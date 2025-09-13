ETV Bharat / state

उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल, दीपक जोशी बोले- गुपचुप तरीके से हुए तबादले

उत्तराखंड सचिवालय ( फोटो- ETV Bharat )

September 13, 2025

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में तबादला नीति (संशोधित) को जारी हुए करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक सचिवालय के भीतर पॉलिसी के अनुरूप ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं. इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुद सचिवालय भी पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं करवा पा रहा है तो राज्य के भीतर क्या होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, कार्यपालिका के रूप में सचिवालय किसी भी राज्य का सर्वोच्च कार्य क्षेत्र है, जहां से पूरे प्रदेश के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं. संशोधित स्थानांतरण नीति 2025: सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन के हस्ताक्षर से सचिवालय कर्मियों के लिए संशोधित स्थानांतरण नीति 2025 जारी की गई. उम्मीद जगी कि सचिवालय में लंबे समय से एक ही पद पर बैठे कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिसी आने के बाद ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल (ETV Bharat) कार्मिक विभाग में जिम्मेदारी संभालने के दौरान पहली बार आनंद वर्धन ने ही बड़े स्तर पर तबादले कर सचिवालय के बड़े-बड़े दिग्गजों को हिला दिया था. इस बार भी आनंद वर्धन के मुख्य सचिव होने के चलते कुछ इसी तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, जो अब तक तो मायूसी से ही भरी रही है. बड़ी बात ये है कि इस मामले में उत्तराखंड सचिवालय संघ भी मुख्य सचिव के सामने अपनी बात रख चुका है और तबादला नीति को लागू करवाने की भी बात कह चुका है, लेकिन अभी फिलहाल सचिवालय में लंबे समय से एक ही विभाग में जमे रहने वाले अधिकारी या कर्मचारी को हिलाने से जुड़ी कोई सूची आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही.

