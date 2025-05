ETV Bharat / state

बिना परमिशन हिमाचल में उत्तराखंड के लिए बन रही थी शराब, लेबर भी निकले फर्जी, फैक्टरी सील - LIQUOR FACTORY SEALED IN NAHAN

नाहन में शराब की फैक्ट्री सील ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 8:56 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 9:08 PM IST 5 Min Read

सिरमौर: राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बिना परमिशन जिला सिरमौर में उत्तराखंड के लिए बनाई जा रही शराब की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. विभाग के एडिशनल कमिश्नर उज्जवल राणा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. फैक्टरी में न केवल अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी, बल्कि इसे तैयार करने वाली लेबर भी फर्जी निकले. विभागीय टीम को मौके पर जो भी लेबर मिले, वह चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, जो यहां यह शराब तैयार कर रहे थे. इस दौरान विभाग की टीम ने न केवल फैक्टरी से सैकड़ों शराब की पेटियां बरामद की है, बल्कि लाखों की तादाद में शराब के लेबल भी सीज किए है. शराब फैक्टरी से बरामद सभी सामान को विभाग ने सीज कर फैक्टरी को सील कर दिया है. नाहन में शराब की फैक्ट्री सील (ETV Bharat) विभाग ने बीते दिन मध्य रात्रि में करीब डेढ़ बजे फैक्टरी में यह दबिश दी और रविवार देर शाम तक विभाग की यह कार्रवाई जारी रही. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर उज्जवल राणा ने मामले की जानकारी दी. एडिशनल कमिश्नर उज्जवल राणा ने कहा, "इनपुट के आधार पर विभाग ने एक टीम का गठन किया गया. इस पर टीम औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में नाहन रोड स्थित त्रिलोक सन्स ब्रेवरी एंड डिस्टलरी फैक्टरी में रात करीब डेढ़ में पहुंची. आधी रात को दी गई दबिश के दौरान टीम ने पाया फैक्टरी के हॉल में बॉटलिंग प्रोसेस चल रहा था. पड़ताल की गई, तो सामने आया कि उस समय प्लांट में बॉटलिंग करने यानी शराब बनाने की परमिशन नहीं थी".

एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि यहां एक ब्रांड के नाम पर व्हिस्की की बॉटलिंग हो रही थी, जिस पर उत्तराखंड इन सेल के लेबल लगे थे. जांच में यह भी सामने आया कि यह शराब को एक्सपोर्ट करने की भी कोई परमिशन नहीं थी. लिहाजा एक तरह से यहां अवैध तरीके से यह शराब तैयार की जा रही थी. इस बीच बॉटलिंग हॉल में 20 से 22 लोग थे, जिनकी डी-7 रजिस्टर से वेरिफिकेशन की गई, तो पाया गया कि ये सभी लेबर के लोग भी अनऑथराइज्ड थे. सीधे शब्दों में कहे तो फैक्टरी में अनऑथराइज्ड लेबर के माध्यम से अनऑथराइज्ड शराब (लीकर) तैयार की जा रही थी. राणा ने बताया कि इस दौरान फैक्टरी से शराब की बोतल, जिस पर फॉर सेल इन उत्तराखंड के लेबल लगे हुए थे, उसकी लगभग 230 पेटियां विभाग ने सीज की है. बॉटलिंग प्लांट यानी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को चेक करने पर वहां से एक ड्राई जिन मिला, उस पर भी रुद्रपुर उत्तराखंड का लेबल लगा था. इस पर बॉटल्स मैन्युफैक्चरर इन रुद्रपुर उत्तराखंड की मार्किंग की गई थी, जिसके मौके पर लगभग 3.95 लाख लेबल विभाग को बरामद हुए, जिन्हें विभाग ने सीज कर लिया है. इसके अलावा संतरा फॉर सेल इन उत्तराखंड के लगभग 42000 लेबल भी सीज किए गए है. विभागीय नियमों के तहत जांच पड़ताल करने और रजिस्टर से मिलान करने के बाद लगभग देसी के 2100 केसिस और अंग्रेजी के करीब 1100 केसिस फालतू मिले. इन्हें भी विभाग ने सीज किया है. एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि बॉटलिंग प्लांट के पीछे फैक्टरी परिसर में ही खड़े कैंटर से करीब 41000 प्लास्टिक पेट बॉटल्स भी सीज की गई है. क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी और देसी दोनों के लिए पेट बॉटल्स में शराब अलाउड नहीं है. यह कैंटर पुलिस के सुपुर्द किया गया है. इसके अलावा लीकर के ऊपर लगने वाले चंडीगढ़ एक्साइज के 20 से 22 हजार ढक्कन (कैप्स) भी मौके से बरामद किए गए हैं, उन्हें भी विभाग ने सीज किया है. वहीं ईएनए जिससे लीकर बनती है, लगभग 4500 बल्क लीटर अधिक पाया गया है, वह भी विभाग ने सीज किया है. उन्होंने बताया कि अनऑथराइज्ड लेबर की डिटेल ली गई है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग का भी भरपूर सहयोग मिला. अब इस मामले में विभाग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच पड़ताल करेगा. विभाग के उपायुक्त हिमांशु आर. पंवार की तरफ से मामले को लेकर लिखित शिकायत पुलिस को भी दी गई है. उन्होंने कहा कि कहां से यह ईएनए आया, कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. जो लीकर यहां बनी है, वह कहां-कहां सप्लाई हुई? ये सभी पहलू जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे. फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में साइबर ठगों की मौज, 51 हिमाचली ठगे जा रहे रोज, इस साल 110 दिन में 33 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड

Last Updated : May 4, 2025 at 9:08 PM IST