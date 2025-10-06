ETV Bharat / state

पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का तंज: जनता का भरोसा खो चुकी है बीजेपी सरकार, प्रदेश में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था

पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. डॉ. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से दो साल पहले जब प्रदेश में भजनलाल सरकार आई है, तब से राजस्थान में चिकित्सा का ढांचा चरमरा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब देश में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था नंबर वन थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी गहलोत सरकार की चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण दिया करते थे. राजस्थान में कोरोना प्रबंधन को पूरी दुनिया ने देखा और डब्ल्यूएचओ ने प्रमाण पत्र भी दिया.

अजमेर: जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल (एसएमएस ) के ट्रॉमा वार्ड में हुए अग्निकांड में मरीजों की मौत के मामले में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का बयान सामने आया है. डॉ. शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जबकि विगत कांग्रेस सरकार में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था देश में नंबर वन थी. कोरोना प्रबंधन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही तारीफ नहीं की, बल्कि देश-विदेश में भी सराहना हुई थी. भाजपा सरकार में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है.

डॉ. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए तक का किया. लोगों के लिए अस्पतालों में निशुल्क जांच और दवा की गई. कांग्रेस सरकार में 17 मेडिकल कॉलेज बने. कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता थी कि राजस्थान के 7 करोड़ नागरिकों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले.

बैन दवा बेच रही है सरकार: डॉ. शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 25 लाख रुपए तक के इलाज की योजना को बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को आज पता नहीं है कि उन्हें निःशुल्क इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में मिलेगा या नहीं मिलेगा. प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें समय पर पेमेंट नहीं हो रहा है. पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्त दवा योजना के नाम पर भाजपा सरकार 'जहरीली दवा' बेच रही है. इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए और क्या हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीला सिरप पीने से छोटे बच्चों की मौत हो रही है. दवाई से किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए.

लोकतंत्र को कमजोर कर रही सरकार: डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के अध्यक्ष को पीटा गया, जो अस्पताल में भर्ती है. उन्होंने कहा कि शिक्षा या चिकित्सा क्षेत्र में विचारधारा के लोगों को लगाया जाएगा तो मेरा मानना है कि भाजपा देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ प्रदेश की जनता ने भी देखा है. कांग्रेस की सरकार में शिक्षा और चिकित्सा प्राथमिकता थी. वर्तमान सरकार सड़कों पर बने गड्ढों को भी नहीं भर पा रही है. प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसान रो रहा है. किसानों को मुआवजे का एक पैसा भी नहीं मिला.

डॉ. शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2 साल में किस वर्ग के लिए काम किया है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में निकलते हैं और कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर घूमते हैं. जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एमएलए के जन्मदिन पर जाकर मुख्यमंत्री उन्हें जयपुर से लाकर जूते पहनाते हैं, प्रदेश में यह तमाशा कब तक चलेगा.