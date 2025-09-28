ETV Bharat / state

सामाजिक समरसता का प्रतीक लातेहार, यहां रामायण पाठ संग गूंजती है अजान

लातेहार सामाजिक समरसता की मिसाल बन गया है. यहां एक तरफ रामायण का पाठ होता है तो दूसरी ओर नमाज पढ़ी जाती है.

Social Harmony In Latehar
लातेहार में सड़क की एक ओर चल रहा रामायण पाठ और दूसरी ओर मस्जिद. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 3:26 PM IST

6 Min Read
लातेहारः सामाजिक समरसता का उदाहरण देखना है तो आप लातेहार जिला मुख्यालय आ सकते हैं. यहां आज तक कभी भी सांप्रदायिक तनाव का कोई मामला सामने नहीं आया है. यहां के लोग एक-दूसरे से मिलकर रहते हैं.

सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि लातेहार जिला मुख्यालय में जहां जामा मस्जिद स्थित है, उस स्थान के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता है. शहर का जहां गुरुद्वारा है, वहां सिख समुदाय के लोग भी नहीं रहते. इसके बावजूद कभी भी कहीं से कोई विवाद की सूचना सामने नहीं आई. लातेहार एसपी कुमार गौरव भी यहां के लोगों की आपसी सद्भावना की तारीफ करते हैं.

लातेहार की सामाजिक समरसता पर पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम और स्थानीय लोगों के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लातेहार जिला कहने के लिए तो छोटी जगह है, लेकिन यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है. लोगों से मिलजुल कर रहना यहां की परंपरा है. धर्म अथवा संप्रदाय या फिर जाति के आधार पर यहां के लोग कभी भी विवाद नहीं करते हैं. जरूरत पड़ने पर हर जाति और समुदाय के लोग एक होकर सामाजिक सरोकार के कार्यों में भाग भी लेते हैं. एक-दूसरे के धर्म और भावना का आदर करना भी यहां के लोग बखूबी जानते हैं.

रामायण पाठ और नमाज एक साथ

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में शहर का जामा मस्जिद अंबाकोठी मोहल्ले में स्थित है. इस स्थान के आसपास लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करते. प्रत्येक शुक्रवार को यहां सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसके बावजूद इस स्थान पर आज तक धर्म को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ. लातेहार जिला मुख्यालय का एकमात्र गुरुद्वारा भी शहर के मोहल्ले में स्थित है, उस मोहल्ले में सिख धर्म को मानने वाले नहीं के बराबर लोग हैं. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही हैं, लेकिन आज तक यहां भी किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं हुआ.

Social Harmony In Latehar
लातेहार के अंबाकोठी मोहल्ले चल रहा रामायण पाठ. (फोटो-ईटीवी भारत)

एक-दूसरे की भावना का रखते हैं ख्याल

यहां बताते चलें कि लातेहार जिला मुख्यालय में रहने वाले लोग एक-दूसरे की भावना का भी पूरा ख्याल रखते हैं. शहर में जहां जामा मस्जिद है, ठीक उसके सामने प्रत्येक वर्ष रामायण महापाठ का आयोजन होता है. यह आयोजन पिछले 52 वर्षों से लगातार हो रहा है, लेकिन आज तक कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ.

इस संबंध में स्थानीय निवासी और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम बताते हैं कि लातेहार जिला मुख्यालय सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान जब एक तरफ रामायण का पाठ होता है और दूसरी ओर मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज पढ़ते हैं. इस दौरान दोनों समुदाय के लोग एक-दूसरे की भावना का ख्याल रखते हुए अपने-अपने पूजा या इबादत स्थल में लाउडस्पीकर बंद कर देते हैं. इससे जहां एक दूसरे के प्रति अपनत्व तो बढ़ता ही है, वहीं किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती.

फूलों का गुलदस्ता है लातेहार-आफताब

इधर, कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब आलम ने बताया कि लातेहार फूलों के गुलदस्ता के समान है. जिस प्रकार गुलदस्ता में भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल एक साथ रहते हैं और वातावरण को सुशोभित करते हैं, ठीक उसी प्रकार लातेहार में भी सभी धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं.

उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही लातेहार जिला मुख्यालय में स्टेशन के पास मंदिर बनाने के लिए दो मुस्लिम युवकों ने अपनी जमीन दान दे दी. वह खुद भी दुर्गा पूजा समिति और रामनवमी पूजा समिति के सदस्य हैं. मुहर्रम या ईद में भी हिंदू समाज के लोग उन्हें पूरा सहयोग करते हैं. उन्होंने कहा कि शहर में जहां जामा मस्जिद है, वहां जब रामायण का पाठ होता है तो नमाजियों की भावना को देखते हुए पूजा समिति के द्वारा नमाज पूरी होने तक लाउडस्पीकर को बंद कर दिया जाता है. मुस्लिम समाज के द्वारा भी इस दौरान लाउडस्पीकर को ऑफ कर ही नमाज पढ़ी जाती है, ताकि पाठ करने वालों को कोई परेशानी ना हो.

Social Harmony In Latehar
लातेहार के अंबाकोठी मोहल्ले में स्थित मस्जिद. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम हाफिज साहब का कहना है कि कई वर्षों से वह यहां आपसी सौहार्द के विषय में जानते थे. पिछले 7 वर्षों से वह खुद भी देख रहे हैं. यहां कभी भी कोई विवाद जैसी स्थिति होती ही नहीं है.

बरसों पहले दारोगा ने की थी मस्जिद की स्थापना

वहीं 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी बताते हैं कि वह 60 वर्षों से इस मस्जिद में आ रहे हैं. हालांकि मस्जिद की स्थापना कब हुई इसकी स्पष्ट जानकारी तो उन्हें नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से यह सुना था कि किसी दारोगा ने इस मस्जिद की नींव रखी थी. उन्होंने कहा कि यहां की खासियत यह है कि यहां कभी कोई विवाद नहीं हुआ.

लातेहार के लोगों से मिलती है सीख-एसपी

लातेहार एसपी कुमार गौरव भी लातेहार जिला मुख्यालय की इस सामाजिक सौहार्द की तारीफ करते हैं. एसपी कुमार गौरव ने कहा कि यह काफी सुखद बात है कि लातेहार के लोग हमेशा एक-दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला मुख्यालय का इतिहास रहा है कि यहां कभी भी धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई विवाद नहीं हुआ. सभी लोग यहां मिलजुल कर रहते हैं और एक-दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं.

