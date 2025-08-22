खूंटी: रिम्स-2 को लेकर रांची के नगड़ी में जमीन विवाद में अब सियासी पारा चढ़ गया है. किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 24 अगस्त को नगड़ी में उसी जमीन पर हल चलाया जाएगा, जहां रिम्स-2 बनाने की योजना है.

किसानों के समर्थन और कार्यक्रम के सिलसिले पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन शुक्रवार को खूंटी के हुटार पहुंचे और पड़हा राजा सोमा मुंडा से मुलाकात की. उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए आदिवासी नेता से समर्थन मांगा. इस दौरान सोमा मुंडा ने उन्हें आश्वासन दिया कि खूंटी जिले से पांच से दस हजार लोग नगड़ी पहुंचकर आंदोलन में हिस्सा लेंगे.

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान (Etv Bharat)

नगड़ी में उपजाऊ भूमि पर रिम्स-2 बनाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा. 24 अगस्त को होने वाले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में कई जिलों से आदिवासी संगठन के लोग आएंगे: सोमा मुंडा, आदिवासी नेता

इसके बाद चंपाई सोरेन खूंटी के होटल पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार भी मौजूद रहे. पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा अस्पताल का कोई विरोध नहीं है. सरकार रिम्स-2 क्या 3-4 भी बनाएं, लेकिन नगड़ी की उपजाऊ जमीन पर नहीं बनने दिया जाएगा. सरकार को रिम्स-2 बनाना ही है तो रांची के ही स्मार्ट सिटी में पड़ी खाली जमीन पर बनाएं.

सरकार में इच्छाशक्ति की कमी: चंपाई सोरेन

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी में सरकार, निजी क्षेत्र के लोगों को जमीन दे सकती है लेकिन रिम्स-2 के लिए क्यों नहीं? उन्होंने खूंटी-सिमडेगा मुख्य सड़क पर ढाई महीने से टूटा पुल और डायवर्सन नहीं बनने पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि यह सरकार की इच्छाशक्ति की कमी है. चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार को बने आठ महीने हो गए लेकिन झारखंड में लगभग सभी विकास कार्य लंबित हैं.

अर्जुन मुंडा का चंपई सोरेन ने समर्थन किया

दरअसल, शुक्रवार को पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर झारखंड सरकार को सलाह दी कि खूंटी में प्रस्तवित नॉलेज सिटी में 400 एकड़ भूखंड मौजूद है, वहां एम्स 2 का निर्माण करवाएं. रांची रिंग रोड भी काफी नजदीक भी है. अर्जुन मुंडा की इस सलाह की चंपई सोरेन ने सराहना करते हुए कहा कि रिम्स-2 के लिए नॉलेज सिटी की जमीन बेहतर होगी और यहां बनने से सबको लाभ मिलेगा.

