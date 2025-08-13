नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार या अब बीजेपी सरकार. सवाल वही कि यमुना साफ कब होगी? आज यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली के राज्य मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईडीओ स्थिति यमुना घाट का दौरा कर सफाई का जायजा लिया.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में सोचा था, पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक महीने की अपील जारी की है, जिसमें दिल्लीवासियों से सामूहिक रूप से स्वच्छता प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया गया है ताकि महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सके. इसी प्रकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी के सभी मंत्री, विधायक, नगर पार्षद और अधिकारी इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल हैं."
बात दें कि दिल्ली सरकार द्वारा 'स्वच्छ यमुना-सशक्त दिल्ली' मिशन लांच किया गया है जिसके तहत यमुना की सफाई और इससे संबंधित परियोजनाओं की प्रगति और जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क से जुड़े कार्य पर काम किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक 45 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया है.
यमुना नदी की सफाई के लिए कार्य योजना:
बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि यमुना का पुनरुद्धार हमारी सरकार की नैतिक और पर्यावरणीय प्राथमिकता है. उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए एक बहुपक्षीय एवं चरणबद्ध कार्य योजना पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें नालों के ट्रीटमेंट, सीवरेज नेटवर्क के विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे कार्य शामिल है.
यमुना को प्रदूषणमुक्त करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक 45 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. इस बहुआयामी योजना का उद्देश्य न केवल यमुना को प्रदूषणमुक्त करना है, बल्कि उसके इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करते हुए इसे दिल्लीवासियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और जीवंत नदी के रूप में विकसित करना है. इस एक्शन प्लान में यमुना नदी में उपचारित जल का प्रवाह, नाला प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन,शासन और प्रवर्तन,अंतराल पहचान/निगरानी व्यवस्था, नदी तट संरक्षण / रिवरफ्रंट विकास, जनसंपर्क अभियान और सेप्टेज एवं डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषय मुख्य रहेंगे.
