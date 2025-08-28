ETV Bharat / state

यूपी में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट, सीएम योगी ने की घोषणा - STAMP DUTY EXEMPTION BENEFIT

लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credit: UP Govt Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:20 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लिया. उन्होंने महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह कदम समाज के हर वर्ग को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा.

पायलट प्रोजेक्ट से मिले पॉजिटिव रिजल्ट: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर ई-भुगतान अनिवार्य होगा. पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिले सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा: सीएम योगी ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने और प्राधिकरणों के आवंटियों को सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो: सीएम योगी ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके. मुख्यमंत्री ने वेंडर्स के कमीशन को तार्किक बनाने और 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने पर विचार करने की बात कही.

निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे: बैठक में विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल भी मौजूद रहे. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि वर्ष 2002 से 2017 तक पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं.

इसके अलावा विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है. वहीं, उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायती राज ने अपडेट किया साझा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लिया. उन्होंने महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह कदम समाज के हर वर्ग को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा.

पायलट प्रोजेक्ट से मिले पॉजिटिव रिजल्ट: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर ई-भुगतान अनिवार्य होगा. पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिले सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा: सीएम योगी ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने और प्राधिकरणों के आवंटियों को सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो: सीएम योगी ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके. मुख्यमंत्री ने वेंडर्स के कमीशन को तार्किक बनाने और 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने पर विचार करने की बात कही.

निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे: बैठक में विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल भी मौजूद रहे. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि वर्ष 2002 से 2017 तक पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं.

इसके अलावा विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है. वहीं, उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायती राज ने अपडेट किया साझा

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI IN LUCKNOWEX SERVICEMEN DISABLED PERSONSSTAMP DUTY EXEMPTION BENEFIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.