ETV Bharat / state

सामाजिक समरसता का प्रतीक लातेहार, यहां रामायण पाठ संग गूंजती है अजान

लातेहार में सड़क की एक ओर चल रहा रामायण पाठ और दूसरी ओर मस्जिद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहारः सामाजिक समरसता का उदाहरण देखना है तो आप लातेहार जिला मुख्यालय आ सकते हैं. यहां आज तक कभी भी सांप्रदायिक तनाव का कोई मामला सामने नहीं आया है. यहां के लोग एक-दूसरे से मिलकर रहते हैं.

सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि लातेहार जिला मुख्यालय में जहां जामा मस्जिद स्थित है, उस स्थान के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता है. शहर का जहां गुरुद्वारा है, वहां सिख समुदाय के लोग भी नहीं रहते. इसके बावजूद कभी भी कहीं से कोई विवाद की सूचना सामने नहीं आई. लातेहार एसपी कुमार गौरव भी यहां के लोगों की आपसी सद्भावना की तारीफ करते हैं.

लातेहार की सामाजिक समरसता पर पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम और स्थानीय लोगों के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लातेहार जिला कहने के लिए तो छोटी जगह है, लेकिन यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है. लोगों से मिलजुल कर रहना यहां की परंपरा है. धर्म अथवा संप्रदाय या फिर जाति के आधार पर यहां के लोग कभी भी विवाद नहीं करते हैं. जरूरत पड़ने पर हर जाति और समुदाय के लोग एक होकर सामाजिक सरोकार के कार्यों में भाग भी लेते हैं. एक-दूसरे के धर्म और भावना का आदर करना भी यहां के लोग बखूबी जानते हैं.

रामायण पाठ और नमाज एक साथ

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में शहर का जामा मस्जिद अंबाकोठी मोहल्ले में स्थित है. इस स्थान के आसपास लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करते. प्रत्येक शुक्रवार को यहां सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसके बावजूद इस स्थान पर आज तक धर्म को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ. लातेहार जिला मुख्यालय का एकमात्र गुरुद्वारा भी शहर के मोहल्ले में स्थित है, उस मोहल्ले में सिख धर्म को मानने वाले नहीं के बराबर लोग हैं. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही हैं, लेकिन आज तक यहां भी किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं हुआ.

लातेहार के अंबाकोठी मोहल्ले चल रहा रामायण पाठ. (फोटो-ईटीवी भारत)

एक-दूसरे की भावना का रखते हैं ख्याल

यहां बताते चलें कि लातेहार जिला मुख्यालय में रहने वाले लोग एक-दूसरे की भावना का भी पूरा ख्याल रखते हैं. शहर में जहां जामा मस्जिद है, ठीक उसके सामने प्रत्येक वर्ष रामायण महापाठ का आयोजन होता है. यह आयोजन पिछले 52 वर्षों से लगातार हो रहा है, लेकिन आज तक कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ.

इस संबंध में स्थानीय निवासी और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम बताते हैं कि लातेहार जिला मुख्यालय सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान जब एक तरफ रामायण का पाठ होता है और दूसरी ओर मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज पढ़ते हैं. इस दौरान दोनों समुदाय के लोग एक-दूसरे की भावना का ख्याल रखते हुए अपने-अपने पूजा या इबादत स्थल में लाउडस्पीकर बंद कर देते हैं. इससे जहां एक दूसरे के प्रति अपनत्व तो बढ़ता ही है, वहीं किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती.