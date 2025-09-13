उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल, दीपक जोशी बोले- गुपचुप तरीके से हुए तबादले
उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर पॉलिसी को जारी हुए करीब 2 महीने पूरे, पॉलिसी के अनुरूप ट्रांसफर न होने पर उठे सवाल
Published : September 13, 2025 at 5:45 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 6:26 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में तबादला नीति (संशोधित) को जारी हुए करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक सचिवालय के भीतर पॉलिसी के अनुरूप ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं. इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुद सचिवालय भी पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं करवा पा रहा है तो राज्य के भीतर क्या होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, कार्यपालिका के रूप में सचिवालय किसी भी राज्य का सर्वोच्च कार्य क्षेत्र है, जहां से पूरे प्रदेश के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं.
संशोधित स्थानांतरण नीति 2025: सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन के हस्ताक्षर से सचिवालय कर्मियों के लिए संशोधित स्थानांतरण नीति 2025 जारी की गई. उम्मीद जगी कि सचिवालय में लंबे समय से एक ही पद पर बैठे कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिसी आने के बाद ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका.
कार्मिक विभाग में जिम्मेदारी संभालने के दौरान पहली बार आनंद वर्धन ने ही बड़े स्तर पर तबादले कर सचिवालय के बड़े-बड़े दिग्गजों को हिला दिया था. इस बार भी आनंद वर्धन के मुख्य सचिव होने के चलते कुछ इसी तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, जो अब तक तो मायूसी से ही भरी रही है.
बड़ी बात ये है कि इस मामले में उत्तराखंड सचिवालय संघ भी मुख्य सचिव के सामने अपनी बात रख चुका है और तबादला नीति को लागू करवाने की भी बात कह चुका है, लेकिन अभी फिलहाल सचिवालय में लंबे समय से एक ही विभाग में जमे रहने वाले अधिकारी या कर्मचारी को हिलाने से जुड़ी कोई सूची आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही.
सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने लगाए गंभीर आरोप: इस मामले पर उत्तराखंड सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी तो आरोप लगाते हुए ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि पॉलिसी आने के बाद भी कुछ ऐसे तबादले किए गए हैं, जो नई संशोधित पॉलिसी के अनुरूप नहीं थे.
सचिवालय संघ को पारदर्शी तबादलों के लिए बेहतर प्रयास करने चाहिए. ताकि, अधिकारी तबादला पॉलिसी के अनुरूप तबादला सूची जारी कर सकें. जो 3 और 5 साल का मापदंड तय किया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिए. तबादला पॉलिसी का सही से पालन होना चाहिए. सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए. पॉलिसी आने के बाद भी गुपचुप तरीके और नियम विरुद्ध तबादले हुए हैं. इन तबादलों को सचिवालय प्रशासन को देखना चाहिए. ऐसे तबादलों से बचना चाहिए, जो पॉलिसी से बाहर जाकर किए गए हों.
- दीपक जोशी, पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखंड -
14 जुलाई को लाई गई थी नई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी: वैसे तो उत्तराखंड में सचिवालय कर्मियों के लिए नई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी करीब 14 जुलाई को ही ला दी गई थी और इसके बाद सरकार के पास 31 जुलाई तक सचिवालय कर्मियों के तबादले करने का समय था. ऐसा इसलिए क्योंकि, तबादला सत्र 31 जुलाई तक ही रहता है.
वार्षिक स्थानांतरण नीति को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी सचिवालय में बड़े स्तर पर बदलाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है. इससे पहले ये माना गया कि विधानसभा सत्र गैरसैंण होने के कारण सचिवालय कर्मियों के तबादले नहीं किया जा सका, लेकिन अब सत्र खत्म होने के लंबे समय बाद भी इस पर कसरत आगे नहीं बढ़ पाई.
इस मामले को लेकर सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेंद्र चौधरी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. जैसे ही उनसे संपर्क होता है तो उनका भी पक्ष रखा जाएगा
