाश आउट हुआ है.
धराली में नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति ठप: वहीं, ईटीवी भारत पर स्वयंसेवक राजेश रावत ने धराली क्षेत्र में अभी नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से तमाम सुविधाएं जुटाई जा रही है. फिलहाल, गंगनानी तक जेसीबी पहुंच चुकी है. इसके साथ वैली ब्रिज को लेकर बीआरओ की टीम भी पहुंच चुकी है. जो पुल बनाने से लेकर सड़क खोलने में जुट गई है.
