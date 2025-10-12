कलम बंद या कलमबंद साजिश?, भूपेश बघेल का तंज, बोले- फैसला लिखा रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे’
कलमबंद बयान को लेकर भूपेश बघेल ने EOW पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
October 12, 2025
रायपुर: छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस में ‘कलमबंद बयान’ अब राजनीति का तगड़ा मुद्दा बन गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने EOW पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जांच एजेंसियां खुद पटकथा लिख दें, तो अदालत में सच की जगह साजिश हावी हो जाती है. दरअसल, रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उस वक्त सवाल खड़े कर दिए जब आरोपी निखिल चंद्राकर का पहले से टाइप्ड कलम बंद बयान कोर्ट में पेश कर दिया गया.
कोर्ट ने इस पर EOW-ACB के निदेशक अमरेश मिश्रा से जवाब तलब किया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे न्याय प्रक्रिया का मज़ाक करार देते हुए तंज कसते हुए शेर पढ़ा और कहा कि, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे.
अदालत में ‘टाइप्ड बयान’, EOW को नोटिस: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने EOW को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि एजेंसी ने आरोपी का मौखिक बयान दर्ज कराने की बजाय पहले से तैयार टाइप्ड बयान कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने इस पर EOW-ACB निदेशक अमरेश मिश्रा से जवाब तलब किया है.
पूर्व CM का हमला: भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, अब लगता है, कलम भी सरकार के इशारे पर चल रही है. जांच एजेंसियां झूठे बयान और सबूत खुद बनाने लगी हैं. शायद अब सुपारी पर काम हो रहा है.उन्होंने इसे “न्यायिक धोखाधड़ी” बताया और मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच हो.
कांग्रेस के आरोप: पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने EOW/ACB पर गंभीर आरोप लगाए है. झूठे साक्ष्य गढ़ने और आपराधिक षडयंत्र रचने की बात कही. फॉरेंसिंक जांच में दो अलग-अलग फॉन्ट मिलने का दावा किया. जांच निष्पक्ष न होने पर लोकतंत्र के चरमराने की चेतावनी दी.
कैसे खुला ‘कलमबंद बयान’ का राज़: दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ कि निखिल चंद्राकर का बयान मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक रूप से दर्ज नहीं हुआ, बल्कि पेन ड्राइव से लाया गया टाइप्ड बयान ही अदालत में पेश कर दिया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बयान में अदालत से स्वीकृत फॉन्ट Ubuntu का प्रयोग नहीं था. वही फॉन्ट मिला जो आमतौर पर EOW/ACB के दस्तावेजों में प्रयोग होता है. इससे साबित होता है कि बयान अदालत के बाहर टाइप किया गया और बाद में कोर्ट में पेश हुआ.
शिकायतें और फॉरेंसिक रिपोर्ट: कांग्रेस नेता और वकील गिरीश चंद्र देवांगन ने 10 अक्टूबर को CJM के समक्ष परिवाद दायर किया. फॉरेंसिक विशेषज्ञ इमरान खान की रिपोर्ट में फॉन्ट और टाइपिंग शैली में अंतर मिला. इसके पहले 12 सितंबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (सतर्कता) को भी शिकायत सौंपी जा चुकी थी.
दो और मामलों का खुलासा: कांग्रेस का दावा है कि 30 सितंबर 2025 को दो और अदालतों में भी इसी तरह पेन ड्राइव से बयान दर्ज किए गए. अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई और कंप्यूटरों को सुरक्षित रखने की मांग की है.
जब विधायिका के इशारे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिल जाएं, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? एजेंसियां कठपुतली बन चुकी हैं. अब अदालतों पर भी दबाव के संकेत मिल रहे हैं.- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री
कांग्रेस की पांच मांगें
- इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
- EOW/ACB निदेशक अमरेश मिश्रा और दो अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज हो.
- जांच पूरी होने तक इन अधिकारियों को पद से हटाया जाए.
- अदालत खुद उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में ले.
- ऐसी नज़ीर बने जिससे किसी वकील या अभियुक्त का न्याय पर भरोसा न टूटे.