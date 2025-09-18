ETV Bharat / state

नेपाल तक का रेड कॉरिडोर, हथियार, गोली और फाइनेंशियल सपोर्ट ठप, इसलिए आई चिट्ठी : डीएम अवस्थी

छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा कि जो चिट्ठी जारी हुई है और जो मीडिया में दिख रही है, उससे एक बात तो साफ है कि नक्सलियों में बहुत हताशा है. उनको ये लगने लगा है कि अब उनकी हर कोशिश बेकार है. अब उन्हें समर्पण करके शांति से जीवन गुजारा करना चाहिए. इसलिए वो समर्पण के मूड में आ गए हैं,अगर ये चिट्ठी वास्तव में नक्सलियों की है. लेकिन इसमें संदेह इसलिए भी रहता है कई बार दूसरी तरह की बातें आ जाती है. लंबे समय से चले आ रहे नक्सल की समस्या को खत्म करने के लिए यह बहुत बड़ी बात है और जो चिट्ठी जारी हुई है अगर ये सही है तो यह बहुत ऐतिहासिक तिथि है.

-- रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है.जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की घेराबंदी की है, उसके बाद नक्सली अपने खत्म होने का डर मन में पाल बैठे हैं. यही वजह है कि अब बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आने के लिए नक्सली संगठन सरकार को पत्र भेज रहे हैं. आखिर इस पत्र भेजने का मकसद क्या है. नक्सलियों का कितना वजूद छत्तीसगढ़ में बचा है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने ईटीवी भारत से खास बात की.पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि यदि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के लिए पत्र भेजा है और वो मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. भारत के इतिहास में यह देश की बहुत बड़ी जीत है.आईए जानते हैं नक्सलियों की चिट्ठी के मायने क्या हैं.

देखिए जिस तरह से फोर्स अभी काम कर रही है वो बड़ा कारण है. नक्सलियों के इस मोड में आने की वजह देखिए. 21 मई को जब बसवा राजू की एनकाउंटर में डेथ हुई उसके बाद से ही बहुत बड़ा डेमोरलाइजेशन नक्सलियों के लिए था. जो उनके आर्म फोर्स को तैयार करता था उसके वो कमांडर रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, और सबसे मजबूत घेरे में रहे हैं. वहां तक सुरक्षा बल पहुंच गए हैं. उसके बाद उनका मारा जाना उनके सुरक्षा घेरे तक पहुंच जाना अब यह नक्सलियों को लगने लगा है कि वो सुरक्षित नहीं है. इसके अलावा कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है. खास तौर से सुजाता ने जो सरेंडर किया है जो किशन जी की पत्नी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है. उनका भी सरेंडर हो गया तो यह पक्का लगता है कि नक्सलियों के भीतर ये हताशा है. इन लोगों को यह लगने लगा है कि जो लोग बचे हैं वह भी मारे जाएंगे. अब परिस्थितियों ऐसी है उन्हें लगने लगा है कि अब इससे ज्यादा दूर तक ले जाना संभव नहीं है.

जंगल में बड़ी चुनौती है आईईडी ब्लास्ट में एक एएसपी खो चुके हैं. उसके अलावा नक्सली अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं. उसके बाद उनकी गतिविधियां लगातार जारी है. तो ऐसे में जो गतिविधियां जारी है तो क्या यह कैसे मान जाए कि वह सरेंडर करना.

अभी यह माना जाए कि उनकी जो बातें हैं वह डाउन द लाइन नहीं पहुंची है. अभी लेटर कल जारी हुआ है तो बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा. धीरे-धीरे उनके पास जाएगा. नक्सलियों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी जल्दी इस बात को पहुंचा दे. लेकिन धीरे-धीरे उनकी बात वहां तक पहुंचेगी. लेकिन अगर उसके बाद भी ये सभी बातें जारी रहती है तो यह माना जाएगा कि यह चिट्ठी उनकी नहीं है. अगले एक-दो दिन में इसका खंडन भी जारी हो जाएगा. लेकिन इस स्थिति से एक बात तो साफ है कि अगर यह चिट्ठी ऑथेंटिक है तो नक्सलवाद समाप्त हो गया है. लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे इनका पुराना इतिहास रहा है कि जब भी शांति वार्ता की बात हुई है इनका एक कैडर ऐसा रहा है जो उसका विरोध करता रहा है और उन्होंने बात नहीं मानी है. लेकिन तब की परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में अंतर है. क्योंकि इनके बहुत सारे वैसे लोग जो नीतियां बनाते थे,जो बड़े नाम थे, वह मारे जा चुके हैं तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह डर अब उन लोगों के भीतर साफ तौर पर है.

जंगल से एक बड़ी लड़ाई चल रही है. बस्तर को बनाने का काम जो आपके नेतृत्व में हुआ, एक संरचना वहां बनी है, आज भी कितनी बड़ी चुनौती है जो आज जंगल में स्थितियां बनी हुई है.

पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि अगर यह सरेंडर होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल होगी. अगर ये सरेंडर करके आते हैं तो वो स्वयं ही बता देंगे कि आईडी कहां पर लगी हुई है और उसका पुराना इतिहास है. जो लोग सरेंडर करके पुलिस के पास आए हैं उन लोगों ने पुलिस की बहुत मदद की है. ऐसे लोगों ने प्रशासन के साथ काफी मदद की है. डीआरजी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है तो सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के उन लोगों ने काम किया है. नारायणपुर में जो एनकाउंटर हुआ है अगर उसमें डीआरजी नहीं होती तो इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती. हम लोगों के लिए जंगल में आईईडी एक बड़ा खतरा है और हमेशा वो रहेगा तो ऐसे में उसको निकालना बहुत जरूरी है.

नक्सलियों के बारे में यह इनपुट आते हैं कि हमने हिडमा को घेरने का काम किया है. बस्तर आईजी ने कहा कि हम हिडमा को घेरने के लिए काम कर रहे हैं. गरियाबंद में जिस नक्सली महिला ने सरेंडर किया है उनका कहना है कि अब 30 से 25 लड़के बचे हुए हैं आपको क्या लगता है.

निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी वजह है. जो बड़े लड़ाके थे वह मारे जा चुके हैं. जो छोटे-मोटे कैडर हैं या तो मारे गए हैं या तो सरेंडर कर चुके हैं. बड़े कैडर जो सीसी मेंबर हैं, जोनल मेंबर हैं वह भी मारे जा रहे हैं. तो बहुत कम लोग सचमुच में बचे हैं और ऐसे ही स्थिति रहती है तो वह लोग भी नहीं बचेंगे. यह ने लोग वह मान लिए हैं. यह चिट्ठी शायद बचे हुए कैडर को बचाने के लिए भी हो सकती है.अगर सही इंटेंशन से नक्सलवाद समाप्त हो जाता है भारत के लिए देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.

कुछ लोग जो नक्सली पर काम किए हैं उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से फोर्स ने काम किया है उसने नक्सलियों की आर्थिक संरचना को तोड़ दिया है. इसे लेकर आप क्या कहेंगे, कोई दूसरे सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है.

यह सही है कि नक्सलवाद को समाप्त करने की रणनीति जो मोदी जी की सरकार बनी उस समय से हुआ, उसमें जो भी नक्सलियों के सपोर्टर थे या जो डर से उनके लिए काम करते थे वह सभी से अलग हो गए हैं. आज 12 साल हो गए और गृह मंत्री जी ने 2026 में समाप्ति की घोषणा कर दी है. पिछले 10-12 सालों में जिस तरीके से कम हुआ है जो रणनीति बनी है उसमें इसे तोड़ने का काम किया है. जो नक्सलियों का फाइनेंसियली सपोर्ट करते थे, इनको कहां-कहां से हथियार मिल सकता है, कहां से स्मगलिंग होती है, कौन फाइनेंशियल मदद करता है सबको पकड़ा गया. सब लोगों को न्यूट्रिलाइज किया गया. सभी तरफ से उनको घेर लिया गया. अब की हालत में ना तो उनके पास एनीमेशन आ रहा है, ना तो उनके पास हथियार आ रहा है और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है.

क्योंकि पॉलीटिकल आईडियोलॉजी देश में ऐसी आई है जो नक्सलवाद को समाप्त करना ही मकसद रखे हुए है. केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि आप आ जाइए समर्पण कर दीजिए. एक बेहतर सरेंडर पॉलिसी भी बनाया गया है. अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि सरेंडर करने में फायदा ज्यादा है. पहले इन लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ये स्थिति होगी. पहले जब यह क्रांति की बात थी और इनके वजूद ने लाल कॉरिडोर या रेड कॉरिडोर का गढ़ कहा गया अब वह हट गया. अब बचा कुछ नहीं है. नक्सलियों का नेपाल से काठमांडू तक आना जाना था. नेपाल के आज जो हालात हैं, देश के हालत में है वह अलग ही बना हुआ हैं. इस समय बहुत गहरे संकट में नक्सली है और यही वजह है इस तरह की चिट्ठी आई है.

छत्तीसगढ़ के जिस अभियान को अपने शुरू किया था. जिस तरीके की रणनीति रखी गई थी. आपको क्या लगता है 26 में छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त होगा.

पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है. जिस तरीके से काम चल रहा है जिस तरीके से कम कर रहे हैं बिल्कुल अब यह होगा और मैं पूरी तरह आसावान भी हूं. यह सिर्फ आशा का विषय नहीं है. इसके पीछे जिस तरह की रणनीति दिख रही है. पिछले 2 सालों से किस तरीके से कम हुआ है. सुरक्षाबलों ने जिस तरीके से काम किया है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षाबलों के काम को लेकर जो विश्वास बढ़ा है. सिक्योरिटी डिफिसिट पहले जो होती थी वो नहीं है. वह ऐसी कोई स्थिति नहीं है जनता का कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं है. जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. अब लोगों को यह लगने लगा है दिक्कत उन्हीं को है जो लोग मुख्यधारा से अलग है. अगले 6 महीने के भीतर मुझे ऐसा लगता है नक्सली मुक्त भारत होगा.

