आबकारी विभाग की बार और होटल मालिकों को चेतावनी, नियम नियम तोड़ने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

नया रायपुर के आबकारी भवन में हुई आपात बैठक में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए.

नियम नियम तोड़ने पर लाइसेंस होंगे निरस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:52 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:06 AM IST

रायपुर: नया रायपुर के आबकारी भवन में हुई आपात बैठक में आयुक्त आर. शंगीता ने कहा कि बार और होटल संचालक लंबे समय से तय समय सीमा और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. नियमों की लगातार अवहेलना और अनुशासनहीनता के मद्देनज़र विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर पिछले 10 दिनों से संयुक्त कार्रवाई तेज कर दी है.

आबकारी विभाग की सख्त चेतावनी: आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि यह केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि प्रत्येक निलंबन के बाद क्षतिपूर्ति और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और संबंधित कलेक्टर को कार्रवाई के लिए आधिकारिक निर्देश भेजे जाएंगे.

इन परिस्थितियों में होगी इस तरह की कार्रवाई

  • पहली बार उल्लंघन पर 3 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  • दूसरी बार उल्लंघन पर 5 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  • तीसरी बार उल्लंघन पर 7 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  • बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान लागू होगा

जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होगा एक्शन:आयुक्त ने कड़े शब्दों में कहा कि नियमों के उल्लंघन की घटनाओं के लिए केवल संचालक ही जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि जिन जिलों/क्षेत्रों के अधिकारियों की निगरानी ढीली पाई गई उन पर भी विभाग नोटिस भेजेगा. आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी.

निरीक्षण का आंकड़ा: आयुक्त ने रिपोर्ट दी कि पिछले 15 दिनों में विभाग ने 10 बारों का निरीक्षण किया, जिनमें से 7 बारों पर बैन/निलंबन की कार्रवाई लागू की गई.

दिए गए निर्देश

  • सभी बार/होटलों में सीसीटीवी अनिवार्य होना चाहिए.
  • बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.
  • निर्धारित बंदी के समय का सख्ती से पालन; शोर और अनुचित व्यवहार पर तत्काल जुर्माना/कारवाई की जाएगी.



संगठन क्या कहता है: होटल एवं बार संगठन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने बैठक के बाद कहा कि संगठन नियमों के साथ है और सुरक्षा उपाय अपनाने को तैयार हैं. परन्तु विभाग से अनुरोध किया कि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी हो. आयुक्त ने जवाब दिया कि “निष्पक्षता होगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

कारोबारियों के लिए कड़ा अल्टीमेटम: आबकारी विभाग का संदेश साफ है कि या तो आप नियमों का सख्ती से पालन कीजिए या फिर अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार खो दीजिए. यह अल्टीमेटम न केवल पाबन्दियों की सूची है, बल्कि उन कारोबारियों के लिए चेतावनी भी है जो सामाजिक व्यवस्था और कानूनी दायरे को चुनौती दे रहे हैं.

