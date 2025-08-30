मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में इन दिनों हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिल रहा है. शहर के हल्दीबाड़ी में पुराना मस्जिद के मुख्य द्वार पर गणपति की प्रतिमा विराजित की गई है.मस्जिद के सामने ही मूर्ति पूजन और आरती की जा रही है. वहीं दूसरी ओर मस्जिद में जश्ने ईद मिलादुन्नबी का समय चल रहा है. मिलाद सरीफ सुनने के लिए मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे पहुंच रहे हैं.
भाईचारे की मिसाल : चिरमिरी में दोनों ही धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं. जब गणेश जी की पूजा अर्चना होती है तो मस्जिद के माइक को बंद कर दिया जाता है. वहीं जब मिलाद सरीफ शुरू होता है तो पंडाल वाले अपना माइक और चोगा बंद कर देते हैं. यह भाईचारे की मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है.
आस्था के आड़े नहीं आया धर्म : गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष राकेश परासर ने इस व्यवस्था को लेकर कहा कि चिरमिरी में पिछले 10 वर्ष से हम लोग गणपति पूजन कर रहे हैं.पंडाल के बाजू में मस्जिद भी है.इस समय मस्जिद में भी कार्यक्रम चलता है,जो इनका त्यौहार है. हम दोनों चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, दोनों मिल के अच्छे से मनाते हैं. कभी हम लोगों के बीच में कोई ऐसा खटास नहीं आया .
मिल जुल कर करते हैं कार्यक्रम : जैसे उनका कुछ कार्यक्रम चल रहा है मस्जिद में तो हम लोग डिस्टर्ब करें या हमारा कुछ चल रहा है तो वो लोग डिस्टर्ब करें.आज तक तो ऐसा नहीं हुआ और हम आगे भी भविष्य में ऐसे ही उम्मीद करते हैं. हमारे दोनों भाई चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब मिल के एक साथ रहकर कार्यक्रम को हर समय करते रहे.
जब हम लोगों के भजन आरती का समय रहता है तो उन लोगों का माइक बंद रहता है और जब उनके यहां पर कोई कार्यक्रम चलता है तो हम लोग अपना बंद कर देते हैं. किसी को भी कोई ऐसा प्राब्लम नहीं आया कि उनके कारण हमको कोई डिस्टर्ब हुआ या हमारे कारण हमको कोई डिस्टर्ब हुआ - राकेश परासर, अध्यक्ष, गणेश पूजा समिति
वहीं इस व्यवस्था के बारे में मस्जिद के सचिव अब्दुल कादिर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मिसाल है कि बगल में मस्जिद है और उसी के बगल में हमारे गणेश जी विराजे हुए हैं.ये एक भाईचारा की मिसाल है. जो आपको बहुत कम जगह में देखने को मिलेगा. जिस समय हमारा अजान होता है हमारे भाई लोग अपना माइक वगैरह बंद कर देते हैं.
जिस समय इनकी भजन कीर्तन आरती का समय होता है उस समय हम लोग अपना मस्जिद का साउंड सिस्टम बंद कर देते हैं. ये विगत तीन वर्षों से एक साथ ईद मिलादुन नबी जो हमारे मोहम्मद साहब का यह पंद्रहवा जश्न ईद मिलादुन नबी है उसे मना रहे हैं. एकता और सौहार्द हमें मजबूत बनाता है और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है. हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं. एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं - अब्दुल कादिर, सचिव मस्जिद
चिरमिरी में हिंदू और मुस्लिम समाज एक दूसरे का त्योहार एक साथ किस तरीके से मनाते हैं,ये आप भी देख सकते हैं.पिछले 10 साल से पूजा और अजान का सिलसिला इसी तरह से जारी है.दोनों समुदायों के बीच ना तो आज तक किसी तरह की खटास आई और ना ही एक दूसरे से किसी तरह की शिकायत. जो इस बात का संदेश देता है कि आस्था इंसानों के अंदर होनी चाहिए.
