ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ किसी देश ने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी चिंता : गहलोत
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर दौरे में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर भारत सरकार को निशाने पर लिया.
Published : September 20, 2025 at 7:31 PM IST
डूंगरपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंचे. यहां एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया के माताजी की विनयांजलि सभा में हिस्सा लिया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का साथ किसी देश ने नहीं दिया, जबकि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था. अमेरिका ने क्या किया, सबको पता है. रूस ने भी साथ नहीं दिया. भारत सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद सड़क मार्ग से सागवाड़ा के लिए रवाना हुए. गहलोत ने कहा कि सरकार के डबल इंजन का नारा फेल हो गया है. हर गांव में 'राज' नाम की कोई चीज नहीं है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि विपक्ष की आलोचना को स्वीकार करे.
पढ़ें: मीडिया के सामने एक्टिंग छोड़ें...अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को लेकर ये क्या कह दिया ?
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. सरकार का कोई अंकुश नहीं है. प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है. भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं. न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई ये सब दबाव में हैं. जिससे लोग घबराए हुए हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वोट चोरी की बात सामने आ रही है. ये नौबत क्यों आई. चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वे निष्पक्ष चुनाव करवाए. इसे लेकर लोगों में गुस्सा है. हालात गंभीर हैं. पूर्व मंत्री रामपाल जाट, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे.