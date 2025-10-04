ETV Bharat / state

बिहार में चुनाव से पहले 1 करोड़ की शराब जब्त, पांच गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त की. पांच लोग गिरफ्तार किए गए. जानें कहां से आई शराब.

Liquor seized in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में शराब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 9:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग ने त्योहार और चुनाव से पहले अवैध शराब के कारोबार की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. तुर्की थाना क्षेत्र के थूम्मा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर विभाग ने एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब की खेप बरामद की. इस दौरान मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

कहां से आई एक करोड़ की शराब: उत्पाद विभाग और तुर्की थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती रात थूम्मा गांव में छापेमारी की. जांच में पता चला कि शराब को एक खंडहरनुमा मकान में छिपाकर रखा गया था. खेप इतनी बड़ी थी कि उसे बाहर निकालने के लिए मजदूरों की मदद लेनी पड़ी. बरामद शराब को पंजाब निर्मित बताया जा रहा है.

बारकोड स्क्रैच कर छिपाई सप्लायर की पहचान: छापेमारी के दौरान पाया गया कि शराब माफियाओं ने सप्लायर की पहचान छिपाने के लिए बोतलों पर लगे बारकोड को स्क्रैच कर दिया था. गोदाम से विभिन्न प्रीमियम ब्रांड की शराब की बोतलें जब्त की गई है.

पांच गिरफ्तार, पूछताछ जारी: मौके से गिरफ्तार किए गए पांच लोगों से उत्पाद विभाग और पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. उनकी निशानदेही पर अन्य धंधेबाजों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से अवैध शराब के नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है।

गोदाम संचालक की भूमिका की जांच: पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मामले की हर पहलू पर गहन जांच कर रही है. गोदाम संचालक की भूमिका की भी छानबीन की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं।.

शराब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा: इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि शराब माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके.

त्योहार और चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई: उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि त्योहार और चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई, जो शराब माफियाओं के लिए कड़ा संदेश है. उन्होंने कहा कि अवैध धंधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

"त्योहार और चुनाव से पहले इस प्रकार की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है. डीएम के आदेश पर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उसी अभियान के तहत यह बड़ी सफलता मिली है. इस कार्रवाई से शराब माफिया को कड़ा संदेश गया है कि अवैध धंधे को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."- दीपक कुमार, उत्पाद अधीक्षक

ये भी पढ़ें-

स्प्रिट, खाली बोतलें, लेबल, रैपर.. शराबबंदी वाले बिहार में ऐसे चल रहा था देसी से विदेशी बनाने का 'खेल'

बिहार का कुख्यात शराब तस्कर शंभू पटेल गिरफ्तार, पुलिस पर हमला करने के आरोप में 3 और धराए

मोतिहारी में करोड़ों की स्प्रिट जब्त, चरस के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

EXCISE DEPARTMENT IN MUZAFFARPURLIQUOR WORTH RS 1 CROREमुजफ्फरपुर में शराबMUZAFFARPUR CRIME NEWSLIQUOR SEIZED IN MUZAFFARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.