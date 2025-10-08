ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण, गहलोत-पायलट दिखे एक मंच पर

कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहा कि राजस्थान में सिस्टम कोलैप्स हो गया है. सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं बचा है.

Shiv Charan Mathur statue
माथुर के परिजनों के साथ अशोक गहलोत व सचिन पायलट (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को एक मंच पर नजर आए. मौका था पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण का. बाद में पायलट ने सीजेआई पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'नफरत की राजनीति का परिणाम' बताया. साथ ही बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार को 'कुर्सी से चिपके' बताकर जमकर हमला बोला और दावा किया कि वहां बदलाव होगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश पर कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों से टकराव की स्थिति है. जहर फैलाने की कोशिश की गई है. उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है. देश में इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है.

सिस्टम कोलैप्स कर रहा: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि यह हादसा दर्शाता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है. झालावाड़ में निर्दोष बच्चों की मौत हो जाती है, जयपुर में एक टैंकर से हादसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई. मंगलवार रात्रि को एक और हादसा हो गया था. एसएमएस अस्पताल में हादसा हुआ, प्रशासन, सरकार और सिस्टम की ना कोई दिशा है, ना कोई कंट्रोल है. व्यवस्थागत खामियों के चलते निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार में कोई यह कहने वाला नहीं है कि दोबारा ऐसा हादसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 'कमेटी बना देना, जांच करा देना, आगे चल देना,' यह सरकार का रवैया हो गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण... (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: गहलोत बोले- SMS हादसा इस सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण

बिहार में जनता बदलाव चाहती है: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन 20 वर्ष से वे कुर्सी से चिपके हुए हैं. सत्ता के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं. उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए बिहार की जनता को कंप्रोमाइज कर दिया है. अब जनता बिहार की बदलाव चाहती है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बिहार में युवाओं को आकर्षित कर रही है. बिहार चुनाव में बदलाव होगा.

संस्कारी लोग राजनीति में आएं: बाड़मेर में मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद अंदरखाने हो रहे विरोध पर पायलट ने कहा कि राजनीति में शिक्षित और संस्कारी लोग आएंगे, तो समाज के लिए सकारात्मक बदलाव होगा. देश की राजनीति सुधरेगी और देश भी सुंदर बनेगा. अंता सीट पर कांग्रेस पार्टी से नरेश मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि टिकट वितरण का निर्णय पार्टी करेगी. इस मौके पर पायलट ने कॉलेज छात्राओं से संवाद किया. इसमें पायलट ने कहा कि वर्तमान राजनीति के दौर में स्वच्छ राजनेताओं को ही राजनीति में आगे आना चाहिए, जिससे राजनेताओं की भी साफ छवि रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

EX CM ASHOK GEHLOTCONGRESS LEADER SACHIN PILOTEX CM SHIVCHARAN MATHURSHIV CHARAN MATHUR STATUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ऑपरेशन साइबर शील्ड: 9 अपराधी चढ़े हत्थे, छह राज्यों में 30 से ज्यादा शिकायतें, 10 करोड़ की साइबर ठगी

सुंदर जैन के शंख की गूंज बनी पहचान, सेहत से साधना तक मिलती नई शक्ति

'अमित शाह से सावधान रहें पीएम मोदी': ममता बनर्जी ने क्यों दी यह सलाह?

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा वाले मामलों में पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशानिर्देश बनाने की केंद्र की याचिका खारिज की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.