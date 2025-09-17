ETV Bharat / state

EVM बैलेट पेपर अब होंगे और स्पष्ट, पहली बार रंगीन तस्वीरें होंगी शामिल, बिहार से होगी नई पहल की शुरुआत

निर्वाचन आयोग लोगों की सुविधा के लिए हमेशा नया प्रयोग करने में जुटा रहता है. अबकी बार ईवीएम बैलेट पेपर को सुंदर बनाया जा रहा.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ईवीएम बैलेट पेपर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी व आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन और छपाई के नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें और पढ़ने योग्य बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया है. आगामी चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें बैलेट पेपर पर शामिल होंगी. इस पहल की शुरुआत बिहार से की जाएगी. निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है.

चुनाव नियमों में अहम बदलाव : निर्वाचन आयोग ने 1961 के चुनाव नियमों के नियम 49B के तहत मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य बैलेट पेपर की स्पष्टता और पठनीयता को और बेहतर बनाना है. आयोग का मानना है कि मतदाता को सही जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से मिलनी चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया सहज हो.

Election Commission Of India
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी (ETV Bharat)

6 महीनों में 28 सुधार : ईसीआई ने पिछले छह महीनों में कुल 28 सुधारात्मक पहलें की हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया को और सुविधाजनक व आधुनिक बनाया जा सके. ईवीएम बैलेट पेपर में यह बदलाव भी उन्हीं सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है. इसके साथ ही अब से ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन रूप में छपेंगी. खास बात यह होगी कि उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से में दिखाई देगा. इससे मतदाताओं को उम्मीदवार को पहचानने में आसानी होगी और भ्रम की स्थिति खत्म होगी.

क्रमांक और नाम अब होंगे और स्पष्ट : नई गाइडलाइंस के तहत उम्मीदवारों और नोटा (NOTA) के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखे जाएंगे. इनका फॉन्ट आकार 30 होगा और यह बोल्ड में रहेगा. इससे अंक और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे. वहीं सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक समान फॉन्ट और पर्याप्त बड़े आकार में छापे जाएंगे ताकि पढ़ने में किसी को कठिनाई न हो.

मजबूत कागज और रंगीन पेपर का उपयोग : ईवीएम बैलेट पेपर अब 70 जीएसएम पेपर पर छपेंगे. विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के पेपर का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए विशेष आरजीबी मान तय किए गए हैं. इससे बैलेट पेपर न केवल मजबूत बल्कि दिखने में भी और स्पष्ट होंगे.

बिहार से होगी शुरुआत : निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि इन उन्नत बैलेट पेपरों का इस्तेमाल सबसे पहले बिहार में होने वाले आगामी चुनाव में किया जाएगा. इसके बाद इसे देशभर के चुनावों में लागू किया जाएगा. आयोग का मानना है कि इस सुधार से मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल और मतदाताओं के अनुकूल बनेगी. इस तरह ईसीआई की यह नई पहल न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि मतदाताओं के विश्वास और सुविधा को भी और मजबूत करेगी.

ये भी पढ़ें :-

गलत सूचना से निपटने के लिए संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा चुनाव आयोग

476 राजनीतिक दलों ने 6 साल से नहीं लड़ा एक भी चुनाव, ​​अब निर्वाचन आयोग करने जा रहा ये बड़ी कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

चुनाव आयोगBIHAR ELECTION 2025EVM BALLOT PAPERईवीएम बैलेट पेपरELECTION COMMISSION OF INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.