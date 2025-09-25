ETV Bharat / state

बिहार चुनाव 2025 में कैसे डालें वोट? जान लें प्रक्रिया

मसौढ़ी में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन गांव-गांव पहुंचकर लोगों को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूक कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

BIHAR ELECTIONS 2025
वोट डालने की जानकारी ले रहे ग्रामीण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
पटना: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है. इसी क्रम में निशियावां, उस्मानचक, नूरा, देवरिया, हसनपुरा, नदौना, नदौल और भगवानगंज समेत कई पंचायतों में ईवीएम डेमोंसट्रेशन वैन के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है और मतदान का महत्व समझाया जा रहा है.

गांव-गांव पहुंच रही ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन: ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन गांव-गांव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को इवीएम और वीवीपैट (वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) के प्रयोग से संबंधित जानकारी दे रही है. इन वैनों के माध्यम से मतदाताओं को हैंडस-ऑन अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि मतदान के दिन उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो.

BIHAR ELECTIONS 2025
गांव-गांव पहुंच रही ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन (ETV Bharat)

पहली बार वोट डालने वालों पर खास नजर: विशेषकर नये मतदाताओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है. साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया के प्रति भ्रम दूर हो.

मतदाताओं का भ्रम किया जा रहा दूर: मतदान दिवस से पहले यह डेमो अभ्यास उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की प्रयोगात्मक अभ्यास कर आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है. साथ ही मतदाताओं को वोट डालने की बिल्कुल सरल और पारदर्शी प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है.

BIHAR ELECTIONS 2025
ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन से महिलाओं को किया जा रहा जागरूक (ETV Bharat)

मतदाता प्रक्रिया में लोगों का बढ़ रहा विश्वास: इसके तहत यह दिखाया जा रहा है कि मतदान के बाद वीवीपैट से पर्ची निकलती है, जिसे मतदाता देखकर पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है. इसके अलावा ग्रामीण शहरी मतदाताओं की शंका दूर होने से मतदाता प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ रहा है.

''गांव-गांव में वोटरों को जागरूक करने के लिए ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन के जरिए लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बताया जा रहा है. साथ ही मॉक पोल के जरिए उन्हें वोट के तरीके के बारे में जानकारी दी जा रही है. यह चुनाव तक कार्यक्रम चलेगा''. -लाला प्रसाद, नोडल पदाधिकारी

