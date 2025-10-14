ETV Bharat / state

DU शिक्षकों ने 2025-26 के अव्यवहारिक परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की मांग की, जानें पूरा मामला

परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की मांग: दिल्ली टीचर्स फ्रंट के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले, तीसरे, पांचवे और सातवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के अंत तक चलेंगी. वहीं, दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की कक्षाएं 2 जनवरी 2026 से शुरू की जानी हैं. यानी एक ही महीने में छात्रों को परीक्षाएं भी देनी होंगी और नई कक्षाएं भी अटेंड करनी होंगी.

दिल्ली टीचर्स फ्रंट (DTF) ने इस अव्यवहारिक शेड्यूल की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि इसे तुरंत संशोधित किया जाए. उनका सुझाव है कि शीतकालीन अवकाश 28 दिसंबर से 1 जनवरी को तब तक बढ़ाया जाए, जब तक परीक्षाएं पूरी न हो जाए. इससे नई कक्षाएं व्यवस्थित रूप से शुरू हो सकेंगी और शिक्षक-छात्र दोनों को राहत मिलेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के शिक्षकों ने 2025–26 सत्र के लिए जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम को अव्यवहारिक बताया है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो समय-सारिणी जारी की है, उसमें परीक्षाओं और नई कक्षाओं के समय आपस में टकरा रहे हैं, जिससे शिक्षण और अध्ययन दोनों प्रभावित होंगे.

अव्यवहारिक परीक्षा कार्यक्रम : अकादमिक परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार जनवरी से सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन जारी परीक्षा तिथि में पूरा जनवरी महीना परीक्षाओं के लिए रखा गया है. ऐसे में छात्र जो ऑड सेमेस्टर (पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां) की परीक्षा देंगे, वह एक साथ नई कक्षाएं कैसे अटेंड करेंगे? न छात्रों के लिए यह संभव है, न शिक्षकों के लिए.

शिक्षण और अध्ययन दोनों प्रभावित होंगे: मिथुराज धुसिया ने बताया कि शिक्षकों को परीक्षा में इनविजिलेशन करना होगा, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करना होगा और साथ ही नई कक्षाएं भी लेनी होंगी, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कॉलेजों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक साथ परीक्षा और कक्षाएं चल सकें?

किरोड़ीमल कॉलेज के शिक्षक रुद्राशीश ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जनवरी के पहले हफ्ते से नई कक्षाएं शुरू करने की बात कही है, जबकि ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक चलेंगी. यानी जनवरी में पूरा समय परीक्षाओं में ही बीतेगा. छात्रों के पास न तो पढ़ाई का समय होगा, न शिक्षकों के पास दोनों काम करने की क्षमता. उन्होंने कहा कि टीचर क्लोन तो नहीं बना सकते कि एक साथ चार जगह बैठ जाएं. उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्थित कार्यक्रम से एक पूरा महीना अराजकता में बीत जाएगा.

