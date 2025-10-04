ETV Bharat / state

पूर्व नेता प्रतिपक्ष डूडी पंचतत्व में विलीन, गहलोत व डोटासरा ने दिया कंधा

सोनिया गांधी की ओर से पुष्प चक्र चढ़ाया: इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर डेढ़ बजे बीकानेर डूडी के आवास पर पहुंचे. उन्होंने डूडी को श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किया.

बीकानेर: राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को शनिवार को अंतिम विदाई दी गई. उनके उदयरामसर स्थित फार्महाउस में अंत्येष्टि की गई. पुत्र अजयसिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी. शुक्रवार देर रात डूडी का निधन हो गया था. उनके निधन का समाचार मिलने के बाद शनिवार सुबह से ही बीकानेर, नोखा और आस-पास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास पर पहुंचना शुरू हो गए.

पढ़ें: कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

गहलोत व डोटासरा ने दिया कंधा: दोपहर दो बजे डूडी के निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा रवाना हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक अंतिम यात्रा में 'रामेश्वर डूडी अमर रहें', 'किसान केसरी अमर रहें' का नारा लगाते रहे. डूडी की अंतिम विदाई में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कंधा दिया.

अर्थी को कंधा देते डोटासरा व गहलोत (ETV Bharat Bikaner)

राजस्थान के लिए बड़ी क्षति: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रामेश्वर डूडी का असमय चले जाना कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आम जनता, किसान और राजस्थान के लिए एक बड़ी क्षति है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि आज किसानों की एक बुलंद आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई. यह पूरे राजस्थान के लिए बड़ी पीड़ा है.

डूडी की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग (ETV Bharat Bikaner)

अंत्येष्टि में शामिल हुए कई नेता: अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शनिवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल सहित कई विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे.