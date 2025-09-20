पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर जानलेवा हमला, कोटा किया रेफर
बूंदी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया गया है. हमलावर फरार हो गए.
Published : September 20, 2025 at 5:35 PM IST
बूंदी: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर शनिवार को कुछ लोगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला किया. वे भाजपा की एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे. हमले के बाद कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न हो गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, एएसपी उमा शर्मा, डीएसपी अरुण मिश्रा और कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह तत्काल अस्पताल पहुंचे. सुरेश अग्रवाल को कोटा रेफर किया गया है.
अस्पताल में भर्ती सुरेश अग्रवाल ने बताया कि वे अपने वाहन से होटल गणगौर की ओर जा रहे थे. हमलावर पहले से ही एक कार में घात लगाए बैठे थे, जैसे ही अग्रवाल वहां पहुंचे, चार से पांच बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमले के बाद लहूलुहान अग्रवाल सड़क पर गिर पड़े.
पढ़ें: जैसलमेर विधायक के बेटे, भाई और भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज, यह है पूरा मामला
उन्हें गंभीर अवस्था में तत्काल अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करते हुए पर्चा बयान लिया. घटना के प्रत्यक्षदर्शी शैलेश चौबीसा ने बताया कि उन्होंने घायल अग्रवाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी है. हमलावरों की पहचान करने के लिए होटल गणगौर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है. एसपी ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है, जल्द ही हमलावरों के गिरफ्तार होने की उम्मीद है.
हमले पर जताई नाराजगी: भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हमले पर नाराजगी जताई है. भाजपा पार्षद संजय शर्मा ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. भाजपा इस तरह की वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगी. हमले की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक अस्पताल में जमा हो गए. कार्यकर्ताओं ने हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.