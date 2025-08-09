Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

2.5 साल तुम्हारी चलेगी ढाई साल मेरी, विजयराघवगढ़ में राजनीति का गजब फॉर्मूला - UNIQUE POLITICAL FORMULA KATNI

विजयराघवगढ़ और कैमोर नगर पालिकाओं में अध्यक्षों को बारी-बारी काम करने का मौका, संजय पाठक की पहल पर ऐतिहासिक निर्णय

UNIQUE POLITICAL FORMULA KATNI 2.5
विजयराघवगढ़ में राजनीति का गजब फॉर्मूला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read

कटनी : राजनीति में 5 साल का समय काफी अहम होता है. किसी भी पद पर आमतौर पर 5 साल के लिए नेता काबिज होते हैं और जनसेवा और राजनीति को अपने हिसाब से अंजाम देते हैं पर विजयराघवगढ़ की नगर पालिकाओं में ढाई-ढाई साल की राजनीति का फॉर्मूला काफी चर्चा में है, जिसे देखकर ये बात बिलकुल फिट बैठती है, कि 2.5 साल तुम्हारी चलेगी ढाई साल मेरी.

आखिर क्या है राजनीति का ढाई साल वाला फॉर्मूला?

दरअसल, इन दिनों कटनी जिले की दो नगर पालिकाएं विजयराघवगढ़ और कैमोर प्रदेश की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई हैं.इन दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में ही निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे और दोनों के लिए दो-दो अध्यक्षों का चुनाव किया गया था. तभी से राजनीति का ढाई साल वाला फॉर्मूला यहां अपनाने की बात सामने आई, जिसमें दोनों अध्यक्षों को ढाई-ढाई साल पद पर रहने का मौका मिला.

संजय पाठक की पहल पर ऐतिहासिक निर्णय (Etv Bharat)

संजय पाठक की अगुवाई में बनी थी आपसी सहमति

यह निर्णय पूर्व मंत्री व विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक की अगुवाई में लिया गया था. उन्होंने दोनों नगर पालिकाओं के पार्षदों और निर्वाचित अध्यक्षों के साथ बैठक कर पांच वर्ष के कार्यकाल को आपसी सहमति से दो हिस्सों में बांटने का निर्णय कराया. तय हुआ था कि पहले ढाई वर्षों तक एक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा और उसके बाद स्वेच्छा से इस्तीफा देकर दूसरे अध्यक्ष को मौका दिया जाएगा.

KATNI VIJAYRAGHAVGARH KAIMUR MUNICIPALTY
मनीष और वसुंधरा का इस्तीफा, पलक और राजेश्वरी बनीं अध्यक्ष (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- MLA संजय पाठक के बेटे के भव्य शादी समारोह ने सबको चौंकाया, सबसे महंगी शादियों में रही शामिल

मनीष और वसुंधरा का इस्तीफा, पलक और राजेश्वरी बनीं अध्यक्ष

कटनी के कैमोर नगर पालिका में मनीषा शर्मा ने अपने ढाई वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया. अब अगले ढाई वर्ष के लिए हुए पलक ग्रोवर को निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया. वहीं, विजयराघवगढ़ नगर पालिका में वसुंधरा मिश्र ने भी अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया और अब अगले ढाई वर्ष के लिए राजेश्वरी दुबे को निर्विरोध नया अध्यक्ष बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

राजनीति का गजब फॉर्मूला

यह राजनीतिक समझौता एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, जहां सत्ता को लेकर विवाद नहीं, बल्कि सौहार्द और वचनबद्धता नजर आती है. विधायक संजय पाठक ने इस मौके पर सभी नए अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा, '' हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है. जब सभी पार्षदों में एकता हो और संकल्प स्पष्ट हो, तो विकास की राह खुद-ब-खुद आसान हो जाती है. इस तरह कटनी जिले की इन दो नगर पालिकाओं ने प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए राजनीतिक शुचिता और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है.''

कटनी : राजनीति में 5 साल का समय काफी अहम होता है. किसी भी पद पर आमतौर पर 5 साल के लिए नेता काबिज होते हैं और जनसेवा और राजनीति को अपने हिसाब से अंजाम देते हैं पर विजयराघवगढ़ की नगर पालिकाओं में ढाई-ढाई साल की राजनीति का फॉर्मूला काफी चर्चा में है, जिसे देखकर ये बात बिलकुल फिट बैठती है, कि 2.5 साल तुम्हारी चलेगी ढाई साल मेरी.

आखिर क्या है राजनीति का ढाई साल वाला फॉर्मूला?

दरअसल, इन दिनों कटनी जिले की दो नगर पालिकाएं विजयराघवगढ़ और कैमोर प्रदेश की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई हैं.इन दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में ही निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे और दोनों के लिए दो-दो अध्यक्षों का चुनाव किया गया था. तभी से राजनीति का ढाई साल वाला फॉर्मूला यहां अपनाने की बात सामने आई, जिसमें दोनों अध्यक्षों को ढाई-ढाई साल पद पर रहने का मौका मिला.

संजय पाठक की पहल पर ऐतिहासिक निर्णय (Etv Bharat)

संजय पाठक की अगुवाई में बनी थी आपसी सहमति

यह निर्णय पूर्व मंत्री व विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक की अगुवाई में लिया गया था. उन्होंने दोनों नगर पालिकाओं के पार्षदों और निर्वाचित अध्यक्षों के साथ बैठक कर पांच वर्ष के कार्यकाल को आपसी सहमति से दो हिस्सों में बांटने का निर्णय कराया. तय हुआ था कि पहले ढाई वर्षों तक एक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा और उसके बाद स्वेच्छा से इस्तीफा देकर दूसरे अध्यक्ष को मौका दिया जाएगा.

KATNI VIJAYRAGHAVGARH KAIMUR MUNICIPALTY
मनीष और वसुंधरा का इस्तीफा, पलक और राजेश्वरी बनीं अध्यक्ष (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- MLA संजय पाठक के बेटे के भव्य शादी समारोह ने सबको चौंकाया, सबसे महंगी शादियों में रही शामिल

मनीष और वसुंधरा का इस्तीफा, पलक और राजेश्वरी बनीं अध्यक्ष

कटनी के कैमोर नगर पालिका में मनीषा शर्मा ने अपने ढाई वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया. अब अगले ढाई वर्ष के लिए हुए पलक ग्रोवर को निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया. वहीं, विजयराघवगढ़ नगर पालिका में वसुंधरा मिश्र ने भी अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया और अब अगले ढाई वर्ष के लिए राजेश्वरी दुबे को निर्विरोध नया अध्यक्ष बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

राजनीति का गजब फॉर्मूला

यह राजनीतिक समझौता एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, जहां सत्ता को लेकर विवाद नहीं, बल्कि सौहार्द और वचनबद्धता नजर आती है. विधायक संजय पाठक ने इस मौके पर सभी नए अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा, '' हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है. जब सभी पार्षदों में एकता हो और संकल्प स्पष्ट हो, तो विकास की राह खुद-ब-खुद आसान हो जाती है. इस तरह कटनी जिले की इन दो नगर पालिकाओं ने प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए राजनीतिक शुचिता और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO AND HALF YR POLITICS FORMULAKATNI MUNCIPAL TWO PRESIDENTSVIJAYRAGHAVGARH KAIMUR MUNICIPALTYSANJAY PATHAK KATNI POLITICSUNIQUE POLITICAL FORMULA KATNI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.