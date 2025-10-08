पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण, गहलोत-पायलट दिखे एक मंच पर
कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहा कि राजस्थान में सिस्टम कोलैप्स हो गया है. सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं बचा है.
Published : October 8, 2025 at 8:08 PM IST
भीलवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को एक मंच पर नजर आए. मौका था पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण का. बाद में पायलट ने सीजेआई पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'नफरत की राजनीति का परिणाम' बताया. साथ ही बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार को 'कुर्सी से चिपके' बताकर जमकर हमला बोला और दावा किया कि वहां बदलाव होगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश पर कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों से टकराव की स्थिति है. जहर फैलाने की कोशिश की गई है. उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है. देश में इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है.
सिस्टम कोलैप्स कर रहा: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि यह हादसा दर्शाता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है. झालावाड़ में निर्दोष बच्चों की मौत हो जाती है, जयपुर में एक टैंकर से हादसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई. मंगलवार रात्रि को एक और हादसा हो गया था. एसएमएस अस्पताल में हादसा हुआ, प्रशासन, सरकार और सिस्टम की ना कोई दिशा है, ना कोई कंट्रोल है. व्यवस्थागत खामियों के चलते निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार में कोई यह कहने वाला नहीं है कि दोबारा ऐसा हादसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 'कमेटी बना देना, जांच करा देना, आगे चल देना,' यह सरकार का रवैया हो गया है.
बिहार में जनता बदलाव चाहती है: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन 20 वर्ष से वे कुर्सी से चिपके हुए हैं. सत्ता के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं. उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए बिहार की जनता को कंप्रोमाइज कर दिया है. अब जनता बिहार की बदलाव चाहती है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बिहार में युवाओं को आकर्षित कर रही है. बिहार चुनाव में बदलाव होगा.
संस्कारी लोग राजनीति में आएं: बाड़मेर में मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद अंदरखाने हो रहे विरोध पर पायलट ने कहा कि राजनीति में शिक्षित और संस्कारी लोग आएंगे, तो समाज के लिए सकारात्मक बदलाव होगा. देश की राजनीति सुधरेगी और देश भी सुंदर बनेगा. अंता सीट पर कांग्रेस पार्टी से नरेश मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि टिकट वितरण का निर्णय पार्टी करेगी. इस मौके पर पायलट ने कॉलेज छात्राओं से संवाद किया. इसमें पायलट ने कहा कि वर्तमान राजनीति के दौर में स्वच्छ राजनेताओं को ही राजनीति में आगे आना चाहिए, जिससे राजनेताओं की भी साफ छवि रहे.