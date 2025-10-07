मदन राठौड़ पर प्रहलाद गुंजल का पलटवार, बोले- भाजपा को ठोकर मारकर आया, यह लोग मुझे क्या ज्ञान देंगे
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर टिप्पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है.
Published : October 7, 2025 at 11:58 AM IST
कोटा : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान ने सियासी तूफान ला दिया है. उन्होंने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को एजेंट के रूप में भाजपा से कांग्रेस में भेजना बता दिया है. इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद गुंजल ने पूरे घटनाक्रम को बकवास बता दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री भरत सिंह का देहांत हो गया है और यह शोक का समय कांग्रेस के लिए है, इसीलिए इस पर ज्यादा बयान नहीं दे पाऊंगा.
प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यह पूरी तरह से बकवास है, इनके कहने से मैं आया हूं तो एक दो लोग को और भेज दें. मैं ठोकर मारकर आया हूं. फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं. वहां व्यक्ति पूजा शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति से बड़ा, समाज व समाज से बड़ा राष्ट्र का नारा हुआ करता था. अब व्यक्ति पूजा में परंपरा कायम हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई संगठन नहीं है. वे वैश्विक पुरुष हो गए हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को इस तरह का बयान देने के पहले चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. यह लोग मुझे क्या ज्ञान देंगे.
यह दिया था मदन राठौड़ ने बयान : कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई थी. इसी मसले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया था कि भाजपा से विधायक रहे प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी में योजना के तहत ही हमने भेजा है. अभी वह हिरण्यकश्यप के चंगुल में फंसा हुआ है.