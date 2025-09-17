ETV Bharat / state

EVM बैलेट पेपर अब होंगे और स्पष्ट, पहली बार रंगीन तस्वीरें होंगी शामिल, बिहार से होगी नई पहल की शुरुआत

पटना : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी व आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन और छपाई के नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें और पढ़ने योग्य बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया है. आगामी चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें बैलेट पेपर पर शामिल होंगी. इस पहल की शुरुआत बिहार से की जाएगी. निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है.

चुनाव नियमों में अहम बदलाव : निर्वाचन आयोग ने 1961 के चुनाव नियमों के नियम 49B के तहत मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य बैलेट पेपर की स्पष्टता और पठनीयता को और बेहतर बनाना है. आयोग का मानना है कि मतदाता को सही जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से मिलनी चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया सहज हो.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी (ETV Bharat)

6 महीनों में 28 सुधार : ईसीआई ने पिछले छह महीनों में कुल 28 सुधारात्मक पहलें की हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया को और सुविधाजनक व आधुनिक बनाया जा सके. ईवीएम बैलेट पेपर में यह बदलाव भी उन्हीं सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है. इसके साथ ही अब से ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन रूप में छपेंगी. खास बात यह होगी कि उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से में दिखाई देगा. इससे मतदाताओं को उम्मीदवार को पहचानने में आसानी होगी और भ्रम की स्थिति खत्म होगी.

क्रमांक और नाम अब होंगे और स्पष्ट : नई गाइडलाइंस के तहत उम्मीदवारों और नोटा (NOTA) के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखे जाएंगे. इनका फॉन्ट आकार 30 होगा और यह बोल्ड में रहेगा. इससे अंक और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे. वहीं सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक समान फॉन्ट और पर्याप्त बड़े आकार में छापे जाएंगे ताकि पढ़ने में किसी को कठिनाई न हो.