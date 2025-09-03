बूंदी: बूंदी भाजपा के आपस में रिश्तेदार दो नेताओं के बीच विवाद सामने आया है. बूंदी से तीन बार विधायक रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक डोगरा के घर से उठे विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला सीधे पुलिस थाने जा पहुंचा. एक ओर पूर्व विधायक अशोक डोगरा हैं तो दूसरी तरफ उनकी बहू दिव्या और समधन एवं भाजपा की प्रदेश मंत्री अनुसुइया गोस्वामी हैं. दोनों पक्षों की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक डोगरा ने थाने में रिपोर्ट दी कि उनके बेटे गौरव की करीब 9 माह पहले शादी हुई. विवाह के बाद दंपती कुछ दिन बूंदी में रहे और बाद में जयपुर शिफ्ट हो गए. बताया गया कि 31 अगस्त की शाम 6 से 7 बजे पुत्रवधू दिव्या अचानक बूंदी स्थित घर आई और विवाद करने लगी. इसी दौरान उसने फोन कर अपनी मां भाजपा प्रदेश मंत्री अनुसुइया गोस्वामी, मामा, भाई और 7-8 लोगों को बुला लिया. डोगरा का आरोप है कि सभी ने घर में घुसकर गाली-गलौच कर कमरे में तोड़फोड़ की. घर के सीसीटीवी कैमरे का सीपीयू भी उठा ले गए. इस पर पुलिस ने दिव्या, उसकी मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

यह हमारे परिवार का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा. : अशोक डोगरा, पूर्व विधायक

दूसरी ओर महिला थाना प्रभारी यशोराज मीणा ने बताया कि अनुसुइया गोस्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी के ससुराल पहुंचे तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और रोशन घेघट ने उनसे धक्का-मुक्की, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया. महिला थाना पुलिस ने अग्रवाल और रोशन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. क्रॉस केस दर्ज किए गए. दोनों मामलों की जांच कोतवाली पुलिस के एएसआई खेमराज को सौंपी गई है.

सालों से भाजपा से जुड़े हैं दोनों पक्ष : पूर्व विधायक अशोक डोगरा बूंदी से साल 2008 से 2018 तक लगातार तीन बार विधानसभा चुनाव जीते थे. इसके साथ ही साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा से चुनाव हार गए थे, जबकि उनकी समधन अनसूईया गोस्वामी कोटा शहर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं. वर्तमान में वे भाजपा की प्रदेश मंत्री हैं.

घर के बाहर हुआ था हंगामा : यह पूरा घटनाक्रम 31 अगस्त की रात को हुआ था, जिसमें पूर्व विधायक के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया था. अंदर चल रहे घटनाक्रम की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने सभी लोगों को समझाइश कर अलग करवाया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था. बाद में इस घर को पुलिस ने बंद करवा दिया था और सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था. इसके बाद पूर्व विधायक डोगरा और भाजपा प्रदेश मंत्री अनसूईया गोस्वामी अलग-अलग थाने पर पहुंचे, जहां एक दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दी थी. इसमें अशोक डोगरा की शिकायत पर एक सितंबर और अनसूईया गोस्वामी के पक्ष की शिकायत पर 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है.