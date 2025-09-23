चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर ग्रामीणों में रोष, धरना दिया, पूर्व विधायक लोढ़ा ने डीजीपी से की बात
सिरोही में चोरियों से लोगों में रोष हैं. इस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने डीजीपी से सख्त कार्रवाई की मांग की.
Published : September 23, 2025 at 6:44 PM IST
सिरोही: बरलूट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है. वर्ष 2025 में अब तक हुई दर्जनों चोरियों में से एक का भी खुलासा नहीं हुआ. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दो दिन तक बरलूट में धरना भी दिया. पुलिस के आश्वासन पर ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना खत्म किया. बाद में ग्रामीण पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा से मिले. उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई की मांग की.
लोढ़ा ने बताया कि जुलाई माह में मनोरा गांव में एक दर्जन से अधिक चोरियां हुई थी. दो माह पहले भी गांव में कई बार चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं. दो माह पहले भी ग्रामीण चोरियों के खुलासे की मांग लेकर मनोरा धरना दिया था. तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा था. इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने मनोरा पहुंचकर चोरियों को हर हाल में खोलने का भरोसा दिया. पुलिस आज तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई.
बढ़ गई चोरी की घटनाएं: ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में चोरी की वारदातें और बढ़ गई. भूतगांव, जामोतरा, बरलूट, जावाल समेत कई गांवों में लगातार चोरियां हुई. मनोरा गांव में भी चोरी की घटनाएं थमी नहीं. चार दिन पूर्व ग्रामीणों ने चोरों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे, जिनमें आरोपी स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई नतीजा सामने नहीं आया. लोढ़ा ने कहा कि बरलूट थाना क्षेत्र में महिलाओं और आम नागरिकों में चोरों का आतंक व्याप्त है. पुलिस की निष्क्रियता से अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने मांग की कि लापरवाही की जिम्मेदारी तय कर वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर चोरियों का खुलासा किया जाए. इस पर डीजीपी राजीव शर्मा ने आश्वस्त किया कि सिरोही पुलिस अधीक्षक इन मामलों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द चोरियां खोली जा सकें.