पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण, गहलोत-पायलट दिखे एक मंच पर

भीलवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को एक मंच पर नजर आए. मौका था पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण का. बाद में पायलट ने सीजेआई पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'नफरत की राजनीति का परिणाम' बताया. साथ ही बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार को 'कुर्सी से चिपके' बताकर जमकर हमला बोला और दावा किया कि वहां बदलाव होगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश पर कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों से टकराव की स्थिति है. जहर फैलाने की कोशिश की गई है. उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है. देश में इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है.

सिस्टम कोलैप्स कर रहा: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि यह हादसा दर्शाता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है. झालावाड़ में निर्दोष बच्चों की मौत हो जाती है, जयपुर में एक टैंकर से हादसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई. मंगलवार रात्रि को एक और हादसा हो गया था. एसएमएस अस्पताल में हादसा हुआ, प्रशासन, सरकार और सिस्टम की ना कोई दिशा है, ना कोई कंट्रोल है. व्यवस्थागत खामियों के चलते निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार में कोई यह कहने वाला नहीं है कि दोबारा ऐसा हादसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 'कमेटी बना देना, जांच करा देना, आगे चल देना,' यह सरकार का रवैया हो गया है.