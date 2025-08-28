लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लिया. उन्होंने महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह कदम समाज के हर वर्ग को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा.

पायलट प्रोजेक्ट से मिले पॉजिटिव रिजल्ट: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर ई-भुगतान अनिवार्य होगा. पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिले सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा: सीएम योगी ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने और प्राधिकरणों के आवंटियों को सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो: सीएम योगी ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके. मुख्यमंत्री ने वेंडर्स के कमीशन को तार्किक बनाने और 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने पर विचार करने की बात कही.

निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे: बैठक में विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल भी मौजूद रहे. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि वर्ष 2002 से 2017 तक पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं.

इसके अलावा विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है. वहीं, उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

