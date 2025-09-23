ETV Bharat / state

चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर ग्रामीणों में रोष, धरना दिया, पूर्व विधायक लोढ़ा ने डीजीपी से की बात

कलेक्ट्रट पर धरना देते ग्रामीण ( ETV Bharat Sirohi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 23, 2025 at 6:44 PM IST 2 Min Read

सिरोही: बरलूट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है. वर्ष 2025 में अब तक हुई दर्जनों चोरियों में से एक का भी खुलासा नहीं हुआ. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दो दिन तक बरलूट में धरना भी दिया. पुलिस के आश्वासन पर ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना खत्म किया. बाद में ग्रामीण पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा से मिले. उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई की मांग की. लोढ़ा ने बताया कि जुलाई माह में मनोरा गांव में एक दर्जन से अधिक चोरियां हुई थी. दो माह पहले भी गांव में कई बार चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं. दो माह पहले भी ग्रामीण चोरियों के खुलासे की मांग लेकर मनोरा धरना दिया था. तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा था. इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने मनोरा पहुंचकर चोरियों को हर हाल में खोलने का भरोसा दिया. पुलिस आज तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई.